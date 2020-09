No nos cansamos de decir que una de las mejores cosas de Android son sus infinitas posibilidades de personalización. Si quieres, puedes cambiar hasta el más mínimo detalle de tu Android para que luzca justo como tú lo deseas. De hecho, si has puesto un fondo de pantalla que te encanta, pero no logras encontrar un paquete de iconos que se adapte a él, puedes crear tus propios iconos para acabar con ese problema.

Lo único que necesitas para ello es un editor de imágenes, creatividad y seguir el tutorial mostrado a continuación.

Cómo crear paquetes de iconos para Android a partir de imágenes

La mayoría de launchers para Android permiten establecer cualquier imagen como icono de una app. Así que, básicamente, cualquier cosa que te imaginas puedes convertirla en icono. Por supuesto, la imagen debe ser pequeña y con forma de icono para que quede bien en tu móvil. Por ejemplo, los logos de los equipos deportivos, marcas, bandas musicales, juegos, entre otros, lucen bien como iconos.

También los emojis se adaptan perfectamente al formato icono, al igual que las banderas. Incluso, los iconos de inventario de juegos RPG como Dark Souls, se pueden usar como iconos de apps. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de imágenes? Pues en Google, haciendo una búsqueda como “emojis png”, “xiaomi logo” o “dark souls iconos”.

Los únicos requisitos indispensables para que una imagen se pueda convertir en icono son los siguientes:

La imagen debe tener forma cuadrada o circular (o al menos debe poder entrar en un cuadrado).

(o al menos debe poder entrar en un cuadrado). Debe medir alrededor de 500 x 500 píxeles .

. No tiene que tener fondo (debe ser transparente en formato PNG). Si quieres usar una imagen que tiene fondo y no sabes cómo quitárselo, échale un ojo a este tutorial donde te explicamos cómo eliminar el fondo de una imagen sin descargar ninguna aplicación.

Si has logrado reunir o crear varias imágenes que cumplen con esos tres requisitos, ¡felicitaciones! Ya has creado tu primer paquete de iconos.

Cómo aplicar un paquete de iconos personalizado

¿Ya tienes tu pack de iconos personalizado en formato de imagen PNG? Entonces es momento de aplicarlo a tu launcher. Este proceso varía de acuerdo al launcher en específico que estés usando. De todas formas, para que tengas una idea, aquí te explicaremos cómo aplicar iconos personalizados en Nova Launcher y Action Launcher, dos de los más populares actualmente.

Aplicando iconos personalizados en Nova Launcher

Para cambiar el icono de una app en Nova Launcher debes seguir estos pasos:

Mantén pulsado el icono de la app que quieres cambiar.

que quieres cambiar. Presiona en Editar .

. Toca nuevamente el icono de la app.

de la app. Elige la opción Aplicaciones y abre la galería de imágenes (donde deberías tener los iconos que creaste).

y abre la galería de imágenes (donde deberías tener los iconos que creaste). Selecciona la imagen PNG que deseas establecer como icono.

que deseas establecer como icono. Ajusta la imagen para que salga centrada y no cortada.

para que salga centrada y no cortada. Por último, pulsa en Hecho.

¡Listo! De esa manera, verás el icono que tú creaste en el launcher de tu Android. Repite este procedimiento con todas las apps a las que les creaste un icono personalizado.

Aplicando iconos personalizados en Action Launcher

En Action Launcher el proceso de cambiar los iconos es prácticamente el mismo que vimos de Nova Launcher. Los pasos a seguir son estos:

Mantén pulsado el icono de la app que vas a cambiar.

de la app que vas a cambiar. Pulsa en Editar .

. Toca el icono de la app otra vez.

de la app otra vez. Ahora elige la opción Mis fotos .

. Selecciona la imagen que quieres poner de icono.

que quieres poner de icono. Vuelve a la pantalla de inicio.

¡Eso es todo! Recuerda que debes repetir este proceso con cada aplicación cuyo icono quieres cambiar.

Alternativa: haz tus propios iconos personalizados con la ayuda de Icon Pack Studio

Si no quieres buscar imágenes y editarlas para convertirlas en iconos, entonces deberías usar Icon Pack Studio. Esta aplicación te permite crear iconos personalizados (en un formato que se puede aplicar a casi cualquier launcher) a partir de una gran variedad de paquetes de iconos predeterminados. Una vez que elijas el que más te gusta, puedes cambiar el color, forma, textura, tamaño y sombra de los iconos antes de exportarlos.

Luego de que instales la app, te recomendamos ingresar en la sección Comunidad y descargar el paquete de iconos que prefieras. Seguidamente, en la sección Biblioteca podrás seleccionar el paquete descargado y editar los iconos a tu antojo para que se adapten a tu estilo. Por último, presiona en Aplicar para añadirlos al launcher que estés usando.

¡Listo! Con toda esta información que te dimos, deberías ser capaz de crear cualquier paquete de iconos que tu mente imagine. ¡Suerte!