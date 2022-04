Crear una página web no es algo que esté al alcance de cualquier persona, pues es una tarea que consume tanto tiempo como dinero. Sin embargo, si lo que necesitas es un sitio web para un uso puntual, ya sea probar código, experimentar con la creación de páginas o compartir cosas con otros, entonces deberías hacer una página web temporal.

Y es que en Internet existen muchas herramientas que te permiten crear páginas web temporales de forma rápida y gratuita. A continuación, te mostraremos las mejores. También te recomendaremos algunas apps con las que podrás compartir texto, fotos, vídeos o archivos en Internet de manera temporal y sencilla. Vamos allá…

Cómo crear una página web temporal totalmente gratis para subir tus cosas

Hay muchas maneras de crear una página web temporal sin gastarte un duro. Aquí te presentamos las más fáciles y efectivas.

Crea una página web con solo enviar un correo

La forma más sencilla de crear tu propia página web es utilizando el servicio Publishthis.email. Es gratuito y no requiere registro ni cuenta. Lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre tu aplicación de correo electrónico y escribe un nuevo correo .

. En el correo, añade todo lo que quieres que tenga tu página : texto, imágenes, gif, formato, listas, etc. En este ejemplo puedes ver todo lo que puede incluir el correo y cómo se verá.

: texto, imágenes, gif, formato, listas, etc. En este ejemplo puedes ver todo lo que puede incluir el correo y cómo se verá. Como asunto, coloca el título de tu web temporal.

Una vez que hayas terminado de redactar el correo, envíalo a page@publishthis.email

Tu correo será convertido a una página web, así que espera un rato.

Te responderán con un enlace que lleva a tu nueva página web temporal . También te enviarán otro enlace para borrar tu página. Si no pinchas este enlace, tu web permanecerá activa indefinidamente.

.

¡Y eso es todo! Ahora puedes compartir ese enlace con cualquier persona para que visite tu página web y lea lo que has escrito o mostrado en ella. Evidentemente, con este servicio no podrás crear sub-páginas ni editar las páginas que has creado, ya que se trata de un servicio bastante simple.

Crea una página web temporal con un host gratuito

Si necesitas crear una página web más avanzada, entonces debes hacerte con un host. Por suerte, hay muchos servicios de alojamiento web gratis en el mercado. ¿Cómo cuál? Como InfinityFree que te permite alojar tu sitio web de forma gratuita con las siguientes condiciones: hasta 50000 visitas diarias y sin publicidad.

La verdad es que hoy en día es difícil encontrar un buen alojamiento web gratuito y, los que existen, no te garantizan ningún tipo de soporte. Si quieres ser capaz de crear muchas páginas web temporales a largo plazo, lo más recomendado es contratar un hosting de pago. Si no esperas recibir muchas visitas ni pretendes almacenar muchos datos, podrás conseguir servicios de alojamiento web muy baratos.

Ahora bien, si no te llevas bien con el código y no tienes ni idea de cómo crear un sitio web, te aconsejamos utilizar herramientas como Carrd y PageXL. Estas herramientas son gratuitas y muy fáciles de usar. Te permiten crear rápidamente una página web bien diseñada, aunque relativamente simple.

Cómo compartir texto o enlaces por Internet (temporal o no)

Cómo crear un archivo de texto online con Pastebin 1 de 3

Pero si no necesitas crear una página web entera, si no simplemente un bloc de notas con texto o enlaces para compartir con muchas personas por Internet, lo mejor es usar un servicio como Pastebin. Usarlo es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

Entra en Pastebin.

Introduce el texto que quieres compartir, en el recuadro New Paste. La web está diseñada para volcar texto en bruto, así que no puedes usar formato ni color.

que quieres compartir, en el recuadro New Paste. Abajo, tienes varios ajustes opcionales para configurar como tú quieras: Syntax Highlighting : para elegir la sintaxis del texto introducido. Si no has escrito código, deja esta opción en None. Paste Expiration : te permite establecer una fecha de expiración al texto entre 10 minutos y 1 año. Si quieres que dure para siempre, selecciona Never. Paste Exposure : si quieres que sea público, no listado o privado. Esta última opción requiere que te registres. Folder : para agregarlo a una carpeta. Debes estar registrado para usar esta función. Password : puedes colocarle una contraseña a tu archivo de texto para que solo puedan verlo los usuarios que la tengan. Toca la casilla Disabled para activar esta opción. Burn after read : si quieres que el archivo de texto se borre después de que alguien lo vea, activa esta casilla. Paste Name / Title : el nombre de tu archivo de texto.

Cuando termines de configurar tu archivo de texto en Pastebin, pulsa en Create New Paste.

¡Eso es todo! Pastebin te mostrará el archivo de texto creado. Copia el enlace y compártelo con tus amigos o conocidos. Si quieres editar y eliminar los archivos de texto creados en Pastebin, debes crearte una cuenta en el servicio. Por cierto, también puedes usar Pastebin desde el móvil con su app para Android e iOS.

Cómo subir fotos o vídeos a Internet gratis de forma temporal

Cuando quieres pasar una imagen o vídeo a muchas personas a la vez, lo mejor que puedes hacer es subirlo a una página de alojamiento, de modo que solo tengas que compartir el enlace del contenido y todos puedan descargarlo fácilmente. Hay muchas páginas que te permiten hacer esto, pero la más segura para el alojamiento temporal y confidencial de tus imágenes es Unsee. Así puedes usarla:

Ve a la web de Unsee.

Pulsa la rueda dentada para seleccionar el tiempo de disponibilidad y cuándo borrar el contenido que subas.

para seleccionar el tiempo de disponibilidad y cuándo borrar el contenido que subas. Luego, toca el icono de imagen y elige la imagen que quieres subir.

y elige la imagen que quieres subir. Por último, presiona en Copiar para llevarte el enlace y compartirlo donde tú quieras.

Este servicio solamente te sirve par alojar imágenes o fotos. Si quieres compartir vídeos de esta misma forma, puedes usar Streameable cuyo plan gratuito te permite subir los vídeos que tú quieras, los cuales se eliminarán tras pasar 90 días inactivos. Aunque siempre tendrás la opción de utilizar un sitio de alojamiento de vídeos gratuito, como YouTube o Vimeo, y eliminar manualmente tu vídeo cuando ya no quieras que esté disponible.

Cómo subir archivos gratis para compartir por Internet de forma temporal

Si quieres compartir temporalmente un documento, un PDF, un archivo ZIP, un RAR u otro tipo de archivo, la mejor herramienta que puedes usar es ShareFast. ¿Cómo? De esta manera:

Ingresa en ShareFast.

Toca la opción File Settings y elige cuándo expirará el archivo subido.

y elige cuándo expirará el archivo subido. Si quieres, puedes usar una URL personalizada para el enlace de tu archivo en URL Settings > Custom URL.

para el enlace de tu archivo en URL Settings > Custom URL. Seguidamente, presiona en Select files to upload .

. Elige los archivos que quieres subir y compartir.

que quieres subir y compartir. Copia el enlace que ves en la esquina superior izquierda y listo. ¡Compártelo con quien quieras!

Una buena alternativa a este servicio es Telegram. Así como lo lees. Hay una aplicación llamada Uploadgram que te permite subir tus archivos gratis a la nube de Telegram y compartirlos con un enlace de descarga directa.

¿También necesitas un número de teléfono temporal?

Ahora que ya sabes que puedes subir muchas cosas a Internet gratis para un uso temporal, de seguro estás preguntándote si también puedes conseguir un número de teléfono de esta forma. La respuesta es sí. En este artículo encontrarás 5 métodos para conseguir un número de teléfono temporal.