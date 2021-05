Cuando hablamos de las ventajas que Telegram tiene sobre otras apps de mensajería es inevitable mencionar el almacenamiento gratuito e ilimitado en la nube que ofrece. En Telegram puedes subir todas las fotos, vídeos o archivos que quieras, siempre y cuando estos no pesen individualmente más de 2 GB. Evidentemente, para hacer uso de este espacio de almacenamiento tienes que ser usuario de Telegram.

Sin embargo, el desarrollador Pato05 ha lanzado una aplicación que te permite usar el almacenamiento de Telegram sin necesidad de registrarte en la app. La aplicación en cuestión se llama Uploadgram y es de código abierto, por lo que es de fiar. Así que, si estabas buscando una alternativa gratis e ilimitada a Google Drive, Dropbox u otras apps similares, acompáñanos a conocer esta nueva aplicación.

Uploadgram, la forma más sencilla de usar el almacenamiento gratis de Telegram, ¡sin tener la app!

Subir tus archivos a la nube de Telegram con Uploadgram es extremadamente fácil, ya que no tienes que registrarte o iniciar sesión con tus credenciales de Telegram. De hecho, ni siquiera es necesario tener la app de Telegram instalada. Lo único que debes hacer es instalar en tu Android el APK de Uploadgram que puedes descargar desde cualquiera de los siguientes enlaces:

Descargar | Uploadgram en GitHub

Descargar | Uploadgram en F-Droid

Si no tienes un móvil Android, puedes usar la versión web de Uploadgram desde el navegador de tu PC, iPhone o cualquier otro dispositivo. En fin, ¿ya instalaste el APK de Uploadgram en tu móvil? Entonces ya puedes comenzar a subir archivos de la siguiente forma:

Abre la app Uploadgram en tu Android.

en tu Android. Presiona en Upload (el botón de la nube que está abajo).

(el botón de la nube que está abajo). Ahora, debes aceptar los términos de Telegram, pulsando en Got it . Estos términos básicamente te indican que no puedes subir contenido pornográfico o violento a Telegram, ni usar el servicio para engañar o perjudicar a otros usuarios.

. Luego, concede a Uploadgram el permiso para acceder a tu almacenamiento (necesario, pues de lo contrario no podrías subir nada a la app).

(necesario, pues de lo contrario no podrías subir nada a la app). Una vez configurada la app, selecciona el archivo que quieres subir y listo.

y listo. Después de que el archivo se haya subido exitosamente, puedes copiar su enlace de descarga directa, eliminarlo o cambiarle el nombre con los iconos que ves en la parte superior luego de seleccionarlo.

¡Eso es todo! Todos los archivos que subas quedarán allí disponibles en la app para que puedas descargarlos o compartirlos cuando quieras. Lastimosamente, Uploadgram no ordena ni te permite ordenar los archivos de ninguna manera.

¿Es un buen sustituto de Google Drive?

La verdad es que la aplicación da un tratamiento bastante impersonal a los archivos que subes, por lo que no te recomendamos usar Uploadgram como tu nube personal. Y es que, al no asociar tus subidas a una cuenta, la privacidad de lo que subes no está garantizada al 100%. De hecho, cualquiera que reciba el enlace de tus archivos puede descargarlos sin ningún tipo de barrera de seguridad que lo impida.

Eso sí, Uploadgram nos parece una herramienta genial para compartir fotos, vídeos o archivos pesados con tus amigos, pues funciona bastante bien, es fácil de usar y te deja enviar el enlace de descarga directa a cualquier persona sin ninguna complicación. Si vas a compartir algo privado, es mejor borrarlo después de que el destinatario lo haya descargado. En fin, prueba tú mismo Uploadgram y luego nos comentas qué te pareció.