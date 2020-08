¿Has escuchado hablar de las apps web? ¿No? Pues básicamente son las aplicaciones a las que accedes desde un navegador, a diferencia de las apps normales que son las que se instalan en tu teléfono. Técnicamente, las apps que se instalan en tu móvil son mejores, ya que pueden llevar a cabo más funciones de forma eficiente al estar integradas perfectamente con el sistema operativo.

No obstante, las aplicaciones normales o nativas ocupan una gran cantidad de espacio en tu smartphone, pues instalan todos sus recursos en él. Además, gastan batería de manera considerable al ejecutar procesos en segundo plano en tu móvil. Eso sin mencionar que algunas apps de este tipo aprovechan que están instaladas para robar información confidencial de tu dispositivo. Por ello, las aplicaciones web en los últimos años se han convertido en una solución a los inconvenientes de las apps nativas.

Y es que las apps web prácticamente no ocupan espacio, ya que sus recursos no se guardan en tu teléfono y solo son solicitados cuando los necesitas. Esto hace que, cuando cierras una app web, ningún proceso queda corriendo en segundo plano en tu móvil. Así, la app no gastará batería y, además, no tendrá la posibilidad de usar permisos para robar datos. ¿Quieres empezar a usar apps web? Aquí te enseñamos cómo hacerlo de la mejor manera con la aplicación Hermit.

Pasos para crear una aplicación web en Android con Hermit

Usar una app web es muy sencillo. Solo tienes que abrir el navegador de tu móvil y acceder a la dirección web de la app que desees. Por ejemplo, si quieres usar Facebook como app web, solo ve al navegador y entra en facebook.com. Listo, ya estás usando una app web. El problema de esto es que mucha gente prefiere usar las apps de forma independiente en su móvil sin tener que abrir el navegador para hacerlo.

Por suerte, hay una aplicación llamada Hermit que soluciona este problema. Hermit puede convertir la app o página web que desees en una aplicación más de tu móvil. Además, te permite personalizarla de muchas maneras, para verla a pantalla completa, con modo oscuro, sin las cookies, etc. ¿Quieres crear una app web con Hermit? Sigue estos pasos para hacerlo:

Descarga la aplicación Hermit del desarrollador Chimbori.

Abre la app y, luego de pasar la presentación, estarás en el menú principal.

y, luego de pasar la presentación, estarás en el menú principal. En esa pantalla, verás una barra en la parte de abajo donde puedes introducir la URL del sitio web que quieres convertir a app o buscarlo con el navegador integrado.

que quieres convertir a app o buscarlo con el navegador integrado. Una vez abierta la página web en Hermit, presiona el botón de la rueda dentada .

. Selecciona Crear una Lite App .

. Elige el nombre de la app y confirma la dirección web. Por último, presiona en Crear.

¡Listo! De esa forma, a la pantalla principal de tu Android se agregará la página web como si fuera una aplicación nativa. Recuerda que, cuando abres la app web, en la parte superior verás una rueda dentada la cual te permite entrar en las opciones para personalizar la aplicación. Desde allí puedes decidir qué icono quieres para la app, qué tema, si usa modo oscuro o no, si abre en pantalla completa con o sin marcos, etc.

Apps web que deberías usar para ahorrar espacio y batería en tu Android

En el menú principal de Hermit, hay un botón de “+” de color verde ubicado en la parte superior que, si lo tocas, te muestra todas las aplicaciones que tienen una app web que funciona tan bien como su versión nativa.

Aparecen ordenadas por categoría y la verdad es que son muchas. Para que no te estreses con tantas opciones, aquí tienes una lista de apps imprescindibles que, si tienes problemas de espacio y batería en tu móvil, te recomendamos usarlas como apps webs:

Facebook

Twitter

TikTok

Traductor de Google

Amazon

Gmail

Outlook

Google Drive

Dropbox

Discord

Reddit

Wikipedia

Google Maps

Pinterest

AccuWeather

PayPal

Duolingo

Wolfram Alpha

Souncloud

ESPN

Con ellas en versión app web, tendrás las mismas funciones principales de su versión nativa, pero sin ocupar espacio en tu Android y sin gastar batería. Por supuesto, al usar las apps de esta manera puede que pierdas algunas funciones que consideras muy necesarias. Así que lo mejor es que pruebes una por una las apps web que te interesen y verifiques tú mismo si son una mejor manera de tener las aplicaciones que tanto disfrutas en tu Android.