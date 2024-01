Si en a principios de este año viste vídeos en TikTok e Instagram en los que distintos jugadores de Fortnite utilizan un emote particular para crear contenido, pues déjanos decirte que dicho gesto es nada más ni nada menos que el querido Boogie Down.

Con varios años en su haber, este emote ha sido regalado por Epic Games a todos los jugadores de Fortnite hace ya un buen tiempo. A pesar de que no había impactado en la comunidad, su utilización en TikTok lo ha convertido en uno de los más populares.

Sin ir más lejos, su viralización se debe al videojuego Lethal Company, el cual ha sido modificado por los propios usuarios para que este emote se convierta en uno de los más utilizados del título en cuestión.

Conseguir gratis el emote Boogie Down en Fortnite es así de sencillo

No tendrás que gastar ni un centavo para poder hacerte con el gesto Boogie Down en Fortnite, pues Epic Games lo entrega de forma gratuita a cualquier usuario. En pocas palabras, lo que tendrás que hacer es activar la autenticación en dos pasos en tu cuenta de Epic Games. Si nunca lo has hecho, a continuación te explicamos paso a paso cómo activarla:

Ingresa en el sitio web de Epic Games. Una vez dentro del mismo, pincha en las tres líneas horizontales que aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

que aparecen arriba a la derecha de la pantalla. Presiona sobre el icono con forma de usuario que se ubica en la esquina superior derecha.

que se ubica en la esquina superior derecha. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.

de Epic Games. Vuelve a presionar sobre el icono con forma de usuario.

Entra en la opción que dice “Cuenta”.

Pincha en “Ajustes de la cuenta”.

Dale al apartado llamado “Contraseña y seguridad”.

Vete hasta la opción “Código por SMS para la autenticación en dos pasos”, y luego pincha en “Configurar”.

Pon tu número de teléfono , y luego presiona en “Continuar”.

, y luego presiona en “Continuar”. Escribe el código que te han enviado por SMS , y pincha en “Activar autenticación por SMS”.

, y pincha en “Activar autenticación por SMS”. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, Epic Games añadirá el emote Boogie Down en tu cuenta de Fortnite.

Si al momento de activar la verificación en dos pasos en tu cuenta de Fortnite, Epic Games no ha añadido el respectivo emote, puede que no hayas vinculado tu cuenta de Epic Games con Fortnite. En dicho caso, deberás vincularla para que el emote se añada exitosamente.