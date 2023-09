Cómo conectarse a una red WiFi oculta en Android

Hay ocasiones en las que intentamos conectarnos a una red WiFi desde nuestro dispositivo móvil, y descubrimos que la misma no aparece en el listado de redes disponibles. Esta situación en concreto no suele ser para nada común, pues la mayoría de las redes WiFi son visibles. Increíblemente, no se trata de un error, ya que algunas redes WiFi permanecen ocultas para que ningún “intruso” pueda conectarse a ellas.

Si estás experimentando esta situación y necesitas saber qué pasos efectuar para poder conectarte a una red WiFi oculta desde tu móvil Android, no necesitarás ser un experto en redes, pues conectarse a este tipo de redes inalámbricas en Android es más sencillo de lo que parece.

Para que no pierdas tu tiempo buscando en Internet, aquí vamos a mostrarte un tutorial que te enseñará a conectarte a cualquier red WiFi oculta. Eso sí, deberás saber cuál es el nombre de esa red WiFi oculta, pues será prácticamente imprescindible que conozcas el SSID de la red en cuestión (nombre público de la red de área local inalámbrica).

Así puedes conectarte a una red WiFi oculta en Android

El siguiente tutorial solo puede llevarse a cabo en un dispositivo móvil Android. Si tienes iPhone, los pasos a seguir no te servirán, pues conectarse a una red WiFi oculta en iOS es completamente distinto. Así mismo, desde aquí te aconsejamos usar una app para analizar la calidad del WiFi, esto te permitirá saber si te conviene o no conectarte a esa red oculta.

Lo primero que deberás hacer es entrar en la “Configuración” de tu terminal.

Dentro de los ajustes del móvil, tendrás que acceder al apartado que dice “Internet y redes”.

Luego, deberás pinchar sobre “WiFi”.

Por consiguiente, tendrás que presionar sobre la opción que dice “Agregar red”.

Escribe el nombre de la red WiFi oculta a la que deseas conectarte.

oculta a la que deseas conectarte. Pincha en la opción que dice “Opciones avanzadas”.

Se desplegarán varias opciones, presiona sobre “Red oculta”.

Selecciona la opción que dice “Sí”.

Dale al botón “Guardar” para que tu móvil Android pueda detectar dicha red.

En segundos, debería aparecerte la red oculta que has añadido. Pincha sobre la misma para poder conectarte.

Si esa red tiene contraseña, deberás escribirla para poder conectarte.

Dale al botón que dice “Conectar”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, te habrás conectado a esa red WiFi oculta.

Sin más nada que añadir al respecto, aprovechamos este tema para recordarte que puedes tener WiFi gratis utilizando estas apps, las mismas podrían llegar a sacarte de algún apuro.