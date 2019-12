Estás inspirado usando tu móvil y de repente notas que se vuelve lento. Intentas abrir una aplicación y el teléfono se queda colgado. La memoria RAM está tan llena que no permite que tu equipo funcione normalmente.

Si te ocurre esto frecuentemente, seguramente te hayan dicho que cierres las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Es cierto, esto puede refrescar la memoria RAM del teléfono, pero debes hacerlo con precaución para no afectar a WhatsApp.

Cómo detener las aplicaciones en segundo plano manualmente

Debes ir a Ajustes y buscar donde dice Aplicaciones. Luego de que estés dentro de aplicaciones (en algunas capas podrás ver cuáles están abiertas). Fíjate principalmente en las más pesadas, ya que en la mayoría de los casos son las que más memoria consumen. Hay otras que no son muy pesadas pero que necesitan de muchas actualizaciones, debes revisarlas también y cerrarlas si es necesario.

Una vez allí, selecciona las aplicaciones que no estés usando (una a una) pero sí se estén ejecutando y elige Forzar detención. Si no es una aplicación para el funcionamiento del sistema, hacer esto no perjudica en nada al equipo. Y si cierras alguna que no debes bastará con reiniciar el móvil o volver a abrirla para reestablecer la normalidad.

Cuantas más aplicaciones innecesarias detengas, más memoria libre tendrás y tu WhatsApp andará cada vez mejor. Esta recomendación es muy útil en equipos de gama baja, cuya memoria RAM y velocidad de procesamiento es poca en comparación con los teléfonos nuevos.

Los optimizadores de memoria RAM son útiles, pero deben configurarse

Si usas optimizadores de memoria RAM, en algunos casos te permitirán hacer excepciones a la hora de limpiar el equipo y detener aplicaciones en segundo plano. Si usas uno de esos, como el Clean Master, no solo liberarás memoria RAM, sino que podrás mantener limpio el móvil de archivos basura. Asegúrate de que puedas evitar que al optimizar el móvil, se detenga WhatsApp, esto lo puedes hacer en la configuración de la aplicación Clean Master.

No pienses que el tener mucha memoria libre es lo mejor para el equipo. Usa optimizadores reconocidos y que no sean muy agresivos. Un teléfono con sistema Android necesita de muchas aplicaciones vitales para su correcto funcionamiento. Si tienes conocimientos avanzados incluso puedes probar Greenify.

Las aplicaciones del sistema que quizás no te sirven en determinados momentos son aquellas que realizan funciones adicionales, como por ejemplo, la ubicación mediante GPS. Es recomendable que solo detengas las que en verdad no utilizas y que en muchos casos fueron instaladas por ti mismo.