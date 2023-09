Cómo cancelar tu suscripción a PlayStation Plus desde móvil

¿Te ha sorprendido el importante aumento de precio que Sony decidió aplicarle a su servicio de PlayStation Plus? Si aún mantienes tu suscripción activa y no quieres que se te generen cargos extras al momento de que la misma finalice, pues deberías seguir leyendo nuestro artículo.

En el vamos a mostrarte todos los pasos que tendrás que llevar a cabo para cancelar tu suscripción a PlayStation Plus. Además, hemos decidido explicarte cómo realizar esta acción no solo desde tu teléfono, también desde tu PC o consola, ya que este servicio puede cancelarse desde casi cualquier tipo de dispositivo.

Así puedes cancelar tu suscripción a PlayStation Plus

Antes de que continuemos con los tutoriales que te mostrarán como cancelar tu suscripción a PS Plus desde tu móvil, PC o consola, es necesario aclarar que no hace falta remover el método de pago que se tiene añadido a la cuenta, ¿por qué? Porque Sony no podrá efectuar ningún tipo de cargo extra si se cancela la suscripción en cuestión.

Desde el dispositivo móvil

Antes de que te mostremos los pasos que deberás realizar, es necesario que descargues la aplicación de PlayStation en tu dispositivo móvil. Si ya la tienes instalada, no deberías tener problemas al momento de cancelar tu suscripción a PS Plus.

Lo primero que tendrás que hacer es abrir la aplicación de PlayStation (PS App).

(PS App). Inicia sesión con tu cuenta de PlayStation Network (debe ser la cuenta en la que contrastaste PlayStation Plus).

(debe ser la cuenta en la que contrastaste PlayStation Plus). Luego deberás pinchar sobre el icono de PlayStation Store , el cual se ubica en el centro inferior de la pantalla.

, el cual se ubica en el centro inferior de la pantalla. Por consiguiente, tendrás que darle a las tres líneas horizontales, las cuales aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Administración de suscripciones”.

Centra tu atención en la suscripción de PlayStation Plus que contrastaste, y luego pincha en “Configuración de la suscripción”.

Aparecerán nuevas opciones, toca la que dice “Cancelar”.

Y, por último, pincha en el botón de color azul que dice “Confirmar cancelación”.

Cabe remarcar que podrás seguir usando las distintas funciones que ofrece la app de PlayStation para Android e iOS normalmente, pues no hace falta tener PS Plus para encender y apagar la PS4 o PS5 desde el móvil.

Desde un ordenador

Si estás en el trabajo o la universidad y no deseas descargar la aplicación de PlayStation en tu teléfono, podrás cancelar tu suscripción a PS Plus desde el navegador que tienes en tu PC.

Cancelar PlayStation Plus desde el PC 1 de 4

Entra en el sitio web de PlayStation e inicia sesión con tu cuenta de PlayStation Network . Una vez iniciada la sesión, deberás hacer clic sobre la foto del perfil de tu cuenta .

. Una vez iniciada la sesión, deberás hacer . Aparecerá un menú con varias opciones, clica sobre la que dice “Administración de suscripciones”.

Realiza un clic en la opción que dice “Configuración de la suscripción”.

Clica sobre “Cancelar”.

Como último paso, tendrás que hacer clic en el botón de color azul que dice “Confirmar cancelación”.

Desde la propia consola (PS4 o PS5)

¿Te han resultado complicados los pasos a seguir que te hemos mostrado en los dos tutoriales de arriba? No desesperes, puedes cancerar tu suscripción a PS Plus desde tu PS4 o PS5.

Cancelar PlayStation Plus desde PS4 o PS5 1 de 4

En el menú de tu consola PS4 o PS5, tendrás que dirigirte hasta la sección de PlayStation Plus .

. Dentro de dicha pestaña, deberás dirigirte hacia los tres puntos horizontales que aparecen sobre la esquina derecha de la pantalla.

que aparecen sobre la esquina derecha de la pantalla. Cuando estés allí, tendrás que presionar el botón “X” de tu mando.

Esto hará que se despliegue un menú con varias opciones, entra en la que dice “Administración de suscripciones”.

Vete hasta “Cancelar suscripción” y pulsa el botón “X” de tu mando.

Por último, presiona la “X” de tu mando en “Confirmar cancelación”.

Sin mucho más que añadir al respecto, queremos recordarte que esto no te dejará sin acceso a los juegos gratuitos de PS Plus, como así tampoco a los modos de juego en línea. Básicamente, seguirás contando con estos beneficios hasta que tu suscripción finalice (solo evitarás que la suscripción de PS Plus se renueve automáticamente).