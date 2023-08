Cómo bloquear a alguien en LinkedIn

Al igual que otras redes sociales, LinkedIn le permite a cualquier usuario bloquear a alguien sin demasiadas complicaciones. Si bien esto siempre ha estado presente en esta red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, las últimas actualizaciones que ha recibido “ocultaron” la función que permite llevar a cabo esta acción.

Si estás buscando una guía que te explique paso a paso cómo bloquear alguien en LinkedIn, lo tengas o no añadido como contacto, déjanos informarte que has llegado al lugar indicado. En esta oportunidad vamos a mostrarte cómo bloquear a cualquier persona en LinkedIn desde tu móvil y ordenador, ¡es más sencillo de lo que piensas!

Así puedes bloquear a alguien en LinkedIn

Antes de que te mostremos los dos tutoriales que te enseñarán a bloquear a cualquier usuario dentro de LinkedIn, es necesario mencionar que una vez aplicado el bloqueo, se tendrá que volver a enviar una solicitud de contacto, en caso de que el mismo haya estado agendado en nuestra cuenta.

Por otro lado, si solo se quiere bloquear a un usuario a “modo de prevención”, LinkedIn ya no le permitirá a esa persona seguir visitando nuestro perfil, pues aunque busque nuestro nombre utilizando el buscador que ofrece la red social, no nos podrá encontrar.

Bloquear a alguien en LinkedIn desde el móvil

Para bloquear a alguien en LinkedIn desde el móvil, es necesario descargar e instalar la app de LinkedIn. Si bien se puede acceder a la red social usando el navegador que se tiene instalado en el terminal, es muchísimo más complicado realizar el respectivo bloqueo (la función que permite bloquear usuarios en la versión web para móvil está muy oculta).

Lo primero que tendrás que hacer es abrir la app de LinkedIn desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Una vez que te encuentres dentro de la red social, deberás pinchar sobre la pestaña que dice “Mi red”, la cual se ubica en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Por consiguiente, tendrás que ingresar en el apartado llamado “Gestionar mi red”.

Pincha sobre “Contactos”.

Busca el contacto que deseas bloquear . Una vez que lo hayas encontrado, tendrás que pinchar sobre el mismo.

. Una vez que lo hayas encontrado, tendrás que pinchar sobre el mismo. Dentro del perfil de LinkedIn de esa persona, tendrás que presionar sobre los tres puntos horizontales que aparecen a la derecha del botón “Enviar mensaje”.

Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Denunciar o bloquear”.

Presiona en “Bloquear a…”.

Y, como último paso, tendrás que darle al botón de color azul que dice “Bloquear”.

Recuerda que LinkedIn no le avisará a esa persona que la has bloqueado, por lo que la misma no se enterará de absolutamente nada, siempre y cuando no intente contactar contigo utilizando el buscador (si esa persona quiere ver tu perfil de LinkedIn, no podrá hallarte).

Por otro lado, si lo que deseas es no seguir teniendo de contacto a esa persona, no será necesario que la bloquees, pues esta red social te permite eliminar contactos de forma gratuita y simple.

Bloquear a alguien en LinkedIn desde el PC

Los pasos a seguir para bloquear a alguien en LinkedIn desde un ordenador no son muy distintos a los que te mostramos arriba, pues la red social en cuestión ofrece la misma interfaz tanto en PC como en teléfonos.

Bloquear a alguien en LinkedIn desde el ordenador 1 de 6

Entra en el sitio web de LinkedIn desde tu ordenador e inicia sesión con tu cuenta . Una vez que estés en la página principal de LinkedIn, deberás hacer clic sobre la pestaña que dice “Mi red”, la cual se ubica en la parte superior de la pantalla.

. Una vez que estés en la página principal de LinkedIn, deberás hacer clic sobre la pestaña que dice “Mi red”, la cual se ubica en la parte superior de la pantalla. Clica sobre la opción llamada “Contactos”, la cual aparece sobre la izquierda de la pantalla.

Busca el contacto que deseas bloquear , y luego clica sobre el mismo.

, y luego clica sobre el mismo. Por consiguiente, tendrás que hacer clic en “Más”, para luego elegir la opción “Denunciar/bloquear”.

Se abrirá una pequeña ventana en la página de LinkedIn, dentro de la misma deberás hacer clic en “Bloquear a…”.

Por último, dale al botón “Bloquear”.

La respuesta a esta pregunta es “sí”. No hace falta tener a un usuario de contacto en LinkedIn para poder bloquearlo. Si estás cansado de que una persona vea tu perfil de forma constante, o te envía mensajes a cada rato, podrás bloquearlo sin ningún tipo de inconveniente.

Los pasos a seguir en dicho caso son prácticamente los mismos a los que te hemos mostrado en los tutoriales para móvil y ordenador. En resumidas cuentas, lo que tendrás que hacer es ir al perfil de ese usuario, luego deberás posicionarte sobre los tres puntos horizontales (en la versión móvil) o clicar en “Más” (en la versión de PC), y seleccionar la opción que dice “Bloquear o Denunciar”.

Recuerda que a diferencia de lo que sucede cuando quieres saber quién vio tu perfil de LinkedIn, no necesitarás contar con LinkedIn Premium para poder bloquear a alguien dentro de esta red social.

Por último, pero no por eso menos importante, si te has equivocado al momento de bloquear a una persona en LinkedIn, podrás desbloquearla fácilmente entrando en tu perfil y accediendo al apartado llamado “Visibilidad”. Desde allí tendrás la posibilidad de ver todos los usuarios que has bloqueado, como así también desbloquear a cualquier persona en cuestión de segundos.