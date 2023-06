Cómo aprovechar ChatGPT si eres creador de contenido, consejos

ChatGPT, la IA que en este punto de la historia no necesita presentación, es una herramienta para todo tipo de trabajos, pero es especialmente útil para oficios como la creación de contenido. En ocasiones anteriores ya te habíamos hablado sobre formas de usar ChatGPT para ser más productivo, pero en esta ocasión nos concentraremos en usar ChatGPT como una herramienta para la creación de contenido.

Y es que la creación de contenido no es solo tener ideas y subirlas a Internet, es un proceso complicado, con muchos detalles que hay que cuidar y que a veces pueden ser un poco tediosos. Así que, ¿por qué no hacer uso de una inteligencia artificial para pulir ciertos aspectos del trabajo? Trabajando junto a ChatGPT puedes lograr resultados excepcionales en menos tiempo del normal, así que vamos con los mejores consejos para aprovechar ChatGPT, si eres un creador de contenido.

Usa ChatGPT para crear las descripciones que usarás en redes sociales

Si eres un fotógrafo o un creador de vídeos, puede que se te dificulte la última parte del proceso creativo, que es subir tu obra a redes sociales, ya que no se te ocurre nada para la descripción o no te sientes convencido con lo que escribes. ChatGPT puede ser tu mejor aliado en estos casos.

Si quieres que tus seguidores sean capaces de saber de qué se trata tu vídeo antes de verlo, una buena descripción te ayudará o si quieres darle a entender a tu público algo de trasfondo de una foto que publicaste. Lo único que tienes que hacer es decirle a ChatGPT que es lo que quieres decir y especificarle que es una descripción para redes sociales y lo pondrá todo de forma que resulte atractivo.

Genera un guion para tus próximos vídeos

La improvisación es una buena forma de atraer el cariño de la gente, ya que lo que dices en tus vídeos se siente natural, pero el verdadero truco es crear un guion y hacer que lo que digas en cámara suene completamente natural. Pero para hacer eso necesitas una buena idea de que es lo que vas a decir, así que puedes pedirle a ChatGPT que genere un guion para tu próximo vídeo.

Digamos que quieres hacer un reel de Instagram sobre un unboxing de un paquete que recibiste y que has estado esperando por mucho tiempo. Lo único que tienes que hacer será decirle a ChatGPT de que se trata tu vídeo y pedirle que te haga un guion. Eso sí, no te aconsejamos que confíes fielmente en lo que escribió ChatGPT, siempre es bueno revisar lo que genero antes de encender la cámara.

Genera los títulos para tus publicaciones y tus vídeos

Todas las personas que han trabajado en la creación de contenido para Internet saben lo estresante y agotador que puede ser generar un título para un artículo, un vídeo o una publicación de cualquier tipo. Ya que muchas veces son muchas ideas las que tienes que abarcar en unas pocas palabras y que a la vez llame la atención de tus seguidores para que hagan clic en tu contenido.

Para que no pierdas preciado tiempo que puedes invertir en el contenido que de verdad importa, puedes consultar con ChatGPT cuáles pueden ser unas buenas opciones de títulos. Hazle saber a la inteligencia artificial de que se trata tu vídeo y pídele que te genere algunas opciones de título y si ninguna te llama la atención, puedes pedirle que haga más, hasta que encuentres el ideal.

El contenido de un vídeo o una publicación es muy importante a la hora de atraer seguidores, mientras mejor sea tu contenido, mayor es la posibilidad de que más personas quieran verlo. Sin embargo, una parte igualmente importante es colocar tus vídeos y publicaciones dentro del algoritmo y dentro de los buscadores y la mejor forma de hacer esto es con etiquetas, hashtags y palabras clave.

Todo lo que se refiere a Search Engine Optimized (SEO) o contenido optimizado para buscadores y Keywords, es muy importante posicionar tu contenido en línea. Y ya en artículos pasados te habíamos hablado sobre cómo usar ChatGPT para crear contenido SEO, pero permítenos recordarte que, si le dices a ChatGPT que te dé hashtags y keywords para un vídeo sobre cierto tema, este te generará una cantidad interminable de opciones.

Crea un esquema o una guía para no olvidar ideas importantes

A veces, cuando tienes muchas ideas y no quieres dejar pasar ni el más mínimo detalle, lo mejor es crear un esquema o una guía para mantenerte enfocado. Este es el trabajo ideal para ChatGPT, solo tienes que pedirle que te haga un outline o un esquema para un vídeo sobre cierto tema y puede que incluso te dé detalles que ni siquiera consideraste en un principio.

Si ya tienes una idea de más o menos todas las cosas que quieres abarcar en tu vídeo, puedes pedirle a la IA que las agregue a tu guía, así mantienes la esencia de lo que quieres comunicar y encuentras mayor organización. Al tener todo ordenado de esta manera, el proceso de creación de contenido se hace más sencillo y más rápido.

Pídele un consejo a ChatGPT para tu próximo proyecto

Para poder surgir en el mundo de la creación de contenido en la actualidad tienes que mantener a tus seguidores entretenidos subiendo material constantemente, lo cual puede ser algo estresante y muchas veces te sentirás atascado. Para esos casos puedes hacer uso de ChatGPT para que te dé ideas para tus vídeos y publicaciones.

No estamos diciendo que sea ChatGPT el que haga todo tu trabajo, pero si no tienes ideas para tu nueva publicación, no estaría mal hacer una pequeña lluvia de ideas con la IA. Lo único que tienes que hacer es decirle cuáles son los temas que generalmente tocas en tu contenido, tu población objetivo y cualquier tipo de información que la IA pueda usar para darte opciones que vayan con el contenido regular de tu cuenta.

Genera un texto atractivo para tu biografía de redes sociales

Este es otro ejemplo de algo sencillo que puede tomarte horas o incluso días, ya que estás tratando de juntar mucha información en pocas palabras y quieres que resulte atractivo. Debido a lo importante que es la bios o biografía de tu cuenta, por el hecho de que es una forma de presentarte con tus potenciales seguidores, una buena idea podría ser consultarle a ChatGPT por algo que se vea interesante y guiarte por allí.

Para esto, tienes que especificarle a ChatGPT de que trata tu cuenta, para que red social irá y por supuesto decirle que el texto es para una biografía. De nuevo te recordamos que revises bien el texto que se generará y si algo no cuadra con tu estilo, puedes modificarlo cuanto quieras.

Consigue piezas de información detallada y puntual

Si quieres agregar algunos datos interesantes a tu vídeo sobre cualquier tema que estés tratando, puedes pedirle a ChatGPT que te comparta su conocimiento. Por supuesto, ChatGPT no tiene acceso a Internet, sin embargo, posee una gran cantidad de información sobre muchos temas.

De esta forma no tendrás que leer una cantidad interminable de artículos e internet para obtener información detallada, pero recuerda lo que te hemos dicho varias veces hasta ahora y verifica la información que te brinda ChatGPT. Recuerda también que la IA no posee información actual de muchos hechos, así que si quieres encontrar información en tendencia sobre eventos recientes, será mejor que recurras a otros medios.

Revisa y edita el texto que ya has escrito

ChatGPT puede llegar a ser una buena herramienta para el proofreading, es decir, revisar el texto que ya has hecho para buscar errores gramaticales, mala ortografía, encontrar texto en voz pasiva, etc. Sin embargo, muchas veces se han reportado errores cuando se le exige demasiado a la IA.

Lo mejor sería pedirle que buscara una cosa a la vez y pasar el texto por varias revisiones. Es decir, muéstrale tu texto a ChatGPT y pídele que busque faltas de gramática, luego muéstrale ese resultado, pero esta vez pídele que busque texto en voz pasiva y así sucesivamente, para asegurar que los resultados sean lo más fidedignos posible.

Lo más importante es no confiarse completamente de ChatGPT

Para este punto es muy probable que ya sonemos como un disco rayado para ti, pero es necesario hacer bastante énfasis en este punto. Según la misma IA, ChatGPT tiene un conocimiento actualizado hasta septiembre del 2021, así que considera eso cuando le pidas información sobre eventos recientes en el chatbot.

Recuerda también que ChatGPT, no es perfecto, así que siempre es bueno revisar su trabajo para asegurarte de que cumplió con la tarea que le pedías y que la información que te suministra es acertada. Por último, permítenos darte un consejo, no te vuelvas dependiente de la IA para crear tu contenido, ChatGPT puede ser una herramienta muy útil, pero la mejor forma de mantener tu esencia y no decepcionar a tus seguidores es trabajar con la IA, en lugar de hacer que esta trabaje para ti.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo aprovechar ChatGPT si eres creador de contenido. Esperamos que estos consejos te hayan servido de algo y que puedas empezar a generar mejor contenido en menos tiempo, si tienes alguna duda o recomendación, nos gustaría conocerla, déjala en la sección de comentarios.