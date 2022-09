Desde que Samsung decidió instalar el sistema operativo Wear OS en sus relojes inteligentes, los Galaxy Watch ahora no solo traen la Play Store, sino también el Asistente de Google. Sin embargo, con esto la compañía surcoreana no ha renunciado a ofrecer sus servicios. Los Galaxy Watch 4 y Watch 5 siguen incluyendo el asistente virtual Bixby desarrollado por Samsung Electronics como asistente de voz por defecto. Eso significa que no puedes usar Google Assistant en tu nuevo reloj de Samsung sin haberlo activado y configurado previamente.

Por esa razón, en este tutorial te explicaremos cómo activar Google Assistant en tu Samsung Galaxy Watch 4 / 4 Classic o Galaxy Watch 5 / 5 Pro y configurarlo para empezarlo a usarlo directamente desde tu muñeca. Ten en cuenta que hacer esto no implica eliminar o desinstalar Bixby. De hecho, las funciones del Asistente de Google se pueden combinar con las de Bixby.

Cómo activar Google Assistant en Samsung Galaxy Watch 4 o 5: paso por paso

Aunque activar Google Assistant en tu Galaxy Watch 4 o 5 es súper sencillo, debes asegurarte de cumplir con ciertas condiciones previas. Así que no te saltes ninguno de los pasos mostrados a continuación.

Actualiza la aplicación del Asistente de Google en el reloj

Antes de nada, es necesario que tengas actualizada la aplicación del Asistente de Google en tu reloj. Con solo conectar tu smartwatch a Internet debería ser suficiente para que la app se actualice sola. Sin embargo, la mejor forma de actualizar el asistente en tu reloj es yendo directamente a Google Play Store para buscar la actualización (si es que hay una disponible). Puedes hacerlo pinchando el siguiente cajetín:

Actualiza tu smartwatch desde la app Galaxy Wearable

Asimismo, cabe destacar que Google Assistant requiere que tengas tu Galaxy Watch actualizado a su última versión de firmware. Si no sabes si tu reloj inteligente está actualizado, puedes comprobarlo de la siguiente manera:

En tu móvil emparejado al reloj, abre la aplicación Galaxy Wearable .

. Dirígete a Ajustes del reloj .

. Selecciona Actualización del software del reloj .

. Si hay una actualización disponible, presiona en Descargar e instalar. Si no hay ninguna actualización, no tienes que hacer nada, pues tu reloj ya tiene lo necesario para usar Google Assistant.

Activa el Asistente de Google en tu Galaxy Watch 4 o 5

Una vez que hayas realizado las dos verificaciones previas, ya puedes activar Google Assistant en tu Galaxy Watch 4 o 5 de esta manera:

Despliega el menú de apps de tu reloj Galaxy Watch.

de tu reloj Galaxy Watch. Abre la app Google Assistant .

. Pulsa en Comenzar y sigue las instrucciones indicadas en pantalla.

y sigue las instrucciones indicadas en pantalla. Por último, tendrás que realizar la configuración en el móvil al que tienes enlazado tu Galaxy Watch.

Elige Google Assistant como tu asistente virtual por defecto en tu Galaxy Watch 4 o 5

Luego de activarlo, ya puedes usar el Asistente de Google en tu reloj con solo decir «Hola Google» en voz alta. Pero si mantienes pulsado el botón de inicio/encendido, seguirá apareciendo Bixby. Para cambiar esto, solamente debes hacer lo siguiente:

Ve a los Ajustes del reloj.

del reloj. Busca la opción Funciones avanzadas y selecciónala.

y selecciónala. Presiona en Personalizar teclas .

. Selecciona Mantener pulsado y elige la opción Activar Google Assistant.

Cómo usar Google Assistant en un Samsung Galaxy Watch 4 o 5

Ahora, ya puedes utilizar el asistente de voz en tu reloj inteligente de Samsung diciéndole comandos de voz, como lo harías en tu móvil Android. Recuerda que antes de darle una instrucción al asistente, debes pedirle que te escuche de una de estas tres formas:

Diciendo « Hola Google » o « Hey Google » en voz alta.

» o « » en voz alta. Manteniendo pulsado el botón de inicio/encendido durante unos segundos.

durante unos segundos. También puedes abrir la app de Google Assistant en el reloj y tocar el icono del micrófono para hablar.

Y no olvides que podrás seguir usando al asistente de Bixby con la frase clave «Hola Bixby». ¡Eso es todo! Esperamos que esta breve guía te haya ayudado a aprender a usar el Asistente de Google en tu smartwatch de Samsung.