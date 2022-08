¿Aún no tienes activado el LED de notificaciones en WhatsApp? Pues por si no lo sabes, la popular aplicación de mensajería instantánea ofrece la posibilidad de usar el LED de tu móvil para avisarte sobre la llegada de una nueva notificación. Y activarlo es muy fácil como verás a continuación. ¿Tu teléfono no tiene un LED de notificaciones? Pues no te preocupes, también te traemos una alternativa que tienes que probar.

Cómo activar el LED de notificaciones de WhatsApp

Si tu teléfono inteligente tiene un LED de notificaciones, la aplicación de WhatsApp para móviles lo reconoce automáticamente y habilita una función en sus opciones para activarlo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para habilitarlo? Pues los siguientes:

Abre la app de WhatsApp y pulsa sobre el botón de configuración (los tres puntos verticales que están en la esquina superior derecha).

(los tres puntos verticales que están en la esquina superior derecha). Lo siguiente es presionar en Ajustes y luego entrar en la opción Notificaciones .

y luego entrar en la opción . Finalmente, debes pulsar en la opción Luz (que se encontrará en Ninguno) y seleccionar un color para el LED de notificaciones (si tu LED solo ofrece un color de luz, puedes elegir cualquiera para activarlo).

Ahora bien, si no encontraste esta opción en los ajustes de WhatsApp, eso significa que tu móvil no tiene LED de notificaciones. Pero no te desanimes, aún hay una forma con la que puedes tener un LED de notificaciones improvisado y a continuación te la explicamos.

¿Tu móvil no tiene LED? Así puedes ponerle uno para tus notificaciones de WhatsApp

Existen dos aplicaciones disponibles en la Google Play Store con la que puedes improvisar un LED de notificaciones para recibir alertas de WhatsApp. La primera de ellas es NotifyBuddy.

Esta es una app que solo puedes usar si tu teléfono tiene una pantalla de tipo AMOLED, ya que funciona de manera similar al modo Always On Display. ¿Te gustaría probarla? Pues aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar un LED de notificaciones a tu móvil fácilmente con NotifyBuddy.

En el caso de que tu teléfono no tenga pantalla AMOLED, pero si un flash en la cámara, pues no te preocupes, también hay una aplicación que permite aprovechar este LED para alertar la llegada de notificaciones. Se trata de la app Notificación de Flash y aquí te dejamos un tutorial sobre cómo usar esta app para convertir el flash del móvil en un LED de notificaciones.