Si quieres crearte una cuenta en la red social china Weibo, pero no puedes registrar tu número de teléfono porque no vives en china, no te preocupes, aquí te vamos a mostrar cómo hacerlo desde tu propio móvil.

Cabe destacar que no hace falta usar tu propio número de teléfono, pues existe la posibilidad de utilizar números virtuales para crear una cuenta sin ningún tipo de problema.

Cómo crear una cuenta en Weibo sin un número chino

Antes de mostrarte los pasos que tienes que seguir para poder abrir una cuenta dentro de la red social Weibo sin la necesidad de tener que usar un número chino, es necesario que descargues la versión Internacional de Weibo para Android.

Puedes descargar e instalar esta versión desde el enlace que te mostramos al final de este párrafo. Eso sí, no te asustes por el idioma, pues la versión Internacional de Weibo incluye un traductor de texto al español que te hará la lectura mucho más simple.

Cómo crear una cuenta en Weibo

Ya con la app instalada en tu móvil, deberás realizar los siguientes pasos para poder abrir una cuenta de forma correcta:

Una vez abierta la aplicación de la red social china, tendrás que darle al botón Permitir todas las veces que aparece en la pantalla.

todas las veces que aparece en la pantalla. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice Start Now .

. Presiona sobre el botón de color amarillo que dice Login .

. Vuelve a darle al botón Permitir.

Pincha sobre la opción que dice Sing Up (aparece arriba a la derecha de la pantalla).

(aparece arriba a la derecha de la pantalla). Ingresa tu número de móvil y luego dale al botón que dice Next .

. Pulsa en el botón que dice Ok .

. En cuestión de segundos, Weibo confirmará tu número y te permitirá elegir un nombre de usuario y una contraseña. Completa dichos datos para poder utilizar la red social sin ningún tipo de límite.

No puedo registrar mi número de teléfono en Weibo, ¿qué hago?

Si te encuentras dentro de un territorio en donde Weibo no está “soportado”, no podrás utilizar tu número de teléfono para crear una cuenta. De igual forma, puedes hacer uso de un número virtual para recibir el código por SMS. Si esta es tu situación, te recomendamos pinchar aquí para que sepas cómo obtener un número de teléfono gratis.

Una vez que tengas un número virtual, y compatible con Weibo, podrás registrarte en la red social china para hacer uso de todas las funciones que brinda la app para Android.