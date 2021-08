¿Le has mandado un Bizum a la persona equivocada? ¡No te preocupes! Es algo que nos ha pasado a todos. No pasa nada si se trata de pequeñas cantidades, o si se lo hemos mandado por error a algún amigo, y más vale que sea así… porque no se puede cancelar un Bizum enviado por error.

Pero puedes estar tranquilo, pues el propio Bizum te ofrece otras soluciones para resolver este problema tan habitual.

En este artículo te contamos qué puedes hacer si envías dinero por Bizum a la persona equivocada por error, sin perder los nervios en el intento.

Si la persona que ha recibido tu Bizum equivocado es tu amigo o tu conocido, tu problema tiene muy fácil solución. ¡Felicidades! No tienes más que hablar con esa persona, explicarle lo ocurrido y pedirle que te devuelva el dinero.

Piensa que Bizum es una forma de pago muy cómoda entre amigos, e incluso una de las apps más populares para compañeros de piso, por lo que no es raro que ocurran estas cosas.

Solicita tu dinero de vuelta por Bizum

Para casos así, Bizum tiene una función muy útil que es la de pedirle dinero a alguien. En el apartado de Bizum de la app del banco verás la opción “Pedir” o “Solicitar” justo al lado de “Enviar”.

Solo tienes que introducir el importe que enviaste por error y el destinatario a quien se lo quieres pedir. Para evitar malentendidos, puedes poner un mensaje como concepto de la solicitud, como “devolución de Bizum por error” o algo similar.

Ahora ya solo queda esperar que el contacto que recibió tu Bizum tenga buena fe, si es que no era conocido tuyo. Dispondrá de un plazo de 7 días para aceptar la devolución de tu dinero, así que no desesperes si ves que el dinero no te llega al momento.

Lo bueno de Bizum es que, al estar directamente vinculado con tu cuenta bancaria, cuenta con el respaldo de estas entidades en caso de problemas. Sin embargo, cada banco tiene su forma de proceder en cuanto a problemas con Bizum.

Hay algunos que te lo ponen tan fácil como CaixaBank, que pone un número de tléfono (900 40 40 90) y un correo electrónico (servicio.cliente@caixabank.com) de contacto para exponer tus problemas, y otros como Banco Sabadell o BBVA que no te especifican nada al respecto.

Si no tu banco no te ofrece ninguna solución desde su app, contacta con el servicio de atención al cliente y cuéntales lo que ha pasado. En principio, y si no hay ninguna irregularidad con tu cuenta, el banco podrá deshacer el Bizum erróneo y volverá a ingresarte el importe.

Casos en los que el Bizum no llega al destinatario erróneo

¡No desesperes! Hay algunos supuestos en los que el Bizum que has enviado por error acaba volviendo solo a tu cartera.

Si el destinatario no se fía y rechaza tu Bizum

En el caso de que el Bizum le llegara por error a un completo desconocido, hay una posibilidad de que no acepte tu envío de dinero y te sea devuelto.

Como medida de seguridad, cuando Bizum detecta que un contacto desconocido te está enviando dinero, siempre te pide confirmar la recepción de esa cantidad, por pequeña que sea. Para ello, Bizum le da al usuario un plazo de 7 días y, tanto si la rechaza como si no contesta, el dinero volverá a ti.

De hecho, si tú eres el que recibe dinero de un desconocido, lo más recomendable es rechazarla para no caer en una estafa. ¡La seguridad es un tema muy delicado para Bizum!

Si el destinatario no tiene Bizum activado

No es tan raro que alguno de tus contactos, sobre todo si son mayores, no haya activado su cuenta de Bizum. ¡Quizá ni siquiera tienen instalada la app del banco!

Si has tenido la suerte de enviarle el dinero por error a uno de estos contactos, no te preocupes. Bizum le enviará una notificación del envío al correo electrónico asociado a su cuenta bancaria y le dará un plazo de 2 días para registrarse como usuario de Bizum.

Y si este usuario no activa su cuenta de Bizum en esos 2 días, que es lo que suele pasar en estos casos, el dinero volverá a tu cuenta como si no hubiera pasado nada.

Para evitar todos estos problemas, lo mejor es enviar dinero por Bizum siempre desde la lista de contactos, en lugar de introducir su número de teléfono a mano. Con esto, te aseguras de que el dinero llegue a su legítimo destinatario (¡siempre y cuando no se te vaya el dedo durante el proceso!).

De todas formas, lo mejor es encontrar una plataforma que te sea cómoda y fácil de usar, por lo que tal vez sea buena idea buscar una app que sustituya al famoso Bizum si no acaba de convencerte.