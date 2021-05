Bizum es el “nuevo” método de pago móvil que está de moda porque permite hacer pagos de forma fácil, instantánea y sin comisiones de por medio. Es compatible con casi todos los bancos del país y evita que tengas que pedir el IBAN a la persona a la que quieres enviar dinero. Es tan fácil de usar como PayPal, por lo que muchas personas, tiendas y hasta ONGs han empezado a usarlo como su método de pago preferido.

Ahora bien, todo lo que mencionamos antes suena muy bien, pero… ¿es seguro usar Bizum? ¿Qué riesgos se corren por usar esta aplicación para hacer pagos desde el móvil? Para responderte esas y otras preguntas, enseguida te explicaremos qué es exactamente Bizum, cómo funciona y de qué depende la seguridad de esta novedosa plataforma de pagos.

¿Qué es Bizum y cómo funciona?

Para empezar, aclaremos algo: Bizum no es una aplicación. En realidad, es una plataforma o servicio que viene integrado a las aplicaciones de los bancos compatibles. Eso significa que, para hacer pagos con Bizum, no necesitas instalar una aplicación extra: solo tienes que activarlo desde la aplicación de tu banco.

Este servicio te permite enviar y recibir dinero de forma fácil y rápida. Se diferencia de las transferencias tradicionales en que el dinero llega al instante al destino y no se cobran comisiones (independientemente de las entidades bancarias implicadas en la transacción). Además, no hace falta saber el IBAN de la cuenta a la que enviarás el dinero. Con Bizum, lo único que se necesita para hacer transferencias es el número de teléfono de la persona que recibe.

Eso sí, tanto el que envía como el que recibe deben haber activado Bizum en su respectivo banco para que la transacción sea posible. Cuando te hagan una transferencia por Bizum, el dinero estará disponible en tu cuenta en el acto y te llegará un SMS notificándote la cantidad recibida. ¡Es así de sencillo! En cuanto a los límites de transferencia, varían dependiendo de cada banco, pero por lo general es de entre 0,50 y 1000 euros por contacto. Y solo se permiten 60 transferencias al mes.

¿Es seguro hacer pagos con Bizum desde el móvil?

Bizum es básicamente una opción integrada a las aplicaciones de los bancos. Por tanto, es tan seguro como lo es la aplicación de tu banco. Así que, sí, Bizum sí es seguro pues está totalmente respaldado por los robustos sistemas de seguridad de las entidades bancarias. De hecho, todo el proceso de ordenar la transferencia de Bizum y autentificarla, la realiza tu banco como lo hace con una transferencia tradicional.

Al momento de hacer un pago con Bizum, tendrás que usar tus credenciales para acceder a la app del banco. Tras pasar esa primera barrera de seguridad, te pedirán una clave exclusiva para validar la operación de Bizum. Dicha clave te la enviará el banco cada vez que intentes hacer una operación y nunca será la misma. Eso significa que Bizum cuenta con dos factores de autenticación como métodos de seguridad.

Además de eso, Bizum te permite crear un PIN de 4 dígitos para hacer tus compras en tiendas más rápido y con más seguridad. Si a eso sumamos que toda esta plataforma está protegida por los sistemas de encriptación TLS que usan los bancos, no cabe duda de que Bizum es un método de pago seguro.

¿Se puede cancelar un Bizum?

Lastimosamente, no se puede cancelar una transferencia de Bizum. Eso quiere decir que, si por error haces un pago a otra persona por Bizum o si compraste algo con Bizum y el vendedor resultó ser un estafador, prácticamente pierdes tu dinero ya que reclamarlo será muy complicado. No es tan fácil de reclamar como una transferencia normal: tendrás que llamar al banco y pasar por un largo proceso burocrático.

Ten en cuenta que Bizum es un método de pago diseñado para usar entre amigos, familiares, tiendas de confianza y ONGs. Si lo usas con desconocidos, corres el riesgo de que te estafen y lo tengas muy difícil para recuperar tu dinero.

En caso de que por equivocación hayas enviado dinero a un desconocido, puedes llamarlo aprovechando que tienes su número para pedir amablemente que te lo envíe devuelta. De todas formas, revisa siempre dos o tres veces los números antes de hacer un pago con Bizum y si vas a comprar en sitios como Wallapop es mejor que hagas uso de la transferencia bancaria normal o PayPal.

Todos los bancos compatibles con Bizum

Bizum es un método de pago que está vinculado a tu cuenta bancaria (IBAN) y a tu número de teléfono. Solo puede estar vinculado a una cuenta y a un número. Para activar esta vinculación, primeramente debes asegurarte de que tu banco sea compatible con Bizum. De momento, estos son los 26 bancos en España que permiten activar Bizum:

A priori, activar y usar Bizum no tiene ningún coste adicional. Sin embargo, dependiendo de las políticas de tu entidad bancaria, puede que te cobren algo. Así que consulta con tu banco este tema para evitar sorpresas.

Cómo instalar Bizum y vincularlo a tu cuenta

¿Tu banco es compatible con Bizum? Entonces vamos a explicarte cómo vincular este método de pago a tu cuenta bancaria para así activarlo. No hace falta instalar nada si ya tienes la aplicación de tu banco instalada. Si no, búscala en Google Play Store o App Store por su nombre y descárgala. ¿Ya está instalada la app del banco? Sigue estos pasos ahora:

Abre la aplicación de tu banco .

. Entra con tu cuenta introduciendo tus credenciales de banca online .

. Ve al apartado Bizum o a enviar/recibir dinero con Bizum. Esta opción se encuentra en lugares diferentes en la aplicación de cada banco, pero suele estar en la sección de “pagos” o en “otras operaciones”.

o a enviar/recibir dinero con Bizum. Lee y acepta los Términos y Condiciones.

¡Listo! A partir de este momento ya puedes empezar a enviar y recibir dinero por Bizum. Por cierto, el número de teléfono que tienes que compartir con tus conocidos para recibir dinero por este método de pago es el mismo que está vinculado a tu cuenta bancaria.

¿Qué pasa con Bizum si me roban el móvil o lo pierdo?

En caso de hurto o extravío del móvil desde el cual usas Bizum, no deberías preocuparte. Si algún desconocido quiere usar tu móvil para hacer pagos de Bizum sin tu permiso, lo tendrá muy difícil. Primero, tendrá que vulnerar el sistema de seguridad principal de tu teléfono: huella dactilar, PIN o contraseña. Si logra superar esa barrera, luego tendrá que saber tus credenciales de banca online para poder usar Bizum.

Créenos que ni siquiera un hacker podrá hacer transferencias de Bizum no autorizadas fácilmente desde tu móvil, así que no te preocupes. ¿Qué deberías hacer en esta situación? Lo de siempre: bloquear el teléfono con iCloud (si es un iPhone) o con Encontrar mi dispositivo (si es un Android). Seguidamente, borra los datos de tu móvil remotamente con esas mismas apps (si ves que no hay posibilidad de recuperarlo) y para rematar llama a tu operador de telefonía móvil para bloquear la SIM.

¿Qué hacer si me da error al hacer una transferencia con Bizum?

Una de las grandes ventajas de Bizum es que siempre te envían un mensaje de confirmación cuando envías o recibes dinero correctamente. Si te da error al intentar hacer una transferencia, siempre y cuando no te llegue un mensaje de confirmación avisándote que la operación se hizo, puedes intentarlo otra vez sin problemas. No te descontarán dinero de tu cuenta varias veces ni nada por el estilo.

Si tras varios intentos sigue dando error, entonces comunícate directamente con tu banco. En caso de que envíes dinero, pero tu destinatario no lo reciba, antes de volverlo a enviar, verifica si te han descontado el dinero de tu cuenta y si recibiste el mensaje de confirmación. Si no, vuelve a enviarlo. Pero si ya te descontaron el dinero y el destinatario no lo ha recibido aún, envíale el comprobante de envío y sugiérele que se ponga en contacto con su banco para solucionar el problema.

En fin, esperamos que esta información te resulte útil.