Twitter es un diario personal para muchas personas. Muchas personas hablan de todo lo que sienten, lo que piensan y en esencia de todo lo que viven cada día. Quizás eres uno de estos usuarios. Pero… ¿no te ha pasado que quieres borrar a determinadas personas para que no vean lo que tú publicas? Lo mejor es hacer que te dejen de seguir sin que se enteren de que ya no lo hacen, y así no tendrás ningún problema con esas personas por no querer que te sigan.

Twitter no tiene una opción directa para borrar seguidores. Sin embargo, hay un truco muy sencillo que te permite eliminar a cualquier persona de tu cuenta sin que se entere de que lo hiciste.

¿Cómo borrar a un seguidor en Twitter sin que lo sepa?

Siguiendo estos pasos podrás hacer que otras personas dejen de ver tu contenido en su cronología sin la necesidad de que configures tu perfil para que sea privado.

Abre tu cuenta de Twitter.

tu cuenta de Twitter. Despliega el panel del menú (es el que se abre a la izquierda).

el panel del menú (es el que se abre a la izquierda). Ve a la sección de tus seguidores (solo tienes que pinchar donde dice “Seguidores” debajo de tu nombre).

a la sección de tus seguidores (solo tienes que pinchar donde dice “Seguidores” debajo de tu nombre). Busca a la persona que quieres que te deje de seguir en tu lista de seguidores.

Entra en el perfil del usuario que quieres eliminar de tu cuenta de Twitter.

en el perfil del usuario que quieres eliminar de tu cuenta de Twitter. Pincha el botón de las opciones (es el de los tres puntitos que está en la parte superior a la derecha).

el botón de las opciones (es el de los tres puntitos que está en la parte superior a la derecha). Selecciona donde dice “Bloquear”.

donde dice “Bloquear”. Confirma el bloqueo pinchando donde te pregunta si estás seguro.

Desbloquéalo pinchando donde dice “Bloqueado”.

pinchando donde dice “Bloqueado”. Confirma el desbloqueo indicando que sí lo quieres desbloquear.

Como verás en la imagen siguiente, ya no te seguirá el usuario que decidiste eliminar.

Ten en cuenta que si los usuarios que eliminaste entran a tu perfil verán que ya no te siguen y podrán seguirte de nuevo. De igual forma, si van a tu perfil podrán ver tus publicaciones sin que tú sepas que lo están haciendo. Ten esto en cuenta, para que no puedan verlo tendrás que dejarlos bloqueados pero se enterarán de que lo has hecho…

