Twitter se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas por todo tipo de usuarios por lo fácil que es encontrar contenido de temáticas que te gustan en tiempo real. Quizás te has quedado enganchado todo el rato leyendo lo que los demás han publicado, sobre todo cuando son hilos de temas complejos. Pero… ¿no te ha pasado que has visto hilos de tweets muy interesantes que no puedes leer al momento? Twitter te permite que los guardes para leerlos después. Aquí te enseñamos cómo lo puedes hacer.

Guarda tweets para ver más tarde, ¡es muy fácil!

Esta funcionalidad de Twitter te permite guardar todo tipo de contenido que sea de tu interés y lo más importante que tienes que tener en cuenta es que estos tweets no los pueden ver los demás. Es la única sección de la red social en donde se mantiene todo lo que te gusta con total privacidad, así que ahí puedes guardar todo de forma privada.

Muchos guardan contenido solo con likes, pero esto se guarda en una lista pública de tu perfil.

¿Cómo se guarda el contenido en Twitter?

Ve a la cronología .

. Pincha el botón para compartir (es el cuarto botón de izquierda a derecha justo debajo de la publicación).

para compartir (es el cuarto botón de izquierda a derecha justo debajo de la publicación). Selecciona la opción de agregar tweet a elementos guardados.

Luego verás una notificación en la parte inferior de la pantalla que indicará que se agregó la publicación a tus elementos guardados.

¿Dónde están los elementos guardados de Twitter?

Sigue estos pasos para localizar los elementos guardados:

Selecciona la foto de perfil en la cronología (la verás en la parte superior a la izquierda).

en la cronología (la verás en la parte superior a la izquierda). Pincha en la sección de elementos guardados en el panel que se desplegará a la izquierda.

Después encontrarás todos tus tweets guardados en una lista similar a la cronología. Pero ten en cuenta que si los creadores de esas publicaciones las eliminan, no te saldrán en tus elementos guardados.

Si quieres más información sobre las entrañas de Twitter y sus funciones, lee este artículo para evitar ver tweets sobre temas de los que no quieres saber nada.