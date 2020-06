Todos los días encontramos en Twitter todo tipo de comentarios sobre distintos temas. A veces vemos temas que nos interesan y otras veces simplemente los ignoramos, al igual que ahora puedes censurar respuestas a tus tweets. Pero… ¿no te ha pasado que sientes que no deberías ver tu cronología porque podrías leer accidentalmente cosas específicas que no quieres ver? Esto le sucede a todos, pero hay maneras de evitar correr este riesgo. Aquí te enseñamos cómo.

¿Sabías que Twitter te permite bloquear determinados temas para que no aparezcan en tu cronología? En esta red social puedes silenciar todo tipo de conversaciones en tu cronología. De esta forma puedes evitar ver tweets sobre esos temas de los que no quieres leer nada. Por ejemplo, cuando se estrena una temporada de tu serie favorita pero que todavía no has visto.

¿Cómo puedes evitar ver tweets de temas en específico en Twitter?

Abre la configuración (la verás en el panel que se despliega a la izquierda cuando estás en la cronología).

(la verás en el panel que se despliega a la izquierda cuando estás en la cronología). Selecciona las opciones de “Privacidad y seguridad”.

las opciones de “Privacidad y seguridad”. Ve hasta abajo y entra en la sección de las “Palabras silenciadas”.

Pulsa el botón azul que tiene una cruz blanca en el centro.

el botón azul que tiene una cruz blanca en el centro. Escribe la palabra que quieres silenciar en la línea azul superior.

que quieres silenciar en la línea azul superior. Elige el período de tiempo en el que quieres que no aparezca esa palabra en tu cronología.

en el que quieres que no aparezca esa palabra en tu cronología. Selecciona “Guardar”.

Ten en cuenta que si quieres que no te aparezca ningún tweet sobre un tema en específico, debes poner todas las palabras que se encuentran en las conversaciones sobre ese tema. Pero… ¡no te asustes! No tienes que poner textos completos de las temáticas que no quieres ver, sino que basta con que pongas las palabras clave más importantes.

Como ejemplo hemos puesto en la sección de las palabras silenciadas (que podrás ver en las imágenes siguientes) todos los nombres de los personajes de una serie de Netflix, así como el nombre de la serie, para que no aparezca ningún comentario relacionado con ese contenido en la cronología de Twitter.

