Con la llegada de Android Auto 7.8, los de la gran G anunciaron que resolverían muchos de los fallos que venía presentando la app. Sin embargo, parece que aún quedan muchos problemas por resolver. La última actualización de esta aplicación (Android Auto 7.8.6) ha llegado estas últimas semanas y desde entonces ha causado un montón de problemas.

Muchos usuarios en Internet han reportado que desde que actualizaron a esta versión, la app ha dejado de funcionar. ¿Tú también estás teniendo este error? Pues entonces quédate con nosotros para contarte que se sabe de este problema y cómo puedes solucionarlo.

Android Auto 7.8.6 llegó con un error que está afectando a muchos usuarios

El equipo de 9to5Google ha analizado el hilo de comentarios del foro de soporte de Google en el que los usuarios se están quejando de este fallo de Android Auto 7.8.6. Pues bien, personas de todo el mundo han reportado diferentes tipos de fallo: desde un aviso que dice que el móvil no es compatible hasta el cierre inesperado de la aplicación. No obstante, el «Android Auto no responde» es el error más frecuente que se ha descrito hasta ahora.

Por el momento, ningún usuario ha encontrado la solución definitiva a este problema. De hecho, uno de los integrantes del equipo de desarrollo de Android Auto ha participado en el foro y reveló que, aunque ya están al tanto del fallo, aún no tienen una actualización para solucionarlo. Pero descuida, a continuación te explicamos qué puedes hacer para continuar disfrutando de Android Auto en tu coche.

¿Cómo solucionar el error de Android Auto 7.8.6?

Como ya comentamos, por el momento Google no tiene una solución oficial para este problema. De esta manera, lo más inteligente que puedes hacer es esperar a que sus desarrolladores lancen una nueva actualización que resuelva este fallo. Afortunadamente, los de la gran G ya tienen conocimiento de este problema, así que solo es cuestión de tiempo para que se solucione.

¿No quieres esperar a que Google de la solución? Pues entonces tienes dos opciones. La primera de ellas es desinstalar manualmente la actualización. Para ello, te recomendamos que le eches un vistazo a este tutorial sobre cómo volver a una versión anterior de una aplicación en Android.

Finalmente, una última cosa que puedes intentar para resolver el error de Android Auto 7.8.6 es usar versión anterior de esta app. Para ello, debes desinstalar la aplicación y usar un archivo APK para instalar Android Auto 7.7. Aquí abajo te dejamos el enlace de descarga:

Enlace | Android Auto 7.7