¿Telegram está caído o no funciona en tu móvil Android? No te preocupes, estás en el lugar indicado. En este artículo te vamos a mostrar cuáles son las 5 soluciones que puedes llevar a cabo cuando la segunda aplicación de mensajería más utilizada del mundo no funciona, o bien está caída.

Eso sí, desde ya te aclaramos que si Telegram está caído no hay mucho que puedas hacer. Cuando un servicio de mensajería sufre de problemas, casi siempre la única solución es esperar pacientemente a que los propios creadores de la app solucionen el inconveniente.

5 soluciones que puedes aplicar cuando Telegram está caído o no funciona

Antes de que te mostremos las posibles soluciones que puedes llevar a cabo cuando Telegram está caído o no funciona, es imprescindible que cuentes con la última versión de la app de mensajería instalada en tu dispositivo móvil Android.

Si nunca la has actualizado, puedes hacerlo manualmente desde Google Play Store, o bien pinchando sobre el enlace que te dejamos al final de este párrafo. Cuando se dispone de una versión vieja, la cual no se actualiza hace más de 4 o 5 meses, pueden llegar a presentarse problemas en el funcionamiento de la misma.

Comprueba tu conexión a Internet

Aunque sea muy evidente, muchas veces olvidamos comprobar si nuestra conexión a Internet tiene problemas, pues en casi el 50% de los casos, el problema está relacionado con la red WiFi a la que estamos conectados, o bien a la señal de nuestro 3G, 4G o 5G respectivamente.

Para comprobar esto de forma simple, puedes descargar una aplicación para medir la velocidad de Internet, o bien seguir estos pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la página web ismyinternetworking.

En pocos segundos, dicho sitio web te dirá si tu conexión a Internet está funcionando o no . En caso de que te aparezca la palabra “YES” en color verde, tu conexión a Internet debería funcionar sin problemas.

. En caso de que te aparezca la palabra “YES” en color verde, tu conexión a Internet debería funcionar sin problemas. Por otro lado, si aparece la palabra “MAYBE”, tu conexión a Internet podría sufrir micro-cortes.

Si Telegram no te funciona correctamente, y los mensajes que envías tardan en llegar, deberías reiniciar el rúter/módem al cual estás conectado por medio de la red WiFi, o bien reiniciar tu móvil para mejorar la cobertura de tu dispositivo Android.

Verifica si Telegram está caído

No hace falta que seas un experto en tecnología para comprobar si Telegram está caído o no. Si bien la app no arroja ningún mensaje cuando el servicio no está disponible, verificar esto es muy simple:

Abre el navegador que utilizas en tu móvil Android (en este caso usaremos Chrome).

que utilizas en tu móvil Android (en este caso usaremos Chrome). Escribe la siguiente dirección en el buscador: “downdetector.es/problemas/Telegram”.

Si la página web de Downdetector te dice que “no hay ningún fallo en Telegram”, la app de mensajería no debería estar caída.

Por otro lado, si se muestra el siguiente mensaje: “Telegram está fallando”, el servicio de mensajería podría llegar a estar caído en todo el mundo.

De igual forma, si el tutorial que te mostramos arriba no te convence, en Androidphoria tenemos un artículo muy completo en el que te explicamos cómo saber si Telegram se ha caído (varios métodos).

Se cayó Telegram, ¿qué deberías hacer?

Cuando Telegram está caído, no hay mucho que puedas hacer. Lo mejor en estos casos es tener paciencia y esperar a que el servicio técnico de la app de mensajería solucione el problema lo antes posible.

Lo bueno es que Telegram no suele estar caído durante mucho tiempo. Las veces que la app de mensajería se cayó, pocas veces, solucionaron el inconveniente en menos de 1 hora, por lo que el tiempo de resolución no suele ser de más de 2 horas como mucho.

Por otro lado, te recomendamos seguir la cuenta oficial de Telegram en Twitter. Allí comunican cuando hay algún problema relacionado con la app, o bien cuánto tiempo tardarán en volver a “levantar” el servicio en cuestión.

Elimina el caché de Telegram

Hay ocasiones en las que las aplicaciones guardan errores o fallos en el caché del móvil. Esto ocurre muchas veces con Telegram, pues son miles los usuarios que intentan ingresar en la app y la misma se cierra sola o no responde. Por suerte, borrar el caché de Telegram es más fácil de lo que parece:

Ingresa en los Ajustes de tu móvil Android.

de tu móvil Android. Pincha sobre Aplicaciones y notificaciones .

. Dale a la opción que dice “Ver las aplicaciones”.

Busca la aplicación de Telegram y pincha sobre la misma.

Ingresa en Almacenamiento y caché .

. Y, por último, pincha sobre Borrar memoria caché.

Una vez eliminado el caché de Telegram, te recomendamos reiniciar el móvil para que la eliminación del caché sea “completa”. Luego de haberlo reiniciado, deberás abrir la aplicación y verificar si el problema persiste, o bien si puedes recibir y enviar mensajes con normalidad.

Si el problema persiste y la app no funciona correctamente, lo más probable es que Telegram esté caído. Puedes intentar desinstalar la app y volver a descargarla, aunque esto no solo eliminará el caché, también borrará todos los datos almacenados por la app en tu móvil. Si realizas esto último, tendrás que volver a verificar tu número de teléfono para acceder a tu cuenta de Telegram.

Usa alguna otra aplicación de mensajería

Si necesitas comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, y Telegram está caído, puedes usar alguna otra aplicación de mensajería hasta que se solucione el problema. Hay varias alternativas a Telegram que funcionan a la perfección, aunque la más popular, y que casi todo el mundo utiliza, es WhatsApp.

Por otro lado, si quieres una app parecida a Telegram, sobre todo en lo que a seguridad respecta, la mejor alternativa es Signal. Esta app de mensajería, la cual se hizo muy popular por los cambios de privacidad de WhatsApp, es considerada por muchos como la más segura del mundo, incluso más que Telegram.

Sin nada más que añadir al respecto, desde aquí te recomendamos no desesperarte cuando Telegram no funciona, pues siempre hay alternativas a las que puedes acceder para seguir enviando mensajes hasta que el servicio vuelva a funcionar correctamente.