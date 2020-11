Mejorar el rendimiento del navegador Google Chrome y reducir su consumo de datos es muy sencillo, solo sigue leyendo y descubrirás cómo sacar mayor provecho de sus características y funciones.

5 tips para acelerar Chrome en tu smartphone

Tal vez habrás escuchado acerca de la gran cantidad de memoria RAM que consume Google Chrome, esto puede hacer que tu smartphone comience a ir lento. A pesar de ello, Chrome ha ganado popularidad con el pasar de los años y agilizar este explorador es más sencillo de lo que supones.

Por ello te recomendamos que pruebes algunos ajustes para aprovechar al máximo esta herramienta de navegación cuando la utilices en tu móvil:

Actualiza la aplicación

El objetivo de las actualizaciones es brindar al usuario una mejor calidad del servicio, incluyendo la velocidad de la aplicación, por lo tanto es importante que estés atento a cada nueva actualización.

Para comprobar si hay alguna nueva versión disponible solo:

Abre la aplicación de la Google Play Store en tu dispositivo Android.

en tu dispositivo Android. Presiona la barra de menú , ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla.

, ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Selecciona la opción “ Mis apps y juegos ”.

”. En el apartado “ Actualizaciones “, busca “Chrome”.

“, busca “Chrome”. Clica sobre la opción “Actualizar”, que aparecerá junto al logo de Chrome.

Cierra las pestañas que ya no están en uso

Si tienes muchas pestañas abiertas en Chrome el navegador se verá más forzado, por lo que procesará los datos con mayor lentitud. Al cerrar las pestañas innecesarias mejorará la velocidad de la navegación y se liberarán recursos para tu móvil:

Accede a la aplicación Chrome en tu móvil.

en tu móvil. Toca el símbolo de “ Cambiar pestañas ”, ubicado a la derecha de la barra de direcciones.

”, ubicado a la derecha de la barra de direcciones. A continuación verás todas las pestañas de Chrome que has abierto.

de Chrome que has abierto. Haz clic sobre la “x”, situada en la parte superior derecha de la pestaña que deseas cerrar.

Para eliminar todas las páginas a la vez:

Abre al menú , ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Toca sobre “Cerrar todas las pestañas”.

Activa la captación previa

Para que Google Chrome abra páginas web mucho más rápido puedes activar las predicciones de acciones de la red (o captación previa). Con esta función activa, el buscador cargará previamente los enlaces que podrías abrir.

Ingresa a la aplicación Chrome , desde tu teléfono móvil.

, desde tu teléfono móvil. Entra al menú , ubicado en la esquina superior derecha de la barra de direcciones.

, ubicado en la esquina superior derecha de la barra de direcciones. Clica sobre “ Configuración ”.

”. Selecciona la opción “ Privacidad ”.

”. Activa la función “Cargar previamente las páginas para acelerar la navegación y las búsquedas”.

Acelera la carga de contenidos

El navegador de Google Chrome cuenta con un servicio de predicción que permite acelerar la carga de contenidos web con la finalidad de navegar más rápido y reducir muchísimo el consumo de memoria RAM.

Dicha opción puede activarse o desactivarse en cualquier momento, simplemente será necesario que sigas algunos pasos:

Escribe en la barra de direcciones de la aplicación “ Chrome://flags ”.

”. Pulsa “ Enter ”.

”. Observarás un listado de todas las funciones experimentales del navegador.

del navegador. Desde la barra de búsqueda escribe “ NoState Prefetch ”.

”. Cambia el estatus de la función de Disabled a Enable.

de la función de Disabled a Enable. Reinicia el navegador.

Luego de ejecutar dicha acción, la precarga de contenidos en Chrome cambiará y será más veloz. Asimismo, el consumo de memoria será menor.

Borra los datos de navegación

Si llevas mucho tiempo utilizando el navegador de Google Chrome seguro habrás notado que se ha ralentizado un poco, esto se debe a la acumulación automática de datos como las cookies, historial, contenido en caché, entre otros. Por lo tanto, es recomendable que cada cierto tiempo elimines esta información, con ello lograrás que la herramienta de búsqueda obtenga un rendimiento de mejor calidad.

Ubícate sobre el menú de la app, situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

de la app, situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Accede a “ Configuración ”.

”. En el apartado de “Configuración avanzada”, deberás clicar sobre “ Privacidad ”

” Selecciona “ Eliminar datos de navegación ”

” La ventana mostrará la opción de eliminar datos de navegación almacenados como el historial, las cookies, archivos e imágenes, en el intervalo de tiempo que quieras.

¿Ya has probado estos trucos? Si no lo has hecho, aún estás a tiempo de mejorar la calidad de tu navegador de confianza.