La autonomía de los móviles ha mejorado considerablemente en los últimos años. Algo necesario si tenemos en cuenta la cantidad de tareas y funciones que realizan los smartphones actuales. Xiaomi es uno de los que ha apostado fuerte en la mejora de la batería de sus móviles. La marca china recientemente lanzó un cargador ultrarrápido de 200 W y también una app para medir la salud de la batería.

Si bien la autonomía que tienen la mayoría de los móviles Xiaomi es de por sí excelente, existen formas de optimizarla aún más. MIUI cuenta con ciertas funciones y servicios que pueden ajustarse para ahorrar batería. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate con nosotros para contarte qué ajustes puedes hacer en tu Xiaomi con MIUI para tener una mejor autonomía.

¿Cuáles son las funciones de tu Xiaomi que consumen más energía?

No podemos hablar de cuáles son los mejores ajustes en MIUI que nos permitirán ahorrar batería, sin antes saber qué funciones son las que más consumen energía en estos móviles. Afortunadamente, Xiaomi elaboró un ranking de los servicios y características que tienen un gasto mayor de batería. Este fue publicado en la web ITHome, y en él podemos ver cómo ciertas funciones poseen un consumo significativamente superior al resto.

Sorprendentemente, el servicio de ubicación es la función que más compromete la autonomía de los móviles Xiaomi, con un gasto de energía del 18 %. El segundo puesto lo tiene el uso de apps y juegos que exigen al máximo tu móvil con un 16 %, seguido de la función Always On Display con un 15 % de gasto. Completando el top 5 tenemos el uso del brillo máximo en la pantalla y el inicio automático de ciertas apps.

5 ajustes con los que podrás ahorrar batería en tu Xiaomi con MIUI

Ahora ya sabes que la configuración de la pantalla, del servicio de ubicación y de algunas apps son los ajustes más influyentes en la autonomía de un móvil Xiaomi. Por eso, a continuación te traemos los 5 cambios que puedes hacer en MIUI para mejorar el rendimiento de la batería de los smartphones de Xiaomi.

Desactiva la función de ubicación

El primer ajuste que tienes que hacer en tu Xiaomi para ahorrar batería es desactivar el servicio de ubicación. No te preocupes, esto no afectará el funcionamiento de tu móvil. En ocasiones necesitas este servicio, como por ejemplo al usar Google Maps o cuando quieres compartir tu localización por WhatsApp. Pero la verdad es que mantenerlo activo durante todo el día solo sirve para agotar la batería.

Además, cuando una app requiere este servicio te aparecerá una notificación solicitando que lo actives. De esta forma, no te pierdes de nada desactivando la ubicación, por el contrario, ganarás en autonomía. ¿Y cómo se desactiva? Pues fácil, puedes hacerlo desde el panel de notificaciones tocando el botón de ubicación, o desde el menú de ajustes como se muestra en la imagen de arriba.

Usa la función de brillo automático

Una función que tiene mucho tiempo en el sistema operativo Android, pero que muy pocos usan es el brillo automático. Aún muchas personas continúan bajando y subiendo el brillo de manera manual a pesar de que existe esta valiosa función. Si haces esto, es probable que la pantalla de tu móvil tenga niveles de brillo innecesarios para ciertos momentos del día lo que merma la autonomía del dispositivo.

¿La solución para no perder autonomía por un mal ajuste del brillo de la pantalla? Activar el brillo automático. Este es otro ajuste que puedes hacer rápidamente en MIUI, ya que solo tienes que pinchar el botón de brillo automático en el panel de notificaciones. También lo puedes hacer desde el menú de configuración del móvil. Aquí, deberás buscar la opción Pantalla e ingresar en Nivel de brillo para encontrar el botón que permite activar esta función.

Desactiva la pantalla siempre activa (Always On Display)

En los móviles Xiaomi que tienen pantalla AMOLED encontramos una función que tiene un consumo importante de batería. La llamada Pantalla siempre activa o Always On Display puede llegar a representar hasta un 15 % de consumo de batería cuando se encuentra habilitada. Aunque es una función útil que permite ver la hora y las notificaciones sin encender por completo la pantalla, de seguro que puedes vivir sin ella si quieres priorizar la autonomía de tu móvil.

Desactivarla es muy fácil. Tienes que abrir el menú de ajustes y pinchar en Pantalla siempre activa y Pantalla de bloqueo. Lo siguiente será ingresar en la opción de Pantalla siempre activa. Ahora tendrás un panel con todos los ajustes que puedes hacer a esta función, y solo deberás pinchar sobre el botón para desactivarla.

Quita el inicio automático de aplicaciones prescindibles

Dependiendo de los permisos que hayas otorgado cuando instalaste las apps de tu móvil Xiaomi, puede que algunas se estén iniciando automáticamente sin que lo sepas. Esto no solo consume memoria RAM, también la batería del smartphone. Por esta razón, tienes que desactivar el inicio automático de algunas aplicaciones, principalmente las que sean prescindibles.

¿Es necesario que Google Fotos o Spotify se inicien automáticamente? No. Puede que sea útil que las apps de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram lo hagan, pero existen aplicaciones que no aportan nada si tienen un inicio automático. Para desactivarlas debes buscar en la configuración el apartado de Aplicaciones. Luego presionas Permisos y seguidamente tocas la opción Inicio automático. Ahora desactiva esta función de las apps que consideres que no deban iniciarse por sí solas.

Reduce la cantidad de aplicaciones en segundo plano

Finalmente, un último ajuste con el que podrás optimizar la autonomía de tu móvil es reduciendo el número de apps que se mantienen en segundo plano. Para hacerlo, tienes que entrar en la configuración de tu móvil y buscar la sección de Batería. Aquí te encontrarás con una opción llamada Ahorro de batería en aplicaciones. Al pulsarla tendrás una lista de todas las apps de tu móvil.

Lo próximo será buscar aquellas aplicaciones que uses frecuentemente durante el día. Lo más probable es que tengas apps que utilices durante un momento y olvides cerrar, por lo que permanecen abiertas en segundo plano más tiempo de lo debido gastando batería. Ahora solo tienes que presionar la app, seleccionar el ajuste Restringir aplicaciones en segundo plano y repetir este paso con todas las apps que quieras.

Si haces estos 5 ajustes lograrás ahorrar batería y exprimir al máximo la autonomía de tu smartphone Xiaomi con MIUI. También te recomendamos estos 3 consejos para alargar la vida útil de la batería de tu móvil.