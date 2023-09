Si tienes un presupuesto de 200 euros para una tablet, las dos mejores opciones que encontrarás en el mercado ahora mismo son la Redmi Pad y la Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación, también conocida como Lenovo Tab M10 Plus (2022). Ambas son tablets excelentes con Android 12 que destacan por sus pantallas de 10,6 pulgadas con resolución 2K.

Ahora bien, a pesar de que comparten varias características, son tablets que difieren en varios apartados. Al tener un precio bastante similar, resulta interesante compararlas a fondo para ver cuál te ofrece más por tu dinero. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, así que quédate hasta el final para descubrir cuál nos parece mejor entre la Redmi Pad y la Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), y por qué.

Redmi Pad vs. Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen): tabla comparativa de especificaciones

Antes de nada, queremos aclarar que ambas tablets nos parecen fantásticas y tienen la mejor relación calidad-precio de su categoría. Sin embargo, como solo una de las dos se tiene que quedar con la corona, acompáñanos a explorar todas y cada una de las diferencias que existen entre estas dos tablets para decidir cuál comprar. ¡Vamos allá!

Especificaciones Redmi Pad Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) Dimensiones y peso 250,5 × 158,1 × 7,05 mm. 455 gramos. 7,45 mm x 251,2 mm x 158,8 mm. 465 gramos. Pantalla 10,61″ 2K (2000 x 1200 píxeles), panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits, y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. 10,6″ 2K (2000 x 1200 píxeles) con panel IPS, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 400 nits y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. Procesador MediaTek Helio G99 de 6 nm con gráfica ARM Mali-G57 MC2. WiFi: MediaTek Helio G80 de 12 nm con gráfica Mali-G52 MC2.

LTE: Qualcomm Snapdragon 680 de 6 nm con gráfica Adreno 610. RAM 4 GB o 6 GB de tipo LPDDR4X. 3, 4 o 6 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSD de hasta 512 GB. 32, 64 o 128 GB en formatos eMCP (WiFi) o uMCP (LTE). Ampliable mediante microSD de hasta 1 TB. Cámara Trasera 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara Frontal 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.3, jack de 3,5 mm y cuatro altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. USB-C, WiFi 5 de doble banda, SIM 4G (modelo LTE), A-GPS + Glonass + BDS (modelo LTE), Bluetooth 5.0, NFC, jack de audio de 3,5 mm y cuatro altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos. Batería 8000 mAh con carga rápida de 18 W. 7700 mAh con carga rápida de 20 W. Sistema operativo Android 12 con MIUI 13. Android 12 con Google Kids Space incorporado. Precio (PVP) Desde 279 €. Desde 199 €. Lee también: Realme Pad 2: pantalla 2K a 120 Hz, procesador MediaTek y sonido Dolby Atmos

La pantalla de la Redmi Pad es apta para gaming, la de la Lenovo Tab M10 Plus no tanto

Aunque parezcan que tengan la misma pantalla, no te equivoques. Los paneles de estas dos tablets se sienten completamente diferentes. Sí, ambos usan la tecnología IPS (LCD), miden 10,6 pulgadas, alcanza un brillo de hasta 400 nits y ofrecen una resolución de 2000 x 1200 píxeles (2K). Sin embargo, fluyen a velocidades distintas.

Y es que, mientras la Redmi Pad cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, la Lenovo Tab M10 Plus tiene una tasa estándar de 60 Hz. ¿Qué significa eso? Pues que la tablet de Xiaomi es capaz de mostrar una mayor cantidad de imágenes por segundos, lo cual hace que la interfaz y algunos juegos se vean más fluidos que en la tablet de Lenovo.

Ten en cuenta que no todos los juegos son compatibles con una tasa de refresco de 90 Hz, pero si tienes pensado comprar una de estas tablets para jugar, la Redmi Pad es definitivamente la mejor opción para ti (y no lo decimos solo por su pantalla).

Más potencia para la tablet de Xiaomi, aunque la de Lenovo puede ser más eficiente

Así es, la Redmi Pad ofrece más potencia para juegos y todo tipo de tareas que cualquiera de las variantes de la Lenovo Tab M10 Plus. Utiliza un procesador Helio G99 de MediaTek que supera al Helio G80 de la tablet de Lenovo por un 51% según datos de AnTuTu recopilados por Nanoreview.

Cabe aclarar que la Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación también se puede conseguir con el Snapdragon 680 de Qualcomm (con o sin soporte 4G). Sin embargo, ni siquiera este procesador más moderno vence al Helio G99 de la Redmi Pad. Eso sí, en este caso, la diferencia de rendimiento es solo de un 38% y el Snapdragon 680 funciona de forma más eficiente que el Helio G99, por lo que consume menos batería.

Es importante matizar que tanto el Helio G99 como el Snapdragon 680 son procesadores hechos con una arquitectura de 6 nm. En cambio, el Helio G80 está fabricado con una arquitectura más antigua de 12 nm que ofrece peor rendimiento y eficiencia.

En palabras simples, evita la versión de la Lenovo Tab M10 Plus que usa el Helio G80 o solo cómprala si es mucho más barata que la versión con Snapdragon 680. Sea como sea, si lo único que te interesa es la potencia, la Redmi Pad con Helio G99 debe ser tu elección.

La Lenovo Tab M10 Plus tiene Android puro sin todo lo innecesario de MIUI

No profundizamos en RAM ni almacenamiento, ya que ambas tablets están disponibles en cantidades de memoria similares o iguales. Al momento de la elección, solo ten presente que mientras más RAM, mejor rendimiento (pero también más alto es el precio) y que el almacenamiento de la Lenovo Tab M10 Plus se puede ampliar hasta 1 TB y el de la Redmi Pad hasta 512 GB.

Dicho eso, hablemos del software que también es algo que influye mucho en el rendimiento. En este caso, las dos tablets vienen de fábrica con Android 12, pero con una diferencia importante: la Redmi Pad lo hace bajo la capa de personalización MIUI 13, mientras que la Lenovo Tab M10 Plus utiliza una versión de Android pura sin capa de personalización.

¿Qué es mejor? Pues la tablet de Lenovo brinda una experiencia de uso más simple y sencilla sin apps ni servicios innecesarios. Aparte, tiene un modo para niños que restringe el uso de ciertas apps y funciones para que sea más fácil y segura de usar para los más pequeños de la casa.

La Redmi Pad realmente no tiene nada de malo con su software, pero si has usado un Xiaomi con MIUI seguramente sabrás que esta capa de personalización suele tener bugs, problemas de rendimiento y un conjunto de apps de la empresa que no puedes desinstalar y ocupan espacio en la tablet aunque no las uses nunca. Además, Xiaomi suele bombardear a los usuarios con publicidad en sus apps.

Si la tablet es para un niño, un abuelo o cualquier otra persona que no esté muy metida en el mundo de la tecnología, definitivamente te conviene más elegir la Lenovo Tab M10 Plus, pues MIUI podría arruinarle la experiencia de uso.

Casi sin diferencias en conectividad y una ligera ventaja en autonomía para la Redmi Pad

Ambas tablets cuentan con jack de 3.5 mm, puerto USB-C y WiFi 5. La única diferencia aquí es que la Redmi Pad ofrece Bluetooth 5.3 y la Lenovo Tab M10 Plus ofrece Bluetooth 5.0. No hay una diferencia muy grande entre estas dos versiones de Bluetooth, así que este no debería ser el factor por el que te decantes por una u otra.

Lo que sí podría hacerte cambiar de opinión es que la Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) tiene una variante compatible con 4G, mientras que la Redmi Pad solo está disponible con WiFi. La ventaja del 4G es que podrás hacer llamadas y usar datos móviles con la tablet.

Otra diferencia interesante se encuentra en la batería. Y es que la pila de la Redmi Pad es 300 mAh más grande que la de la Lenovo Tab M10 Plus. No obstante, la tablet de Lenovo soporta una potencia de carga rápida que es 2 W mayor.

Esto no nos parece una diferencia muy grande en ninguno de los dos casos, pues a pesar de tener una batería más grande y un procesador más eficiente, la Redmi Pad consume más energía que la tablet de Lenovo por su pantalla de 90 Hz, así que su autonomía debe ser parecida. Por otro lado, los 2 W extra de potencia de carga de la tablet Lenovo Tab M10 Plus no influyen mucho en los tiempos de carga.

¿Cuál vale más la pena entre la Redmi Pad y la Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)?

Aunque su capa de personalización no es de nuestro agrado, la Redmi Pad es sin dudas la mejor tablet de esta comparativa. Es más potente, su pantalla es más fluida, su batería es más grande e incluso tiene una mejor relación calidad-precio. Su versión de 6+128 GB se puede conseguir por 190 €:

Solo te recomendamos la Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) si no quieres MIUI o si quieres una tablet con sistema operativo adaptado para niños. Su versión de 4+128 GB con Helio G80 vale 189 € y su versión de 4+128 GB con Snapdragon 680 y 4G cuesta 235 €:

Coméntanos… ¿cuál de estas dos tablets comprarás y por qué?