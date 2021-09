Cuando parecía que las tablets ya eran cosas del pasado, Realme y Xiaomi han lanzado un par de tablets muy atractivas en calidad / precio. Hablamos por supuesto de las nuevas Realme Pad y Xiaomi Pad 5; dos tablets con pantallas de más de 10 pulgadas, Android 11 de serie y un diseño bastante elegante a lo iPad. Eso sí, son de distintas gamas: la Pad 5 de Xiaomi apunta a lo más alto, mientras que la Realme Pad es de gama media.

De ahí a que la Xiaomi Pad 5 sea unos 100 € más cara que la tablet de Realme. Ahora bien, la pregunta aquí es… ¿vale la pena gastarse esos 100 € extra en la tablet de Xiaomi? ¿Es mejor la Realme Pad en calidad / precio? A continuación, comparamos todas las especificaciones de estas dos tablets para que descubras cuál es la mejor para ti.

¿Realme Pad o Xiaomi Pad 5? Comparativa a fondo

La Realme Pad es una tablet muy completa y económica que estamos seguro de que satisfará las necesidades de la gran mayoría de usuarios. Sin embargo, la Xiaomi Pad 5 es sencillamente mejor porque tiene mejores características en cada uno de los apartados. De esto puedes darte cuenta tú mismo viendo la siguiente tabla comparativa entre las Realme Pad y Xiaomi Pad 5.

Especificaciones Realme Pad Xiaomi Pad 5 Dimensiones y peso 246,1 x 155,9 x 6,9 mm. 440 gramos. 254,7 x 166,3 x 6,85 mm. 511 gramos. Pantalla 10,4″ Full HD+ (2000 x 1200 píxeles) con panel LCD, ratio 15:9, 360 nits y tasa de refresco de 60 Hz. 10,9″ WQHD+ (2560 x 1600 píxeles) con panel IPS LCD, ratio 16:10, 500 nits y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador MediaTek Helio G80 de 12 nm con gráfica Mali-G52 MC2. Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nm con gráfica Adreno 640. RAM 3 o 4 GB LPDDR4X. 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 32 GB / 64 GB en formato eMMC 5.1, ampliable con micro SD hasta 1 TB. 128 GB / 256 GB en formato UFS 3.1, no ampliable. Cámara trasera 8 MP, puede grabar hasta en Full HD a 30 FPS. 13 MP, puede grabar hasta en 4K a 30 FPS. Cámara Frontal 8 MP. 8 MP. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, sonido envolvente de 4 altavoces con Dolby Atmos, jack de 3.5 mm para auriculares y 4G opcional. USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, sonido envolvente de 4 altavoces con Dolby Atmos y compatible con lápiz óptico Stylus. Batería 7100 mAh con carga rápida de 18 W. 8720 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Realme UI for Pad con Android 11. MIUI 12.5 for Pad con Android 11. Lee también: LEICA lanza un teléfono móvil con una cámara impresionante

La Xiaomi Pad 5 tienen un diseño más premium y es más versátil

Ambas tablets tienen un diseño elegante con cuerpo de aluminio que imita a los iPads. Sin embargo, la Xiaomi Pad 5 luce mejor porque sus biseles son más delgados y su pantalla ocupa más espacio en el frontal. La Realme Pad tiene un marco más grueso, aunque a su favor debemos decir que es una tablet más compacta. Además, es 71 gramos más ligera que la tablet de Xiaomi.

Pero la Xiaomi Pad 5 ofrece características adicionales que la hacen más parecida a un PC. Tiene una funda con teclado incorporado y puedes usarla con un lápiz óptico para escribir y dibujar a mano, mientras que con la Realme Pad no tienes ninguno de estos extras. Es cierto que puedes conectarle un teclado genérico, pero no uno adaptado específicamente a su cuerpo como el de la Pad 5 de Xiaomi.

Aparte, la Xiaomi Pad 5 trae un modo PC con MIUI for Pad que te permite usar Android con una interfaz como la de Windows 10 y las aplicaciones en ventanas flotantes. Del otro lado, la Realme Pad con la capa de personalización Realme UI for Pad no incluye este tipo de funciones (al menos por ahora).

La pantalla de la Xiaomi Pad 5 es muy superior

En pantalla, la Xiaomi Pad 5 supera claramente a la Realme Pad. Y es que cuenta con un panel de 10,9 pulgadas con resolución 2K (2560 x 1600 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz. En cambio, la pantalla de la Realme Pad es media pulgada más pequeña, su resolución es Full HD+ (2000 x 1200 píxeles) y su tasa de refresco es la estándar de 60 Hz.

En palabras más simples, la pantalla de la Xiaomi Pad 5 tiene mayor resolución y el doble de fluidez de imágenes que la de la Realme Pad. Por si fuera poco, también soporta Dolby Vision, HDR10 y su panel IPS LCD con color de 10 bits es muy similar a un OLED (el panel de la Realme Pad es un LCD básico).

Incluso, es más brillante: 500 nits de brillo máximo frente a los 360 nits de la pantalla de la Realme Pad. Así que, si buscabas una tablet para ver vídeos y jugar, la de Xiaomi es mejor opción por mucho.

Eso sí, debemos resaltar que la pantalla de la Realme Pad no es para nada mala. Para lo que vale la tablet, creemos que tiene muy buena calidad. Asimismo, es importante destacar que las dos tablets tiene 4 altavoces con Dolby Atmos para que disfrutes de sonido envolvente de alta fidelidad. Sin embargo, solo la Realme Pad cuenta con jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable (aunque en la Xiaomi Pad 5 puedes usar un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm).

Ambas tablets tiene un buen rendimiento: la Xiaomi Pad 5 es mejor para gaming y la Realme Pad tiene 4G

La Realme Pad usa el procesador Helio G80 de gama media que en AnTuTu tiene 198643 puntos. El procesador que usa la Xiaomi Pad 5 es el Snapdragon 860 de gama alta que en AnTuTu tiene 453387 puntos. ¿Eso qué significa? Que ambas tablets son rápidas, pero la Xiaomi Pad 5 es muchísimo más potente, lo cual hace que sea mejor tanto para la multitarea como para jugar a los títulos más exigentes de Android.

Además, la Realme Pad viene con 4 GB de RAM como máximo, mientras que la Xiaomi Pad 5 utiliza 6 GB de RAM (puede mantener abiertos más procesos a la vez para una experiencia más fluida). Igualmente, hay que remarcar que la Realme Pad trae un almacenamiento de eMMC 5.1 de 32 o 64 GB que es un poco más lento que el UFS 3.1 de 128 o 256 GB de la Xiaomi Pad 5.

Los únicos puntos a favor de la Realme Pad en este apartado es que, a diferencia de la Xiaomi Pad 5, sí cuenta con una ranura micro SD y puedes usarla con una SIM 4G (se vende con solo WiFi o con WiFi y 4G). La Xiaomi Pad 5 solo se puede usar con WiFi y no tiene ranuras para micro SD ni tarjeta SIM.

Mejor autonomía y carga más rápida para la Xiaomi Pad 5

En autonomía, la Xiaomi Pad 5 también supera con creces a la Realme Pad. Monta una batería de 8720 mAh con carga rápida de 33 W, mientras que la Realme Pad usa una batería de 7100 mAh con carga rápida 18 W. Es decir, la pila de la Xiaomi Pad 5 es de mayor capacidad y se carga más rápido, aunque eso no es lo único que hace que tenga mejor autonomía.

Hay que tener en cuenta que el procesador de la Realme Pad es de 12 nm y el de la Xiaomi Pad 5 es de apenas 7 nm. ¿Qué quiere decir eso? Que la tablet de Xiaomi tiene un chip más eficiente que consume menos energía. Si con un uso normal la Realme Pad te da unas 12 horas de autonomía, la Xiaomi Pad 5 te da 15 horas aproximadamente.

Cámaras anecdóticas

Las cámaras son lo menos importante de una tablet, pero son necesarias para las videollamadas y el desbloqueo facial. En este apartado, las Xiaomi Pad 5 y Realme Pad están empatadas, aunque con una ligera ventaja para la tablet de Xiaomi.

La Realme Pad tiene una cámara trasera de 8 MP que graba en 1080p a 30 FPS. En cambio, la Xiaomi Pad 5 usa una cámara trasera de 13 que graba en 4K a 30 FPS. Pero no te ilusiones mucho con estas cámaras, pues son de gama baja. Lo mismo decimos con respecto a las cámaras selfies de estas tablets que son de 8 MP ambas.

¿Qué tablet vale más la pena entre la Realme Pad y la Xiaomi Pad 5?

La Realme Pad vale 160 € con 3 GB + 32 GB con solo WiFi. Si la quieres con 4G y 4 GB + 64 GB, su precio asciende a los 205 € (basándonos en los precios de India). Por otro lado, la Xiaomi Pad 5 cuesta 299 € con 6 GB + 128 GB en España. ¿Cuál vale más la pena? Depende de tus necesidades. Lo que sí es cierto es que, en sus respectivos rangos de precios, ambas son las mejores tablets en calidad / precio actualmente.

Si puedes permitírtelo, ve a por la Xiaomi Pad 5 porque es la mejor tablet en todos los sentidos (por diseño, pantalla, potencia, autonomía, etc). Puedes comprarla usando este botón:

Pero si no quieres (o no puedes) gastar tanto dinero en una tablet, la Realme Pad no está para nada mal. Siempre y cuando no seas muy exigente con la calidad visual y no juegues con los gráficos en alto, estarás muy contento con esta tablet. Además, puedes comprarla con 4G para usarla con datos móviles.

Y tú… ¿con cuál te quedas? En caso de que solo te interesen las tablets de gama alta, te invitamos a ver esta comparativa de la Xiaomi Mi Pad 5 Pro vs Lenovo Xiaoxin Pad Pro.