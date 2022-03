Chuwi se ha convertido en uno de los fabricantes con mejor relación calidad – precio en lo que respecta a tablets. Pero no solo sus productos vienen con atractivos precios de salida, sino que a veces están de oferta y se vuelve difícil no comprar…

La HiPad Air es una tablet de 10 pulgadas con cuerpo metálico y diseño prémium que salió al mercado con un precio de aproximadamente 200 €. Pero ahora, Chuwi ha lanzado una oferta limitada en su tienda oficial de AliExpress para que puedas llevártela a casa por solo 120 euros. ¿Quieres aprovechar esta oferta? Pues al final de este artículo te contamos cómo la puedes conseguir con 80 € de descuento.

Así es la Chuwi HiPad Air, una tablet con especificaciones muy capaces

El fabricante ha equipado este modelo con las mejores características de la gama media de tablets. Y es que su atractivo precio no es lo único a destacar, repasemos al detalle la ficha técnica de la HiPad Air de Chuwi.

Características Chuwi HiPad Air Dimensiones y peso 245 x 157,7 x 7,2 mm. 480 gramos. Pantalla 10,3″ Full HD+ con relación de aspecto 16:10, panel IPS, ratio cuerpo-pantalla del 90% y certificación DCI-P3. Procesador Unisoc Tiger T618 con gráfica Mali-G52 3EE. RAM 6 GB LPDDR4. Almacenamiento 128 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera 5 MP. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, altavoces estéreo y soporta teclado Bluetooth. Batería 7000 mAh con autonomía de 8 horas. Sistema operativo Android 11.

Ultradelgada con cuerpo metálico y pantalla de 10,3 pulgadas

Con un grosor de 7,2 milímetros y un peso de 480 gramos, la Chuwi HiPad Air es una de las tablets más ligeras y cómodas que puedes encontrar en el mercado. Y su diseño es otra de las cosas que no deja a nadie indiferente. A diferencia de la mayoría de modelos de gama media fabricados en plástico, esta tablet tiene un cuerpo de metal con acabado de lujo que da la sensación de tener en las manos un dispositivo prémium.

Y si eres de los que buscan una tablet grande, pues la HiPad Air de Chuwi tiene un panel IPS de 10,3 pulgadas con resolución Full HD+ para que puedas disfrutar de tus series, películas o videojuegos favoritos con una excelente calidad de imagen y vídeo.

Potencia y autonomía garantizada que la hacen una tablet muy versátil: perfecta para el trabajo y el gaming

La HiPad Air de Chuwi es una tablet que ofrece un rendimiento excelente tanto en tareas de ofimática y diseño, como al usarla para jugar. Esto es gracias al procesador Unisoc Tiger T618 de ocho núcleos con gráfica Mali-G52 3EE que tiene bajo el capó. Pero además, dicho chipset es respaldado por 6 GB de RAM en formato LPDDR4 y 128 GB de almacenamiento en formato eMMC 5.1.

Asimismo, cuenta con una batería de 7000 mAh que garantiza hasta 8 horas de uso según el fabricante. Y para hacer fotografías o videollamadas tiene una cámara trasera y delantera de 5 megapíxeles con inteligencia artificiales y micrófonos duales. Finalmente, debes que la tablet viene con el sistema operativo Android 11 y una interfaz fácil de usar e intuitiva.

¿Cómo comprar la HiPad Air de Chuwi con descuento?

La tienda oficial de Chuwi en AliExpress ha lanzado una oferta por la tablet HiPad Air que no te puedes perder. Desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril puedes usar el siguiente código para llevártela por 120 euros: AEAL14. Recuerda que este descuento es por tiempo limitado, por lo que te recomendamos que no pierdas tiempo y uses el botón que te dejamos aquí abajo para comprarla.

Y tú… ¿A qué esperas para tener tu tablet HiPad Air por solo 120 €?