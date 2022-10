Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 especificaciones y precio

Lenovo no para de renovar la Xiaoxin Pad Plus. Este modelo de tablet, que siempre ha destacado por lucir una pantalla espectacular, llegó al mercado por primera vez en mayo de 2021. Luego, la marca lanzó una edición 2022 y pocos meses después han presentado la nueva Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023, pero… ¿Qué novedades trae esta nueva versión? Pues enseguida te las contamos.

Especificaciones de la nueva Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023

Con un diseño similar a la Redmi Pad, la nueva Lenovo XiaoXin Pad Plus 2023 llega con características bastante parecidas a la edición 2022, pero con un precio más accesible a expensas de perder un poco en potencia. Esto se debe a que este nuevo modelo trae bajo el capó el procesador MediaTek Helio G99, un chipset inferior en rendimiento comparado con el Kompanio 1300T o SD 870.

Características Lenovo XiaoXin Pad Plus 2023 Dimensiones y peso 7,4 x 269,1 x 169,4 mm. Pesa 520 gramos. Pantalla 11,5″ con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles), panel LCD, gama de colores DCI-P3, brillo de 400 nits y tasa de refresco dinámica de 60 a 120 Hz. Procesador MediaTek Helio G99. RAM 6 GB. Almacenamiento 128 GB ampliable con Micro SD hasta 1 TB. Cámara trasera 13 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, Bluetooth 5.2, WiFi 6 de doble banda, 4 altavoces con Dolby Atmos, dos micrófonos y jack para auriculares de 3,5 mm. Batería 7700 mAh con carga rápida de 20 W. Sistema operativo ZUI 14 basado en Android 12.

No cabe duda que lo mejor de la Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 es su pantalla. Esta tiene un panel LCD 2K de 11,5 pulgadas que ofrece soporte de entrada para lápiz óptico (4096 niveles de sensibilidad a la presión). Además, dicha pantalla tiene una frecuencia de actualización dinámica que va de 60 a 120 Hz y brillo máximo de 400 nits.

¿Otra especificación atractiva de esta tablet? Su autonomía. La Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 viene equipada con una batería de 7700 mAh y carga rápida de 20 W que garantiza entre 8 y 9 horas de reproducción de vídeos. Finalmente, es preciso mencionar que esta tablet llega con Android 12 de fábrica y la capa de personalización ZUI 14.

Disponibilidad y precio de la Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023

La nueva Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 ha sido presentada en China y saldrá a la venta en una sola configuración de RAM y almacenamiento (6 GB + 128 GB) y en dos colores (verde y gris oscuro). Su precio oficial es de 1799 ¥, unos ​​249 euros al cambio, y por el momento el fabricante no ha anunciado su disponibilidad fuera del país asiático.

Y a ti… ¿Qué te parece esta nueva tablet de Lenovo?