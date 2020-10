La pandemia no solo ha intensificado los envíos por correo, también ha traído nuevas estafas en las que muchas personas terminan cayendo por no conocer cómo funcionan estos sistemas de envío de paquetes. Hace no mucho tiempo la empresa Correos fue una de las compañías que tuvo que salir a desmentir que ellos no envían SMS a sus clientes para pedirles que realicen un pago de 1.69 €.

Si bien esta estafa de Correos no tenía nada que ver con la propia compañía, muchas fueron las personas que creyeron la veracidad de ese mensaje de texto y que terminaron siendo estafados por no prestar atención.

Increíblemente, ninguna empresa de envío de paquetes está a salvo de este tipo de estafas. Ahora le ha tocado el turno a SEUR, compañía que se ve envuelta en este sistema de pishing que ya ha afectado a cientos de españoles.

¡Cuidado! El SMS de SEUR es una estafa

La estafa en cuestión le pide a la persona que recibe el SMS que ingrese a una página falsa: “seur-movil.net”, para que siga todas las instrucciones y realice un pago falso de 2,99 € para que el paquete que ha enviado pueda ser entregado. Cabe remarcar que la dirección real de SEUR es esta: “www.seur.com”.

Tanto el sitio web como el mensaje son totalmente falsos. SEUR no envía mensajes de texto pidiendo que se realice un pago para que el paquete que se ha enviado llegue a destino. En caso de que ocurra algún problema, SEUR se comunica por teléfono con el cliente, o bien envía un correo electrónico. Es más, en ninguna situación ellos te pedirán que realices un pago para que el paquete sea entregado.

¿Caíste en la estafa de Seur-movil.net?

Si ingresaste a la página web que te han enviado por SMS y además pusiste todos los datos de tu tarjeta de crédito para realizar el pago en cuestión, te recomendamos llamar a tu banco para informarles lo sucedido.

En estos casos, el banco u emisor de la tarjeta de crédito/débito se encargará de verificar los pagos que se realicen desde el momento que has realizado la llamada. Eso sí, tú también podrías llegar a tener problemas para realizar compras a futuro. Desde ese momento deberás confirmar casi todas las compras de forma telefónica para que los pagos se liberen de tu tarjeta de crédito o débito.

Sin mucho más que añadir, para evitar estafas de este tipo a futuro te recomendamos verificar si el sitio web al que ingresas es real o no. Esto es muy simple de hacer, pues solo tienes que comparar la dirección del sitio web al que has ingresado por medio de un enlace, con la dirección de la página web que te aparece en Google al buscar el servicio.