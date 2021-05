A pesar del éxito de Netflix como servicio de streaming, ha habido quejas sobre cargos adicionales que la plataforma realiza a algunas personas. Si quieres saber si es posible que esta app te cobre de más o, lo más importante, si es legal; has llegado al sitio correcto.

Cómo identificar si Netflix te ha cobrado de más

Cuando creas una cuenta en Netflix lo primero que debes hacer es elegir un plan y luego asociar una tarjeta de crédito, en caso de no tener una puedes seleccionar PayPal como método de pago. Teniendo esto configurado, la plataforma te cobra mensualmente el importe del plan que tienes.

En Netflix cada plan tiene un coste mensual fijo y no tiene servicios adicionales por los que puedes pagar. Entonces, ¿por qué te cobrarían de más?

¿Qué puede hacer que Netflix te haya cobrado de más?

Si tienes cargos en tu tarjeta diferentes al importe de tu plan, notarás que algo raro pasa. Es posible que haya sido un error de la plataforma, por eso lo mejor será que primero te pongas en contacto con el centro de ayuda de Netflix. En ese caso ellos te ayudarán a encontrar el origen de estos pagos y solucionarán el problema.

También es posible que alguien esté haciendo cargos fraudulentos a tu tarjeta bancaria. Esto puede ocurrir si has ingresado los datos de tu tarjeta en un sitio web que ofrece cuentas de Netflix muy económicas, igualmente debes tener cuidado con virus como el que se hace pasar por Netflix y roba tus datos. Si este es el caso debes contactar rápidamente con tu banco y denunciar lo que te ha sucedido.

Debes estar atento a los cargos que se hagan en tu tarjeta para evitar fraudes porque Netflix no te va a cobrar de más NUNCA (a menos que sea un error y te lo devolverán rápidamente). Recuerda que Netflix solo te cobra el importe acordado, así que alguien puede estar beneficiándose de tu dinero o quizás sin querer reactivaste una cuenta que ya no usabas. Si tienes este problema y no quieres seguir en la plataforma aquí te explicamos cómo dar de baja tu cuenta de Netflix.