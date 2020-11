Si recibiste un supuesto correo electrónico por parte de Microsoft en el que te indican que tu cuenta de Outlook será desactivada por inactividad, no te preocupes, es una estafa que lo único que busca es robarte tu cuenta de email.

Este tipo de correos no son nuevos, pues ya se había visto anteriormente en Gmail y Yahoo! Mail. Lo que sí es nuevo es el método empleado para intentar robarle la contraseña a los usuarios de Outlook en este caso. El email de phishing logra pasar cualquier filtro anti-spam, algo sin lugar a dudas llamativo. Incluso, tiene una dirección parecida a la que utiliza el servicio de Outlook para informar sobre cambios en la plataforma.

¿Microsoft puede desactivar tu cuenta de Outlook por inactividad?

No, Microsoft indica en sus políticas de uso que no puede desactivar una cuenta de Outlook por inactividad. Eso sí, en caso de no iniciar sesión, Outlook tendrá la obligación de avisarle al usuario 1 vez al mes durante 2 años que su cuenta podría ser “limitada” si no ingresa regularmente a la misma.

De igual forma, en ningún caso Microsoft le pide al usuario que ingrese a un enlace exterior e inicie sesión para que la cuenta no sea desactivada. Para poder seguir usando una cuenta de Outlook, lo único que se necesita es iniciar sesión, tan simple como eso.

¿Qué debes hacer si te llega un correo de este estilo?

Si te llegó un correo en el que te informan que tu cuenta de Outlook será desactivada si no pinchas sobre el enlace, te recomendamos que lo elimines inmediatamente. El enlace que se muestra dentro de ese correo del tipo phishing es falso. En pocas palabras, si pones tu dirección de email y contraseña, perderás la cuenta casi de forma automática.

Por otro lado, si cometiste el error de entrar en ese enlace y además pusiste tus datos, te recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña de tu cuenta de Outlook.

Sin mucho más que añadir, si ya no puedes iniciar sesión en Outlook, descubre cómo recuperar una cuenta de Hotmail pinchando aquí. Allí te mostramos un tutorial muy simple de seguir que te permitirá recuperar una cuenta robada.