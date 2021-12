Los AirTags de Apple son dispositivos que se colocan en cualquier pertenencia para poder localizarla fácilmente en caso de que se extravíe. Ahora bien, no hay nada que impida a los usuarios poner sus AirTags en cosas que no les pertenecen para poder espiarlas. Dado que un AirTag solo mide 3,2 cm de diámetro y 0,8 cm de grosor, es muy fácil que alguien lo oculte en tu mochila sin que te des cuenta.

Así pues, queda claro que los AirTags pueden ser herramientas de espionaje muy efectivas. Eso sí, normalmente no se usan para espiar iPhones, pues Apple añadió a sus móviles una función que automáticamente alerta al usuario si hay un AirTag en sus cercanías.

Lastimosamente, esa función no existe en Android, por lo que puede que tengas un AirTag cerca que te ha estado espiando todo este tiempo y no te has percatado. ¿Entonces no hay forma de saber si te están espiando con un AirTag en Android? Sí que la hay, y enseguida te la mostramos.

¿Pueden espiar mi móvil Android con un AirTag de Apple?

Espiar específicamente un móvil Android con un AirTag es muy complicado porque el atacante tiene que adherirlo al dispositivo de algún modo que no se note. Y realmente los smartphones no tienen ningún sitio donde se pueda colocar un AirTag sin que sea evidente que está allí.

Sin embargo, asumiendo que siempre vas con el móvil a todas partes, te pueden poner un AirTag en una prenda de vestir para saber dónde estás tú y las cosas que siempre llevas contigo. También pueden ponértelo en el coche y en otros sitios donde sea más difícil verlo.

Cómo saber si te están espiando con un AirTag usando tu Android

Pero no queremos que te pongas paranoico. La solución a este problema de no saber si están espiándote con un AirTag o no, es tan sencilla como instalar la aplicación Tracker Detect de Apple en tu Android y seguir estos pasos:

Activa el GPS y el Bluetooth de tu móvil.

de tu móvil. Abre la app Tracker Detect y acepta sus términos y condiciones.

Concede los permisos de ubicación solicitados a la app.

a la app. Pulsa el botón de escanear (Scan).

(Scan). ¡Listo! La app escaneará el lugar y te dirá si hay un Apple AirTag cerca : Si no lo hay, la aplicación te lo dirá o tú mismo puedes detener el escaneo. Si lo hay, entonces puedes hacerlo sonar para saber dónde está. Eso sí, esto solo lo podrás hacer si el AirTag ha estado más de 10 minutos cerca de ti.

:

¡Ah! Y debes saber que esta aplicación solo detecta AirTags que han estado más de 15 minutos lejos de su dueño. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer si encuentras un AirTag espiándote? Lo primero es usar el NFC de tu móvil para escanearlo e identificar a su dueño.

Y después lo más recomendable es quitarle la pila. Para esto último, mira este tutorial de cómo cambiar la batería del Apple AirTag donde te enseñamos a extraer la batería de estos dispositivos. ¡Eso es todo! Así puedes estar seguro de que no te están espiando con un AirTag gracias a tu Android.