T-Mobile, que es la tercera operadora de telecomunicaciones más grande en Estados Unidos, acaba de revelar que un hacker burló sus sistemas de seguridad y se hizo con los datos de 37 millones de cuentas. Se estima que esta compañía tiene unos 110 millones de clientes en EE. UU., por lo que un tercio de sus usuarios han sido afectados por esta brecha de seguridad. ¿Qué datos robó el hacker? Nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono, entre otros datos personales de los usuarios de T-Mobile.

Al parecer, la compañía detectó al malhechor el pasado 5 de enero (aunque se había colado en el sistema el 25 de noviembre) y al día siguiente, con la ayuda de expertos en ciberseguridad, solucionaron la brecha que permitió acceder a los datos de los clientes. La buena noticia es que la seguridad de T-Mobile no fue vulnerada al completo y los datos más sensibles no fueron obtenidos, por lo que en teoría no hay riesgo de que te roben tus cuentas o dinero del bando por este incidente.

Según la empresa de telecomunicaciones, el hacker no logró obtener los datos más confidenciales, como los números de seguro social, números de identificación del gobierno, contraseñas o información de tarjetas de pago. En teoría, esto fue todo lo que el atacante pudo robar:

Nombres y apellidos

Direcciones de correo electrónico

Direcciones de facturación

Números de teléfono

Fechas de nacimiento

Números de cuenta de T-Mobile

Información sobre planes y suscripciones

Cabe aclarar que esta lista de datos no fue robada para la totalidad de los 37 millones de usuarios afectados. Es decir, a algunos usuarios les robaron menos datos que a otros.

La última vez que T-Mobile sufrió un hackeo similar (en 2021), un juez ordenó a la empresa pagar 350 millones de dólares para resolver las reclamaciones de los clientes e invertir 150 millones más en mejorar sus prácticas y tecnologías de ciberseguridad. Dichas mejoras se suponen que evitarían que un hackeo de esta índole volviera a ocurrir, pero está claro que no funcionaron.

En casos como este, realmente el usuario no puede hacer nada para mejorar la seguridad de sus datos, ya que están alojados en un servidor (el de la compañía) al que no tienen acceso. Aun así, te recomendamos estas 5 aplicaciones para proteger tu móvil de los hackers.

