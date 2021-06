¿Recibiste un correo electrónico en donde Mercado Libre te informa que tienes una deuda con Mercado Crédito? Desde aquí te aseguramos en un 100% que ese correo es totalmente falso.

Las estafas relacionadas con Mercado Libre parecen no detenerse, pues no fue sino hasta hace poco que miles de personas recibieron por WhatsApp un mensaje en el que se aseguraba que Mercado Libre estaba regalando productos por su 20 aniversario.

Si bien esa estafa de los regalos fue identificada por muchos usuarios casi de forma instantánea, el correo que le ha llegado a muchas de las personas que tienen una cuenta en Mercado Pago y Mercado Libre, logró engañar de una manera más “directa”, pues varios han informado que incluso los enlaces lucen verdaderos.

No tienes ninguna deuda en Mercado Crédito, el correo que recibiste es falso

Aunque no lo creas, yo también he recibido este correo electrónico en mi cuenta de Gmail, la cual está ligada a Mercado Libre y Mercado Pago. En una primera instancia pensé que todo lo que me decía el email era verdadero, hasta que indagué más a fondo para ver si se trataba de una estafa.

Copiando la dirección del enlace que se veía en el correo, no lograba notar nada raro, el enlace parecía verdadero. Lo interesante fue que cuando pinchaba sobre el botón que decía “Pagar ahora”, ese mismo enlace me llevaba a un sitio web falso que copiaba toda la interfaz de Mercado Pago.

Otro de los indicios que despertó una alerta en mi cabeza, fue el texto que vi en el email, texto que decía lo siguiente: “Aprovechá la bonificación de intereses por atraso y ponete al día con tu deuda”. Ese párrafo dejó en evidencia que se trataba de una simple estafa, ya que nunca saqué un crédito en Mercado Pago.

Luego, observé el otro párrafo con mucho más detalle: “Queremos ayudarte con este beneficio para que te pongas al día con Mercado Crédito”, texto que si bien no poseía ningún error de ortografía, llevaba un espacio muy grande debajo del mismo.

Y lo que me hizo cerciorarme de que se trataba de una estafa, era la fecha de pago, la cual no correspondía al ciclo actual. Mercado Crédito suele enviar correos dejando un plazo de hasta casi una semana para realizar pagos, algo que en este correo no sucedía. La fecha límite en este caso era de tan solo un par de horas para poder realizar el pago, y aprovechar el descuento en los intereses.

¿Pusiste tus datos en la página web que aparece en el correo phishing de Mercado Libre?

Si por error confiaste en este correo que ha sido enviado a miles de usuarios en Argentina, Chile, Brasil, México y demás países en donde está presente Mercado Libre, te recomendamos que cambies las contraseñas de tu cuenta de Mercado Pago y Mercado Libre.

Por otro lado, si usas la misma contraseña para tu cuenta de email, Facebook, Twitter y demás servicios, también deberás cambiarlas, ya que los indeseables que están detrás de esta estafa podrán tener acceso a todas tus cuentas en un abrir y cerrar de ojos.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos activar la verificación de dos pasos en tus cuentas de Mercado Libre y Mercado Pago, esto hará que nadie pueda entrar a las mismas. Puedes descargar alguna de estas alternativas a Google Authenticator para activar el famoso 2FA desde tu móvil.