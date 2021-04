¿Cómo saber si se han filtrado tus datos en Facebook u otros servicios?

El hecho de que Facebook sea una de las redes sociales con una base de usuarios mayor provoca que sea un gran objetivo para los hackers. Ayer nos enteramos de que Facebook había sufrido una filtración masiva de datos que afecta a más de 533 millones de usuarios.

Un duro golpe para la compañía, que no suele ser precisamente un referente a la hora de proteger la privacidad de sus usuarios. Y aunque en este caso Facebook no ha sido responsable directo, vuelve a estar en boca de todos.

Por suerte, es bastante fácil saber si tus datos en Facebook se han visto afectados por esta filtración masiva. Y ojo, que también podrás conocer si tu información en otros servicios se ha visto comprometida.

Cómo saber si se han filtrado tus datos de Facebook

Como podrás comprobar en el comunicado que emitió Facebook, aprovechando un fallo de seguridad, alguien consiguió acceder a información de más de 544 millones de usuarios en 2019. Entre la información que se ha visto comprometida se incluyen correos electrónicos y teléfonos móviles, por lo que hablamos de un tema bastante serio.

Por suerte, la solución para saber si tus datos personales han sido robados de las bases de datos de Facebook, lo único que debes hacer es acceder al siguiente enlace. Hablamos de una página web totalmente gratuita, y que te indicará si el correo electrónico que indiques ha sufrido algún tipo de filtración.

El proceso es sumamente sencillo, ya que solo tienes que introducir tu correo electrónico y haveibeenpwned se encargará de decirte si tu cuenta de Facebook ha sido hackeada. Lo mejor de todo, es que no solo servirá para esta red social, sino que rastreará los principales servicios para confirmar que no te has visto afectado.

¿Apareces en algún listado? Entonces no pierdas el tiempo y cambia la contraseña habitual de Facebook y otros servicios para evitar dolores de cabeza innecesarios.