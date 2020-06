Cómo saber si han hackeado tu correo electrónico

¿Quieres saber si tu correo electrónico fue hackeado? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. Aquí te mostraremos paso a paso todo lo que tienes que hacer para comprobar si tu dirección de email se ha visto comprometida en algún momento. Eso sí, este artículo no te servirá para recuperar una cuenta de email robada.

Desde ya te mencionamos que el uso de este servicio no comprometerá tu cuenta de email ni nada por el estilo, pues Have I Been Pwned es seguro y lo único que hace es comprobar si tu dirección de email está dentro de la lista de aquellos servicios y sitios web que han visto comprometida su seguridad.

Así puedes saber si tu correo electrónico fue hackeado

Sigue todos los pasos que te mostramos a continuación para que puedas comprobar si tu cuenta de email está comprometida o no:

Lo primero que debes hacer es ingresar en el sitio web Haveibeenpwned desde tu navegador. Recomendamos utilizar Google Chrome para tener una mejor experiencia de uso en general.

para tener una mejor experiencia de uso en general. Ya dentro del sitio web en cuestión, deberás poner tu dirección de email en la barra de búsqueda que se muestra en la pantalla. Una vez puesto el correo electrónico, tendrás que pinchar sobre el botón que dice “pwned?”.

en la barra de búsqueda que se muestra en la pantalla. Una vez puesto el correo electrónico, tendrás que pinchar sobre el botón que dice “pwned?”. En cuestión de segundos, el sitio web te dirá si tu correo electrónico fue hackeado o no.

Por otro lado, si el resultado aparece en color verde, tu cuenta de email no está comprometida. En ese caso, no tendrás que preocuparte por absolutamente nada.

¿Cómo funciona Have I Been Pwned?

Si realizaste el tutorial que te mostramos arriba y el resultado te ha indicado que tu correo electrónico podría llegar a estar comprometido, no te preocupes, la página web lo único que hace es buscar cuál es el servicio o sitio web en el que pusiste tu correo electrónico para registrarte, y que en algún momento tuvo problemas de seguridad.

Desplazándote por la pantalla, al momento de realizar el chequeo, podrás ver cuáles son esos servicios o sitios web en donde has registrado tu email y que en algún momento fueron hackeados. Lo más probable es que no reconozcas algunos de esos sitios, pero desde aquí te aseguramos que si aparecen en la pantalla es porque has puesto tu correo electrónico para registrarte y utilizar dichos servicios.

En pocas palabras, lo que hace Have I Been Pwned es buscar en una base de datos cuáles han sido los sitios que tuvieron problemas de seguridad. Basándonos en esto, el sitio web utiliza tu email para ver si el mismo está dentro de esa base de datos, y en caso de ser así, te muestra si tu correo fue comprometido o no.

¿Qué tengo que hacer si mi correo electrónico fue hackeado?

Es muy importante aclarar que todos los correos electrónicos que aparecen en la base de datos de este sitio web no siempre corren riesgo, pues aquellos sitios o servicios que vieron comprometidos su sistema de seguridad han solucionado esos problemas casi de forma inmediata.

Te recomendamos preocuparte solo si utilizas la misma contraseña en todas tus cuentas: Facebook, Twitter, cuenta de email. En caso de que tu correo electrónico aparezca en la base de datos de Have I Been Pwned, y la contraseña sea exactamente la misma que la que utilizas en el sitio que se ha visto comprometido, deberás cambiar el password que utilizas para iniciar sesión en tu cuenta de email de forma inmediata.

Puedes recuperar la contraseña de Gmail, o bien cambiarla, ingresando en tu cuenta de Google. Esto lo puedes hacer desde tu móvil o PC de forma simple y rápida. Es más, puedes hacerlo con cualquier servicio de correo electrónico: Outlook, Yahoo! y demás.