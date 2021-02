No nos meteremos con lo que haces en tu tiempo libre, pero debes saber esto: las estafas de extorsión sexual siguen aumentando sin parar. Este tipo de timo busca avergonzarte para que luego pagues una suma de dinero a los ciberdelincuentes que están detrás de él, pero no piques en su anzuelo. ¿Quieres saber cómo protegerte? Te enseñamos cómo identificar y evitar estafas de sextorsión que son totalmente falsas.

¿Qué es una estafa de extorsión sexual y por qué han aumentado?

Según la compañía de ciberseguridad Avast, las estafas por sextorsión se han disparado en los últimos meses, alcanzando más de medio millón de casos solo en enero de 2021. Pero, ¿qué es la sextorsión? Es otra forma de identificar los casos de extorsión sexual en el que una o más personas amenazan a otra con publicar imágenes o vídeos íntimos a cambio de algún tipo de beneficio favorable para los atacantes (económico o no).

En el caso de las estafas por sextorsión, las víctimas reciben un correo electrónico donde los delincuentes aseguran haber robado material íntimo de su ordenador o smartphone. Luego, intentan convencerte de que estas imágenes se publicarán contra tu voluntad, a menos que pagues un monto específico de dinero a los atacantes.

Generalmente se valen de dos modalidades para convencerte de que la filtración es real, y utilizan una dirección de correo similar a la tuya (al menos en los nombres) para asustarte más.

En la primera y más utilizada, los atacantes afirman que robaron tus videos haciendo uso de una vulnerabilidad de Zoom que permite grabar todo lo que esté al alcance de tu videocámara y micrófono. Esto es algo que va en consonancia con la tendencia actual, pues cada vez más personas utilizan esta plataforma a diario, logrando que sea creíble. No obstante, dicha vulnerabilidad no existe.

Mientras, la segunda modalidad hace mención a un troyano que se instaló en tu dispositivo tras visitar una página pornográfica. Este daría control completo a los delincuentes sobre el mismo, permitiendo no solo grabar material con la cámara, sino también acceder a todos tus archivos.

Tras eso, ambas modalidades hacen uso del terror psicológico para convencerte. Incluso se valen de contadores falsos como método de presión para que pagues antes de que la cuenta atrás finalice.

¿Cómo puedes identificar un correo electrónico de estafa por extorsión sexual?

Tal como dijimos arriba, estos correos se valen de tu miedo para estafarte y que pagues. No obstante, lo cierto es que si mantienes la calma y profundizas solo un poco en ellos podrás notar fácilmente que son un timo. ¿Qué recomendaciones podemos ofrecerte para identificarlos?:

Todos los correos aseguran que tienen material sensible sobre ti, pero ¿realmente recuerdas alguna situación en la que algo así pudo quedar registrado? Si la respuesta es sí, no te desesperes porque igual el correo ha de ser falso.

sobre ti, pero ¿realmente recuerdas alguna situación en la que algo así pudo quedar registrado? Si la respuesta es sí, no te desesperes porque igual el correo ha de ser falso. En la mayoría de los correos los atacantes buscan humillarte y generar vergüenza sobre ti para chantajearte y que pagues el rescate de los datos . Este pago casi siempre se asocia a un monedero de Bitcoin u otra criptomoneda.

. Este pago casi siempre se asocia a un monedero de Bitcoin u otra criptomoneda. Aunque el chantaje es claramente identificable, muchas veces notarás que el texto no está redactado correctamente . Esto sucede porque muchas veces son correos genéricos que pasan por el traductor de Google y se envían.

. Esto sucede porque muchas veces son correos genéricos que pasan por el traductor de Google y se envían. En ocasiones los atacantes aseguran estar usando tu propio correo para comunicarse contigo. Sin embargo, con hacer clic sobre el nombre podrás notar que la cuenta es otra, solo que usaron tu mismo nombre para hacerlo más creíble.

¿Cómo puedes protegerte de los correos de extorsión sexual?

Ahora que ya sabes cómo identificar un correo electrónico de sextorsión, lo otro es saber cómo puedes protegerte. Lo cierto es que no hay una forma efectiva para hacerlo de forma automatizada, pues los atacantes cambian siempre los correos de origen y los servicios como Gmail, Outlook, Yahoo y demás no se dan abasto para actualizar las listas de spam.

Pero quédate tranquilo, porque eso no significa que no puedas hacer nada al respecto. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Una vez más, mantén la calma por encima de cualquier cosa, el atacante no tiene ningún vídeo sexual tuyo y solo busca asustarte.

Ignora el correo y elimínalo como cualquier otro mail no deseado. Incluso mejor si notificas el mismo como spam, ya que así tu proveedor podrá marcarlo como tal y evitar que les lleguen a otros.

Finalmente, si llegase a ser cierto que te enviaron el correo electrónico desde tu cuenta, entonces basta con cambiar la contraseña por una más segura y activar la autenticación de dos pasos. Recuerda que cada poco se filtran contraseñas que son vendidas en la dark web a los atacantes, pero generalmente son claves vulnerables o antiguas. Así, si tu contraseña es fuerte no tendrás de qué preocuparte.

Fuente | Avast