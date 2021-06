Lo cierto es que Android cuenta con demasiado malware. No hay mes en el que no te advirtamos sobre aplicaciones maliciosas que quieren dañar tu terminal de una u otra forma. Y cada vez hay más apps para móviles intentando timarte.

Como te decíamos, aunque hay formas de saber si una app es maliciosa o no, lo cierto es que hay tantas aplicaciones que intentan timarte que es fácil que en alguna que otra ocasión te la cuelen. Al punto de que Google está endureciendo las políticas de su tienda de aplicaciones para limitar este tipo de apps.

El problema es que no son aplicaciones que esconden malware, sino apps diseñadas para realizar pagos móviles. Además, cuentan con un servicio de atención al cliente pésimo, por no hablar de fallos graves de seguridad que no se solucionan hasta que la cosa pasa a mayores.

Un buen ejemplo lo tenemos en Venmo, que hizo oídos sordos a las advertencias de expertos en seguridad hasta que se publicó un informe donde figuraba la lista de amigos y familiares del presidente de Estados Unidos Joe Biden.

Cada vez hay más apps diseñadas para estafarte

Según un informe del Fondo de Educación PIRG de EE. UU., el 79% de los estadounidenses utilizan aplicaciones de pago móvil. Y desde 2017 hasta abril de 2021, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recibió 9.277 quejas en la categoría de pagos móviles. Y desde principios de año hasta abril de 2021, las quejas superaban las 5200, lo que deja claro el peligro de estas apps.

Para que te hagas a la idea, durante el mes de abril se presentaron 970 denuncias relacionadas con estafas con pagos móviles, casi el doble al anterior pico, que sucedió en julio de 2020. ¿Las quejas más comunes? Problemas con transacciones no autorizadas, dificultad al intentar abrir o cerrar una cuenta o fraudes de toda índole.

La app que más quejas ha recibido es Paypal, donde los problemas para administrar, cerrar o abrir una cuenta se acumulan en la mesa de la CFPB. En segundo lugar está Square, con un total de 102 quejas principalmente por problemas con transacciones no autorizadas.

En resumen, las aplicaciones de pagos móviles no son precisamente seguras, además de ser una fuente de estafas y transacciones no autorizadas. Además, sus advertencias son demasiado genéricas, por lo que realmente no aportan información suficiente al usuario para que evite los diferentes engaños que hay en Internet.