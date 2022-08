Plex es una de las aplicaciones de centro multimedia más famosas, siendo Kodi la única que le rivaliza frente a frente. Así, es una plataforma con millones de usuarios registrados en su haber, lo que la hace un objetivo apetecible para los cibercriminales.

Prueba de ello es algo que acaba de suceder: la seguridad de Plex fue vulnerada y se filtraron los datos de varias cuentas. ¿Tienes una cuenta en la plataforma? Entonces cambia ya tu contraseña de Plex para que no te la roben o hagan algo malo con ella.

La brecha de seguridad de Plex permitió robar muchos datos, pero parece que las contraseñas están seguras

Los usuarios de Plex seguramente se levantaron alarmados, porque los desarrolladores enviaron un correo notificándoles que se registró una brecha de seguridad en la plataforma. A través de ella, los hackers vulneraron la información varios miles de cuentas, incluyendo: nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y hasta contraseñas.

El mensaje de Plex asegura que todas las contraseñas a las que accedieron los atacantes están codificadas y protegidas de acuerdo al protocolo de seguridad de la compañía. Sin embargo, recomiendan a todos los usuarios cambiar sus claves de acceso de inmediato. Esto es parte de lo que dice el correo enviado:

«Ayer, descubrimos actividad sospechosa en una de nuestras bases de datos. Inmediatamente comenzamos una investigación y parece que un tercero pudo acceder a un subconjunto limitado de datos que incluye correos electrónicos, nombres de usuario y contraseñas cifradas».

Tomando en cuenta esto, no parece que la que se haya comprometido ningún otro tipo de información o configuración personal de las cuentas. De hecho, Plex explicó que la información de tarjetas de crédito y otros datos de pago están a salvo de este ataque, pues no se almacenan en sus servidores. Respecto a las bibliotecas de medios privados, los desarrolladores también aseguraron que no están en peligro. Esto último es tan importante como otros datos, porque las bibliotecas privadas pueden incluir cualquier tipo de contenido, incluso confidencial.

Plex también anunció que ya detectaron la brecha de entrada y están tomando medidas para cerrarla y evitar que otros hackers aprovechen el fallo de seguridad.

Cómo cambiar tu contraseña de Plex para evitar accesos sin permiso tras el hackeo

Siguiendo la recomendación de Plex, es muy recomendable que cambies tu contraseña de acceso a la plataforma, pero ¿cómo lo haces? Así:

Abre tu navegador web (Plex recomienda usar el modo incognito). Dirígete a la página de recuperación de contraseñas de Plex para hacer la solicitud de cambio. Escribe el correo electrónico asociado a tu cuenta y presiona «Enviar instrucciones». Recibirás un correo de restablecimiento, abre el enlace que te envió Plex. Escribe tu nueva clave y presiona «Actualizar contraseña» para que surta efecto.

En el paso 5 podrás marcar la opción «Cerrar sesión en todos los dispositivos conectados luego de cambiar la contraseña», es bueno que lo hagas. Además, te recomendamos activar la autenticación de doble factor, utilizando alguna de las mejores apps 2FA que hay en el mercado. Esto complicará todavía más la tarea de hackear tu cuenta, así que vale la pena hacerlo.