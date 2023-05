Algún día nos gustaría llegar a ese punto en el que las apps maliciosas ya no sean capaces de superar los filtros de Google y terminen distribuyéndose en la Google Play Store. Sí, es cierto que la compañía de Mountain View constantemente hace limpieza de su tienda de apps, pero el ritmo al que funcionan los ciberdelincuentes parece abrumador.

Solo en abril de 2023 informamos de más de 60 aplicaciones legítimas infectadas con malware en la tienda oficial de Android. También hablamos de la versión falsa de NodoGO que se había colado, pero ahora que llega mayo la cosa sigue sumando. ¿Qué es lo último? Que descubrieron 11 nuevas apps maliciosas en la Google Play Store que robarán tu dinero si las instalas. Las listamos más abajo para que las conozcas, aunque esperemos que no tengas ninguna en tu dispositivo.

Fleckpe te suscribe a servicios prémium sin permiso para sustraer tu dinero poco a poco

Gracias a un nuevo reporte de seguridad publicado por SecureList (Kaspersky), ahora sabemos que recientemente se descubrieron 11 aplicaciones maliciosas adicionales en la Play Store. Al momento de escribir este artículo ya Google había sido avisada y procedieron a eliminarlas, pero alcanzaron a infectar a más de 620.000 dispositivos.

No es ni de cerca la cantidad más grande de móviles y tablets infectados por un ataque de malware, pero sigue siendo una cifra importante. Además, que se haya publicado la lista luego de sacar de circulación estas aplicaciones tiene un propósito: avisar a posibles víctimas de desinstalarlas inmediatamente si las tienen en sus dispositivos y ayudar a reconocerlas en otras tiendas alternativas para que no las descarguen.

En este caso, las apps maliciosas no son las clásicas que ejecutan anuncios en segundo plano (adware) y a veces son imposibles de cerrar. El malware identificado es mucho más peligroso, además de silencioso.

Las aplicaciones identificadas están infectadas con el malware Fleckpe, que se encarga de robar tu dinero poco a poco suscribiéndote a servicios premium. Todo esto sin que te des cuenta, a través de un navegador web invisible y sin pedir aprobación previa.

Este método de sustracción de dinero es realmente antiguo (incluso antes de los smartphones), pero increíblemente útil para los atacantes. ¿La razón? Al ser servicios por suscripción, periódicamente hacen cargos a tu factura telefónica y como no fuiste avisado no te darás cuenta rápido. Además, tienden a ser montos relativamente pequeños, lo que complica aún más el que puedas prestarles atención. No obstante, al darte cuenta de lo que sucede es muy probable que ya te hayan quitado una buena suma de dinero silenciosamente.

Elimina estas 11 aplicaciones de tu móvil inmediatamente para que no roben tu dinero

Ahora bien, puede que te estés preguntando cuáles son las apps maliciosas que debes eliminar de tu móvil. Te las dejamos a continuación:

Cámara de Belleza Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor)

Cámara de fotos de belleza (com.apps.camera.photos)

Editor de fotos adelgazante de belleza (com.beauty.slimming.pro)

Grafiti con la yema del dedo (com.draw.graffiti)

Editor de cámara GIF (com.gif.camera.editor)

Fondo de pantalla HD 4K (com.hd.h4ks.wallpaper)

Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app)

Editor de vídeo Microclip (com.microclip.vodeoeditor)

Cámara de modo nocturno Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro)

Editor de cámara de fotos (com.toolbox.photoeditor)

Editor de efectos fotográficos (com.picture.pictureframe)

Si le prestas atención a la lista, notarás que todas las apps tienen que ver con editores de imágenes o apps de cámaras. Disfrazar malware de este tipo de apps es bastante común, ya que el boom de las redes sociales y el contenido web hacen de estas apps un nicho realmente deseado por los usuarios.

Ahora que las conoces y las has desinstalado de tu móvil, debes saber algo más: no basta con hacer eso. Muchas veces este tipo de malware sigue funcionando una vez desinstalas la app que lo escondían porque ya se está alojado en tu dispositivo.

¿Qué es lo que debes hacer para eliminarlo por completo? Como siempre, pasar un buen antivirus a tu smartphone. No obstante, en el caso particular de las suscripciones premium hay que hacer más: primero, avisa a tu operadora para que te ayude a darte de baja en tantos servicios como pueda; segundo, si el problema continúa probablemente tengas que hacer una limpieza profunda en tu móvil porque las suscripciones se andan haciendo de otra forma.