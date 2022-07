A pesar de la gran cantidad de métodos de seguridad que Google tiene para detectar apps maliciosas, aún se siguen reportando ciertas aplicaciones diseñadas para estafar a sus usuarios. Este fue el caso de 100 mil personas que descargaron 4 apps con un tipo de fleeceware, si estás entre este grupo de personas te enseñamos que debes hacer.

¿Cuáles son estas 4 apps maliciosas?

Actualmente, ya no pueden encontrarse estas apps en la tienda de aplicaciones de Google, ya que fueron eliminadas posterior a ser reportadas. Sin embargo, el número de descargas que alcanzaron es lo que hace esta situación alarmante. Estas aplicaciones son:

Smart SMS Messages , que alcanzo más de 50 mil descargas en el tiempo que estuvo disponible.

, que alcanzo más de 50 mil descargas en el tiempo que estuvo disponible. Blood Pressure Monitor , que se descargó más de 10 mil veces.

, que se descargó más de 10 mil veces. Voice Languages Translator , la cual también fue descargada más de 10 mil veces.

, la cual también fue descargada más de 10 mil veces. Quick Text SMS, por último, esta aplicación también fue descargada por más de 10 mil usuarios.

Es decir, existen aproximadamente 100 mil personas que corren el riesgo de sufrir las consecuencias de tener este fleeceware conocido por el nombre de Joker.

¿Qué es un fleeceware y cómo me afecta?

Los fleeceware son un tipo de malware que básicamente se dedican a cobrar un servicio que el usuario no desea. El principal modus operandi de estas aplicaciones es darte un periodo de prueba gratis, pero antes te piden que ingresen tus datos de pago por si deseas seguir usando la app una vez que la prueba gratis haya finalizado.

El problema está en que muchas veces los usuarios que no desean seguir utilizando una app, la borran antes de que finalice el periodo de prueba y así no tener que cancelar ninguna mensualidad. Esto funciona muchas veces con muchísimas apps, sin embargo, las apps fleeceware se benefician de una laguna en los términos de Google que dice que eliminar una app no es lo mismo que declarar que ya no quieres seguir empleándola.

De esta forma, muchas veces apps que ya has desinstalado te siguen cobrando dinero mensualmente a pesar de que no las estés usando. Y eso no es todo, muchas veces estas apps tienen un precio bastante elevado en comparación con lo que ofrecen, por ejemplo, una brújula que cuesta 10 euros, cuando este tipo de aplicaciones suelen ser gratis.

¿Qué es el fleeceware Joker?

Este tipo de fleeceware no es para nada algo nuevo, de hecho ya ha habido reportes de muchas apps que incluyen este malicioso fleeceware. Joker, como se le conoce a este fleeceware, es conocido por agregar algo más a la estafa de este tipo de aplicaciones, que consiste en subscribir al usuario a otro tipo de servicios prémium que él no desea.

Es decir, que no solo sigue cobrando en caso de que hayas decidido borrar la app sin finalizar el periodo de prueba, sino que también te incluye otras tarifas de servicios, los cuales no fueron mencionados abiertamente a la hora de descargar la aplicación. De esta manera, muchos desarrolladores toman grandes sumas de dinero de usuarios desprevenidos.

¿Qué hacer si he descargado alguna de estas apps?

Pues el primer paso ya es algo obvio en este punto, si aún estás en el periodo de prueba de la aplicación, cancela el periodo de prueba cuanto antes. Muchas veces este no será el caso, ya que como parte de su estafa, los desarrolladores suelen agregar pruebas gratis que duran de 1 a 3 días.

Enviarle un correo al desarrollador

Si ya el periodo de prueba se acabó, busca en la aplicación la opción de eliminar tu subscripción y luego contacta al desarrollador haciéndole saber que ya no quieres usar los servicios de la app. Para esto bastará con escribirle un email a su dirección de correo electrónico.

Habla con tu banco

Para asegurarte de que no te hayan subscrito a alguna aplicación que no desees, contacta con tu banco y revisa cualquier cobro extraño que se halla hecho a tu cuenta. Para protegerte aún más, notifícale a tu banco que cancelaste la subscripción al servicio de dichas aplicaciones, el correo que enviaste al desarrollar cancelando tu subscripción será prueba suficiente de esto.

Por seguridad, también sería provechoso cambiar las contraseñas a tus cuentas de banco y lugares importantes, no es seguro que estas apps hayan tenido acceso a estas, pero es mejor prevenir que lamentar.

Borra la app

Por último, elimina la aplicación por completo de todos los dispositivos en los que la hayas instalado. Puedes también advertir a tus familiares y amigos de esta app maliciosa y por supuesto dejar un comunicado en la sección de comentarios en la Play Store, para que otros usuarios estén prevenidos de lo que puede pasar si descargan esta aplicación.

Eso es todo por ahora, esperamos haberte ayudado con este problema, recuerda siempre denunciar todas estas aplicaciones para hacer de la Play Store un sitio seguro para todos. ¿Conoces alguna otra app maliciosa que esté andando por allí?, déjanos saber su nombre en la sección de comentarios para que todos podamos protegernos.