Si te vas a comprar tu primera tableta de dibujo o si quieres tener una tableta digitalizadora para tomar notas, hacer esquemas o simplemente trazar garabatos sobre una pizarra virtual para explicar cosas, es necesario que empieces con una opción económica, pero de calidad. Lo ideal es elegir una tableta que no solo ofrezca el conjunto básico de funciones, sino que también vaya más allá para proporcionar una escritura a mano digital de primer nivel.

Y cuando se busca dibujar o escribir a mano alzada en un ordenador, portátil, móvil o tablet, los cables no son más que una molestia, sobre todo si te gusta tomar apuntes o dibujar cuando la inspiración te llega, ya sea mientras vas de camino a un lugar o mientras estás esperando algo en algún sitio, por ejemplo.

Una de las pocas tabletas gráficas 100 % portátiles, sin cables y económicas que puedes conseguir en el mercado actual es la Ugee S640W. Es compatible tanto con PC como con dispositivos Android, así que es una opción bastante interesante que vale la pena analizar. ¡Vamos allá!

Review de la Ugee S640W: haz dibujos o garabatos digitales sin cables que te molesten

La Ugee S640W es una tableta digitalizadora inalámbrica que puedes usar con tu PC o móvil / tablet Android. Trae un adaptador USB que debes conectar a tu dispositivo para que este a su vez se conecte inalámbricamente con la tableta gráfica y puedas empezar a dibujar sin cables de por medio. Es muy sencilla de usar, incluye su propio lápiz óptico que no requiere carga y tiene funciones extras interesantes que no suelen tener todas las tabletas gráficas en su rango de precios. Echemos un vistazo a su ficha técnica antes de entrar en detalles.

Características Ugee S640W Dimensiones y peso 215,3 x 162,53 x 12,06 mm. 500 Gramos.

Área activa: 6,3″ x 4″. Teclas de acceso rápido 10 Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60 grados Resolución 5080 LPI Velocidad de Reconocimiento ≥ 220 RPS Altura de lectura ≥ 10 mm Conexiones Puerto USB-C y 2.4 GHz (a través de un USB que viene incluido). Batería 1000 mAh / 3.7 V. Autonomía de 10 horas. Contenido incluido en la caja 1x Tableta gráfica

1x Stylus sin batería

10x Puntas de recambio

1x Pinza para bolígrafos

1 x Receptor inalámbrico de 2.4 GHz

1x Cable USB-A a USB-C (en forma de L)

1 x Adaptador USB a USB-C

1x Guía rápida

1x Tarjeta de garantía

¿Cómo es la tableta gráfica Ugee S640W?

La Ugee S640W es una tableta digitalizadora ideal para llevar de viaje o para llevar a clases y conferencias por su tamaño compacto de solo 215,3 x 162,53 x 12,06 mm. ¡Ocupa lo mismo que un portátil! Además, es más ligera que otras tabletas gráficas como la Ugee 1200, ya que no tiene pantalla, lo cual hace que sea fácil de transportar.

Por cierto, que no tenga pantalla no le resta nada en nuestra consideración, pues se puede seguir usando de forma cómoda viendo la pantalla del dispositivo al que está conectado. Recordemos que la Ugee S640W es 100 % inalámbrica así que puedes colocarla en cualquier lugar donde te resulte más cómoda de usar, sin necesidad de estar atado a un cable que limite la movilidad y disposición del dispositivo.

Todos los detalles de la tableta Ugee S640W 1 de 5

Esta tableta gráfica tiene un acabado mate en color negro, aunque también está disponible en azul y naranja. Está hecha de un plástico de calidad bastante robusto que parece muy duradero. El espacio que ofrece para dibujar es de 16 cm de ancho por 10,16 cm de alto: más que suficiente para explayarte con tus trazados. Nos gustó mucho la sensación de tacto entre el Stylus y la superficie activa de la tableta, pues resulta muy natural en comparación a otras. ¡Es casi como dibujar sobre papel!

Algo muy genial de la Ugee S640W es su conjunto de 10 botones programables que se pueden personalizar con cualquier atajo de teclado que desees. Estos se encuentran en la parte superior y te permite activar rápidamente funciones geniales, como cambiar el color, hacer zoom, usar la herramienta de borrar, modificar el estilo de trazado, copiar y pegar, entre otras cosas que te permita hacer la app de dibujo que estés usando.

En la parte trasera de esta tableta de dibujo verás dos grandes almohadillas anti-deslizantes que la mantienen en una posición fija para que así no se mueva mientras la estás usando. De esa forma, evitarás trazados indeseados y que la tableta se caiga por un movimiento accidental. ¡Ah! Y hay que resaltar que sobre una superficie plana queda con la inclinación perfecta (60º) para dibujar con tu mano en una posición ergonómica.

Así es el Stylus o lápiz óptico de la Ugee S640W

Esta tableta digitalizadora no viene sola. En su caja, la Ugee S640W incluye un Stylus que no tiene batería porque no la necesita para funcionar. Si bien no tiene una goma de borrar en la parte superior, el lápiz incluye dos botones en el lateral que están preconfigurados para ser el acceso directo al botón derecho y al borrador. Eso sí, puedes cambiar estos botones por tus propios atajos si quieres.

En nuestra experiencia, el Stylus ha sido lo suficientemente grueso para sujetarlo cómodamente y tiene una textura bastante agradable. Aparte, es ligero y su punta proporciona un trazado preciso y confortable. Dicho sea de paso, viene con 10 puntas de recambio para que no tengas que preocuparte si se daña o desgasta. La verdad es que nos ha sorprendido la calidad de este lápiz óptico.

Su funcionamiento es increíblemente simple: conectas el adaptador y listo

Otra cosa que trae la caja del Ugee S640W es un USB que debes conectar en el dispositivo donde vayas a usar la tableta, ya que se trata del receptor inalámbrico de 2.4 GHz. Este receptor es «plug and play», lo que significa que con solo conectarlo ya debería estar todo listo y configurado para que puedas comenzar a dibujar. Eso sí, para aprovechar todas las funciones de la tableta y configurarla a tu gusto en PC, te recomendamos descargar los drivers de la Ugee S640W e instalarlos en tu ordenador o portátil antes de conectarle el USB receptor.

En el caso de querer usarla con un móvil o tablet Android, tienes que utilizar el adaptador USB-C a USB (también viene incluido) para poder conectar el receptor USB al dispositivo. Una vez que lo hagas, ya podrás usar la Ugee S40W para dibujar o escribir cosas a mano en tu Android. Lo único malo de esta compatibilidad es que los botones programables de la tableta no funcionan.

Asimismo, ten en cuenta que la Ugee S640W solamente funciona con dispositivos que tengan Windows 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS X 10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior) con soporte para OTG, Chrome OS 88 (o posterior) o Linux.

¿Cómo es la experiencia de escribir en la tableta Ugee S640W?

Nuestra experiencia de dibujar o escribir en la Ugee S640W ha sido bastante buena, considerando su precio. Con los 8192 niveles de presión que ofrece, su lápiz óptico responde muy bien a la presión aplicada y te permite añadir una gran variación a tus trazos. La hemos estado usando principalmente para tomar notas, pero también es muy buena para dibujar en Clip Studio Paint, Corel Draw, Krita, GIMP y otros programas similares.

Incluso, nos ha parecido una herramienta muy útil para editar con precisión en Photoshop. También puedes usarla para firmar documentos, explicar clases virtuales o incluso jugar a algunos videojuegos. Hasta puedes usarla con programas educativos como Word, PowerPoint, One Note y Zoom.

Así es la app oficial de la Ugee S640W para PC 1 de 5

En definitiva, la Ugee S640W es una gran tableta gráfica con una buena tasa de respuesta, sin retraso perceptible y un buen nivel de precisión y exactitud. Es genial tanto para tomar de apuntes digitales de forma más rápida como para dibujar o diseñar contenido gráfico.

Cuánto dura la batería de la Ugee S640W

El lápiz óptico de la tableta gráfica Ugee S640W no necesita carga, pero ella sí. Sin embargo, esto no será una preocupación para ti, pues la Ugee S640W solo necesita 2 horas de carga para brindarte 10 horas de dibujo sin interrupción. El cable USB-A a USB-C para cargarla viene en la caja y tiene forma de L en la punta que se conecta a ella para evitar doblarlo.

¿Vale la pena la tableta gráfica Ugee S640W?

Como vimos, la Ugee S640W es una tableta digitalizadora bastante fiable con un funcionamiento sencillo y una calidad lo suficientemente buena para quienes desean anotar cosas a mano en su PC, móvil o tablet. También es genial para dibujar, hacer explicaciones en clases online o realizar ediciones de contenido multimedia. El hecho de ser 100% inalámbrica la hace bastante cómoda de usar y perfecta para llevar de viaje.

Su precio oficial en Amazon es de 63 €. Puedes llevarte la tuya usando este botón: