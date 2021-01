Hacía tiempo que no me divertía tanto de forma inesperada, probando un juego de un género que, de primeras, no termina de llamarme. Diablo Immortal es uno de los juegos más esperados de Blizzard para móviles y lo cierto es que, después de probarlo, tengo la sensación de que no va a defraudar a nadie.

Cada vez que alguien dice que va a adaptar un juego de PC a móviles me temo lo peor, pero eso ha ido cambiando con el paso de los años. Los últimos lanzamientos como Call of Duty Mobile, LoL Wild Rift, etc. han dejado claro que los móviles sí sirven para jugar. Y Diablo Immortal no va a ser diferente. Blizzard ha adoptado el camino correcto para portar uno de sus grandes clásicos a móviles y creemos que va a reavivar la gran leyenda de Diablo.

Un selecto grupo de medios hemos podido probar la versión alfa técnica del juego y a continuación te contamos qué nos ha parecido. Y además te dejaremos un vídeo de unos 25 minutos de duración en donde podrás verlo tú mismo.

La historia de Diablo Immortal

Diablo Immortal es un juego de tipo MMORPG (juego de rol online multijugador masivo) que se puede jugar de forma individual o en compañía. Un título que nos dará diversión y acción durante horas y horas.

La historia del juego se sitúa entre Diablo II y Diablo III, justo después de la destrucción de la Piedra del Mundo. Un momento en el que Santuario cae frente a la amenaza de un antiguo mal. En ese momento Tyrael se sacrificó para destruir la famosa Piedra e, incluso en fragmentos, parece que va a contaminando todo lo que toca.

La misión de nuevos héroes (como tú) será viajar por todo Santuario para encontrar esos fragmentos y terminar lo que empezó el arcángel. En el juego tendrás que enfrentarte a nuevos monstruos para acabar con el terror. Tu aventura comienza en Wortham y te toparás con numerosos portales para teletransportarte por su basto mundo, explorando mazmorras para obtener grandes botines e ir avanzando en la historia principal. Además, como todo free to play, sabemos que tendrá su propio pase de batalla, pero no se convertirá nunca en un pay-to-win (o al menos eso dicen sus desarrolladores).

¿Qué clases hay en el juego de Diablo Immortal?

Como buen juego de rol te permitirá elegir entre diferentes clases, aunque en la alfa técnica hay 4:

Bárbaro : una clase que destaca por su fuerza y el dominio de las armas.

: una clase que destaca por su fuerza y el dominio de las armas. Monje : una clase que usa artes marciales y misticismo ancestral.

: una clase que usa artes marciales y misticismo ancestral. Mago : usa la magia para aniquilar a sus enemigos.

: usa la magia para aniquilar a sus enemigos. Cazador: es uno de los más letales, pues con su danza de la muerte va pulverizando demonios por todas partes. Esta es la que nosotros hemos probado y es devastadora.

Sabemos que en el juego final también podrás ser Caballero (una especie de Paladín) y Nigromante (aquellos que usan poderes de los muertos) aunque de momento no tenemos información sobre ello.

Cualquiera será válida para usar todo tipo de habilidades finales, equipar objetos, armas legendarias y subir de nivel para poder terminar el juego. La personalización del personaje será clave para tener un buen peón en el terreno de juego. Podrás usar todo tipo de equipo, colocar gemas para aumentar tus atributos básicos, usar runas, mejorar las gemas legendarias, etc.

¿Cómo son los gráficos de Diablo Immortal?

Los gráficos de Diablo Immortal son especialmente buenos en móviles, y además no tiene unos requisitos muy elevados para el tipo de juego que es.

Eso sí, hay algo bastante importante que no todo el mundo sabe: lo podrás jugar solo a 60 fps si tienes un Snapdragon 865 o superior, en caso contrario el juego estará limitado a 30 fps como ha sido en nuestro caso con un Huawei P30 Pro, en el cual hemos podido jugarlo a gráficos máximos. Esto ya indica que se podrá jugar en todos los gama alta a gráficos máximos y también en la mayoría de móviles gama media, especialmente en todos aquellos con un Snapdragon de la serie 7 o superior.

Los requisitos mínimos de Diablo Immortal son:

Procesador Snapdragon 710 / Kirin 810 o superior.

GPU Adreno 616 / Mali-G52 o superior.

2 GB de RAM o más.

Android 5.0 Lollipop o una versión superior.

El juego se ve realmente bien para ser un juego de móvil aunque en el caso de Diablo los gráficos nunca han sido lo más importante. Aún así, las animaciones están muy logradas y la fluidez al jugarlo en un dispositivo con los requisitos mínimos es muy buena.

La jugabilidad de Diablo Immortal es perfecta

Si conoces Diablo no te costará nada adaptarte. Hereda la mayoría de mecánicas del juego original. Tu misión será la de ir cumpliendo todas las tareas del juego, consiguiendo objetos para mejorar tu personaje, hablando con los individuos que te encuentres, etc. para poder avanzar en la historia principal. Guiarse por las misiones es realmente fácil, pues unas huellas marcarán el camino hasta tu destino. Y todo esto estará acompañado de miles de combates muy divertidos y muy logrados, los cuales podrás librar solo o con amigos gracias a su multijugador.

En cuanto al control en pantalla este es sublime, fácil de dominar para cualquiera y muy preciso. Una vez te adaptas será difícil que los enemigos logren dañar a tu personaje. Es un control ágil, simple y muy completo. Sin duda, uno de sus puntos fuertes y que hará que los usuarios no se frustren con complejos controles al momento de jugarlo.

Tampoco impactará demasiado en el juego el free-to-play, pues Blizzard promete que no será un pay-to-win, sino que los pagos se harán por cosas estéticas y pequeños avances que no te obligarán a pagar. Lo que no nos ha gustado es tener Internet activo todo el tiempo (y eso será un contra para algunos, pero una ventaja para los que lo hagan, pues nunca se pierde el progreso del juego).

Resumen: ¿Qué nos ha parecido Diablo Immortal?

A pesar de que personalmente no me enganchan especialmente los juegos de rol, este sí lo ha hecho. Eso quiere decir que el título tiene mucho potencial para atrapar a todos los que ya conocen el universo de Diablo e incluso a aquellos que no. En el vídeo puedes ver un pequeño gameplay que hemos grabado donde podrás entender cómo funciona, cómo se ve y lo fácil que es jugar. Como podrás comprobar, por el momento el juego está en inglés, pero esperamos que salga traducido al español.

Diablo Immortal tiene unos buenos gráficos, un control preciso y muchas horas de diversión donde te lo pasarás en grande completando misiones y conquistando mazmorras con combates muy frenéticos. La mala noticia es que todavía no hay fecha de lanzamiento para el juego final. Esperamos que con lo avanzado que va y lo bien que funciona esta alfa, se lance antes de que finalice 2021.

Mientras tanto puedes registrarte en Google Play para que te avise en cuanto esté disponible para todos.