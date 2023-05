La tableta gráfica HUION Kamvas Pro 16 es un dispositivo que permite a cualquier persona dibujar, pintar y editar imágenes con una alta precisión y una buena calidad de imagen. Es una buena opción para ti si estás iniciándote en el mundo del arte digital o si necesitas editar en programas como Photoshop con mayor precisión.

En esta review, analizaremos las características, ventajas y desventajas de esta tableta para contarte si realmente vale la pena. Ten en cuenta que aquí hablaremos del modelo Full HD, pues también está disponible con resolución 2.5K y 4K a un precio mayor.

Review de la HUION Kamvas Pro 16: una buena tableta gráfica con pantalla para iniciarse en el arte digital

A diferencia de las tabletas de dibujo más económicas del mercado, la HUION Kamvas Pro 16 tiene una pantalla integrada que te permite ver lo que estás dibujando en tiempo real, sin tener que fijarte en otro monitor. Simula la experiencia de dibujar sobre un lienzo real para que puedas echar a volar tu imaginación o editar de manera más intuitiva y precisa.

Características HUION Kamvas Pro 16 Dimensiones y peso 437,8 x 251,2 x 11,5 mm. 1,35 kg.

Área activa: 344,16 x 193,59 mm. Pantalla 15,6″ con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel IPS, tasa de refresco de 60 Hz, 142 PPI, cristal anti-reflejos y laminación completa.

Gama de color: 120% sRGB

Contraste: 1000:1

Brillo: 220 nits

Ángulo de visión: 178°

Profundidad de color: 8 bits Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60º

Altura de lectura: 10 mm

Resolución del lápiz: 5080 LPI Precisión ± 0,5 mm (centro) y ± 3 mm (esquina). Conexiones Puerto USB-C para la entrada de vídeo (compatible con HDMI). Voltaje de salida 12V – 1A. Consumo En funcionamiento: ≤ 9 W

En reposo: ≤ 0,2 W Compatibilidad Windows 7 o posterior

Mac OS X 10.12 o posterior

ChromeOS 88 Contenido incluido en la caja 1x Kamvas Pro 16

1x Lápiz digital PW507

1x Cable 3 en 1

1x Adaptador de corriente

1x Enchufe

1x Titular de la pluma

10x Puntas de pluma

1x Clip de punta

1x Paño de limpieza

1x Guante

¿Cómo es la tableta digitalizadora Kamvas Pro 16?

La HUION Kamvas Pro 16 está fabricada con aleación de aluminio en la parte trasera, lo que justifica su peso de 1,2 kilogramos. Su grosor es de solo 11,5 mm y tiene laterales curvados que facilitan su agarre. Viene con unas gomas antideslizamiento para mantenerse firme en la mesa y evitar que se mueva mientras estás dibujando.

Su pantalla de 15,6 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y un ángulo de visión de 178 grados está rodeada con un marco bastante grueso, que hace que no se vea muy prémium. La buena noticia es que la pantalla es laminada y tiene un recubrimiento antirreflejo que reduce los reflejos y mejora la sensación de dibujo. No se siente exactamente como dibujar sobre papel, pero casi. Además, cubre la gama de colores sRGB del 120 %, por lo que reproduce colores vivos con alta fidelidad.

Al lado izquierdo del panel, cuenta con 6 teclas de acceso rápido personalizables y una barra táctil que facilitan el control de las funciones y los ajustes. Aparte, tiene un botón dedicado al encendido / apagado y otro para el menú OSD. En uno de sus laterales, posee un puerto USB-C donde tienes que conectar el cable USB-C 3 en 1 que viene en la caja. Luego, solamente debes conectar las puntas HDMI y USB-A a tu portátil u ordenador, y la tercera punta al adaptador de corriente para empezarla a usar. ¡Un solo cable conecta todo lo necesario!

Todos los detalles de la tableta HUION Kamvas Pro 16 1 de 10

Incluye el lápiz óptico PW507, que tiene 8192 niveles de presión, detección de inclinación de 60 grados y un seguimiento del trazo prácticamente sin lag. No necesita batería, así que no tienes que preocuparte por cargarlo. Por cierto, incluye 10 puntas reemplazables. También trae un soporte donde puedes «clavarlo» para dejarlo de pie mientras no lo estás usando.

Además, el lápiz ofrece dos botones laterales que se pueden programar con los accesos directos del software, lo que facilita el acceso a tus herramientas favoritas. Por ejemplo, puedes configurar que un botón cambie el tamaño del trazo y el otro active el borrador. Esto hace que el rendimiento del lápiz sea avanzado y más eficiente, proporcionándote una excelente experiencia de dibujo.

La HUION Kamvas Pro 16 funciona con cualquier ordenador o portátil, ya sea que tenga Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, o Linux. Eso sí, lastimosamente, no es compatible con Android.

¿Cómo es la experiencia de dibujar con la tableta Kamvas Pro 16?

Aclarando que no somos expertos en este tema ni solemos trabajar con arte digital, dibujar con la tableta Kamvas Pro 16 nos ha parecido una experiencia muy agradable y divertida. Su panel permite ver los colores y los detalles de forma nítida y realista. Y gracias a la superficie lisa y cómoda al tacto que recubre la pantalla, hemos podido dibujar y hacer ediciones de imágenes y logos de manera natural como si lo estuviéramos haciendo sobre papel. Por cierto, la probamos con Adobe Photoshop, SAI y Lightroom.

Logramos trazar líneas rectas casi perfectas con ayuda de una regla física en esta tableta. Si bien se movían un poco, ajustando la suavidad de las líneas quedaron 100% rectas. Por otra parte, queremos resaltar que los botones físicos de la tableta nos han resultado muy útiles, pero lo que más hemos usado es la barra táctil para cambiar de pincel, desplazarse y hacer zoom.

Echamos en falta un soporte ajustable para inclinarla con diferentes ángulos y adaptarla a la postura y el estilo de cada usuario. La marca ofrece uno, pero tienes que comprarlo aparte.

Así se dibuja con la tableta Kamvas Pro 16 1 de 3

Los controladores de HUION para la tableta funcionan a la perfección, así como su programa que es muy fácil de usar. Este programa permite ajustar la sensibilidad del lápiz, configurar el área activa y asignar funciones a los dos botones del lápiz y a los seis botones de la tableta. Lo que echamos de menos es la posibilidad de crear perfiles para diferentes aplicaciones, ya que si queremos usar distintas funciones en cada una, tenemos que entrar al software y modificarlas cada vez, lo que puede ser un poco molesto.

Por lo demás, el software para ordenadores de la HUION Kamvas Pro 16 no nos ha dado problemas y ofrece una buena cantidad de opciones de personalización.

1 de 4

Cabe destacar que la tableta se calienta después de una hora de uso, haciéndote sentir un poco de calor en la mano con la que estás dibujando. No es un calentamiento excesivo, pero sí se nota.

¿Vale la pena la tableta de gráfica Kamvas Pro 16?

La tableta gráfica HUION Kamvas Pro 16 es una excelente opción para los que busquen una pantalla de alta calidad, un lápiz preciso y un diseño cómodo. Es ideal para las personas que quieren iniciar su carrera como artistas digitales y para los que necesiten tomar notas o editar con precisión.

Los más experimentados con este tipo de tabletas, de seguro le encontrarán defectos que nosotros como neófitos no detectamos, pero te podemos asegurar que en términos generales es un producto de excelente calidad que cumple con lo que promete. Su precio es de 419 €.