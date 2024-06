La Fiido C21 me ha cambiado por completo la percepción que tenía sobre las bicis. Es una bicicleta de gravel que puedes llevar tanto en terrenos lisos como en caminos ligeramente rocosos, pero que tiene un diseño elegante y sofisticado. Y lo más interesante es que cuenta con una app para sincronizarse con tu móvil y encenderse/apagarse de forma automática cuando te acercas o alejas de ella.

Se trata de una bici eléctrica mucho más versátil que el 90% de las que puedes encontrar en el mercado y que me ha sorprendido gratamente por su calidad. Llevo varios días usándola y aquí te contaré más a fondo mi experiencia con ella.

Fiido C21: la E-Gravel ligera con funciones inteligentes que me ha fascinado

La Fiido C21 entra en la categoría de bici de gravel, por lo que combina la estética de una bicicleta de carretera con las capacidades de una de montaña. Eso sí, no es tan montañera como puedes imaginar, pero sí que puede subir cuestas no muy inclinadas y desplazarse por terrenos irregulares.

Características Fiido C21 Dimensiones y peso Talla M: 1066 x 790.

Talla L: 1073 x 821.

Peso de la bici: 18 kg. Material de fabricación Aleación de aluminio. Motor eléctrico 250 W. Velocidad máxima 25 km/h. Batería Batería de iones de litio 208,8 Wh. Autonomía 80 km. Tiempo de carga 3 horas. Peso soportado Máximo 120 kg. Inclinación máxima 10°. Tamaño de ruedas 700 x 40 mm. Colores disponibles Gris. Contenido de la caja 1 x Bicicleta eléctrica Fiido C21

1 x Guardabarros

1 x Faro

1 x Colgantes

1 x Contador

1 x Piloto trasero

1 x Adaptador

1 x Cargador

1 x Manual del usuario

1 x Soporte

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Fiido C21?

El cuadro de la Fiido C21 es muy elegante. Está hecho de aluminio con tubos delgados pintados en color negro mate. Todas las soldaduras están perfectamente pulidas (salvo en la zona de la batería) para lograr un acabado sofisticado y muy bonito a la vista. Además, con un peso de apenas 18 kilogramos, se me ha hecho bastante ligera y cómoda de mover.

Cabe aclarar que no es plegable y su batería no es extraíble, así que no puedes reducir su tamaño ni su peso a conveniencia. Más allá de esos detalles, que ciertamente no me molestan, la Fiido C21 me ha parecido muy ergonómica. El fabricante dice que es ideal quienes midan entre 1,57 y 1,70 metros (si la compras en talla M) o quienes midan entre 1,67 y 1,93 metros (si la compras en talla L). ¡Ah! Y soporta un peso de hasta 120 kilogramos.

En el centro del manillar, posee una pantalla de información que es un poco más grande que las que suelen llevar este tipo de bicis. Este panel es impermeable y está acompañado por cuatro botones: dos flechas para subir o bajar la potencia de asistencia eléctrica, un botón de encendido del modo de asistencia y un botón M multifuncional que sirve para prender los faros y ver distintos datos (velocidad, kilometraje, nivel de batería, etc.).

También tiene controles de velocidad en el puño izquierdo, así como un botón de bocina. Por otra parte, posee un faro de luz con dos LED en la parte frontal y una luz roja de freno en la parte trasera que se activa manualmente presionándola.

Su sillín es cómodo y tiene un sistema de cambios de 9 velocidades, frenos hidráulicos TEKTRO y neumáticos específicos para gravel que garantizan un rendimiento óptimo en diferentes terrenos. En general, su calidad de fabricación me ha parecido estupenda en todos los sentidos.

¿Qué tan rápida es la bici Fiido C21?

La bici Fiido C21 está equipada con un motor de 250 W que ofrece asistencia eléctrica suave y silenciosa. Viene limitado de serie para ofrecer una velocidad máxima de 25 km/h, por lo que se puede usar en Europa de forma legal sin problemas.

Lo que más me ha gustado de la bici en este sentido es que el pedaleo es asistido por sensor de par. Eso quiere decir que adapta su potencia según la fuerza que emplees para canalizar de forma óptima la asistencia eléctrica y brindar una conducción más natural. Las 5 marchas asistidas que ofrece son las siguientes:

ECO : 15,41 km/h

: 15,41 km/h Normal : 18,16 km/h

: 18,16 km/h Sport : 19,62 km/h

: 19,62 km/h Turbo : 20,92 km/h

: 20,92 km/h Turbo+: 21,56 km/h

Funciones inteligentes de la Fiido C21

Una de las cosas más interesantes de esta bici es que cuenta con una función de arranque inteligente por proximidad. La Fiido C21 se activa automáticamente cuando detecta la presencia del dueño, para que así no tengas que encenderla manualmente.

Además, la bici tiene una aplicación para smartphones a la que se conecta por Bluetooth. Esta app te permite acceder a funciones adicionales, bloquear el encendido de la bici y crear un dashboard a tu medida con todos los datos de la ruta, velocidad, pendiente, recorrido, etc. No es una app 100% necesaria para el uso diario de la bici, pero sí que se le puede sacar provecho.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Fiido C21?

La Fiido C21 lleva integrada una batería de 208,8 Wh que es más que suficiente para unos 60 kilómetros de autonomía en promedio. El fabricante dice que puede llegar hasta los 80 kilómetros, pero en mi experiencia suele ser unos cuantos kilómetros menos. Aun así, permite paseos largos sin preocupaciones de quedarse sin energía.

Se carga en 3 horas al 100% con el cargador que viene incluido en la caja, lo cual me parece un tiempo de espera prudente. Solo tienes que ponerla a cargar una vez al día o, si no le das mucho uso, cada 2 o 3 días.

¿Merece la pena la bici eléctrica Fiido C21?

La Fiido C21 es una bicicleta de gravel versátil con un cuadro de aluminio estilizado y elegante. Equipada con un motor de 250W, ofrece asistencia eléctrica suave y cuenta con funciones inteligentes como el arranque por proximidad y una aplicación para móviles. Sirve tanto para caminos asfaltados como para terrenos rocosos, sin llegar a ser montañera.

Es la eBike más versátil que he probado nunca y creo que es la que usaré en mi día a día de ahora en adelante. Su batería dura lo suficiente, es cómoda, la puedo llevar a casi cualquier parte, no pesa mucho y su precio es acorde a lo que ofrece. Vale 1799 €, pero con las rebajas de verano queda en 999 € en la tienda oficial: