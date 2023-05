Smartphones baratos hay muchos en el mercado, aunque normalmente los de Xiaomi se perfilan como las mejores opciones por su equilibrada relación calidad-precio. Sin embargo, los móviles de esta compañía tienen un problema y es su capa de personalización (MIUI) que trae bloatware y un montón de cosas que nadie necesita y arruinan la experiencia. Así que, si quieres un Android barato que te ofrezca una experiencia simple y minimalista como los Pixel de Google, lo mejor es evitar a Xiaomi y otras marcas similares como Realme.

¿Qué opciones quedan? Nokia y Motorola también tienen un excelente catálogo de gama baja, pero sus precios son muy elevados. Ahora bien, si nos vamos a marcas emergentes, por suerte encontramos al Doogee N50 que es un móvil barato y sencillo con todas las funciones que necesitas de un Android sin pretensiones ni cosas molestas. Lo tenemos aquí con nosotros para analizarlo a fondo, así que quédate hasta el final para descubrir si vale la pena.

Review del Doogee N50: un smartphone muy barato con Android 13 y cámara de 50 MP

El Doogee N50 es un smartphone de gama baja que trae instalada de fábrica la última versión de Android disponible en el mercado. Cuenta con características muy buenas para su precio, como una cámara de 50 MP, 8 GB de RAM y una batería de 4200 mAh de larga duración. Echa un vistazo a su ficha técnica antes de hablarte de sus especificaciones en profundidad.

Características Doogee N50 Dimensiones 165,8 x 76,2 x 9,1 mm. 187 gramos. Pantalla 6,52″ HD (1600 x 720) con panel IPS LCD, 269 ppi, 390 nits máximo, 16,7 millones de colores y un notch en forma de gota. Procesador Spreadtrum T606 de ocho núcleos a 1,6 GHz, hecho con el proceso de 12 nm. Gráfica Arm Mali G57. RAM 8 GB ampliable de forma virtual con 7 GB extra. Almacenamiento 128 GB ampliable hasta 1 TB con tarjeta microSD. Cámara trasera Dual de 50 MP con f/1.8+ macro de 2 MP con f/2.4 para enfocar a 2,5 cm. Cámara frontal 8 MP (Samsung ® S5K4H7YX03) con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, BeiDou, GLONASS, Bluetooth 5, altavoz 1217, radio FM, OTG y lector de huellas lateral. Batería 4200 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13.

El diseño del Doogee N50 es ergonómico y su pantalla no está nada mal

El Doogee N50 tiene un diseño bastante convencional. En la parte frontal, cuenta con un pequeño notch en forma de gota y una barbilla pronunciada, algo muy típico de la gama baja. Donde es un poco más atrevido su diseño es en la tapa trasera que tiene un patrón de líneas curvadas que hacen un efecto de ola y le dan una textura especial al móvil.

Gracias a peculiar tapa trasera y a la curvatura de los bordes, el Doogee N50 se siente genial en las manos. A pesar de que es un móvil grande, brinda un agarre firme y en ningún momento sentimos que se nos resbalara de las manos. Aparte, las huellas no se quedan pegadas. Por cierto, su lector de huellas lateral y sus botones de volumen están dispuestos ergonómicamente en el lateral derecho y se pueden pulsar de forma cómoda al sujetar el móvil.

En el lateral izquierdo, solo tiene la bandeja para insertarle hasta dos tarjetas SIM compatibles con 4G o una SIM y una memoria micro SD. Arriba, posee una entrada para auriculares de cable (jack de 3.5 mm) y en la parte de abajo encontramos su puerto USB-C y la salida de su altavoz 1217 que suena más fuerte de lo que esperábamos.

Todos los detalles del Doogee N50 1 de 6

Ahora bien, hablemos de su pantalla. Utiliza un panel LCD de 6,52 pulgadas que ofrece una resolución HD (720p). No es el mejor que encontrarás en un móvil actual, pero es más que suficiente para usar redes sociales y ver contenido multimedia con una buena calidad. Para lo que vale el móvil, está excelente.

Lo único que podría molestarte de esta pantalla son sus limitados ángulos de visión y su bajo brillo máximo de 390 nits (se queda corto a plena luz del sol).

En la caja, el Doogee N50 incluye un protector de pantalla, una funda protectora de TPU, un cargador de 9V/2A con su cable USB-C y un pin para insertar la tarjeta SIM.

La cámara del Doogee N50 es decente: ni muy buena ni mala

El Doogee N50 incorpora dos cámaras y un total de tres sensores. Su cámara trasera está conformada por un sensor principal de 50 MP y un sensor macro de 2 MP para el enfoque cercano. Además, le acompaña un flash LED de gran tamaño. Por otro lado, su cámara selfie solamente está compuesta por un sensor de 8 MP que tiene un modo de belleza integrado para hacerte lucir mejor en las fotos.

Hace buenas fotos, aunque evidentemente no está a la altura de smartphones más caros. En la galería de abajo puedes ver algunas fotos que hemos hecho con el Doogee N50 en distintas condiciones. Como puedes ver, cuando hay suficiente luz, los 50 MP de su cámara se notan: logra capturar muchos detalles en el modo automático sin problemas. Es capaz de sacar fotos con alta resolución donde se pueden apreciar hasta los detalles más lejanos.

Fotos tomadas con el Doogee N50 1 de 5

Cuando la luz es escasa, los detalles desaparecen, pero al menos la cámara consigue controlar bien el ruido de la imagen y no distorsiona los colores. De noche, apenas se puede ver a qué le estás tomando la foto si no hay una fuente de iluminación cerca, pero en condiciones de baja luz, la cámara sí que hace un excelente trabajo.

El modo macro no va muy bien. Aunque la cámara es capaz de enfocar bien al objetivo a muy corta distancia, no logra captar los detalles. Esto se debe al sensor de baja resolución que utiliza para esta función.

El rendimiento del Doogee N50 es aceptable: Android 13 va bien, pero no muy fluido

El Doogee N50 monta el procesador Spreadtrum T606, también conocido como Unisoc T606, de 8 núcleos fabricado con un proceso de 12 nanómetros. Tiene 179224 puntos en AnTuTu y es equivalente al Snapdragon 662 de Qualcomm. Es un excelente procesador y brinda un excelente rendimiento en las tareas diarias al estar acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Trae espacio más que suficiente para instalar todas las apps y juegos que utilizas.

Su memoria RAM se puede ampliar virtualmente con 7 GB extras, aunque la diferencia en rendimiento con la RAM virtual activada no es muy notable. Su almacenamiento, en cambio, sí que se puede expandir de forma real hasta 1 TB con una tarjeta micro SD.

La navegación en el móvil no es muy fluida, pero resulta aceptable por este rango de precios. Puedes usar en él cualquier app de redes sociales y mensajería que quieras sin inconvenientes y hasta es posible jugar a algunos juegos no muy demandantes. Eso sí, al ver vídeos durante un buen rato, el Doogee N50 tiende a calentarse, aunque nunca llega a ser alarmante.

Una de las cosas más interesantes del Doogee N50 es que trae de fábrica Android 13, la versión más reciente del sistema operativo de Google. Aparte, no incluye bloatware, publicidad, ni apps innecesarias, ofreciendo así una experiencia de Android puro. Su interfaz es muy limpia y sencilla, lo que hace que sea muy fácil de usar para cualquier persona.

La batería del Doogee N50 te da 1 día de autonomía y se carga muy rápido

Con su batería de 4200 mAh, teóricamente el Doogee N50 ofrece una autonomía de entre 1 y 2 días con un uso normal. En nuestra experiencia, la autonomía ha sido de 1 solo día, lo cual no está nada mal (es la duración estándar de los móviles Android en la actualidad).

En reposo, el Doogee N50 puede permanecer hasta 10 días encendido. Y con llamadas, la duración de la batería ronda las 16 horas. Dicho sea de paso, soporta carga rápida de 18 W que, según el fabricante, tarda 1 hora en llenar la batería de 0 a 100%, pero nosotros notamos que tarda más.

Nuestra opinión del Doogee N50: ideal para personas mayores o como móvil secundario

El Doogee N50 es un móvil Android económico con buenas especificaciones y una interfaz sencilla que resulta muy fácil de usar. No funciona de forma tan fluida como otros móviles, su pantalla no es muy brillante y en general no destaca especialmente en nada.

Sin embargo, tampoco tiene nada que nos parezca un problema: su cámara hace fotos de gran calidad cuando hay buena iluminación, su batería ofrece una buena duración y su diseño es muy ergonómico. En definitiva, es un smartphone sencillo y resultón, recomendable para una persona mayor o alguien que quiera un móvil secundario.

Su precio oficial es de 158,99 €, pero hasta el 30 de junio puedes conseguirlo con un 22% de descuento por apenas 122,99 € usando este botón (no olvides aplicar los cupones disponibles):