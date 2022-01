Necesitamos la electricidad para casi todo, y eso es algo alarmante si te pones a pensarlo. ¿Qué harías si ocurre un apagón durante muchas horas, o si tus dispositivos se quedan sin batería en medio de la carretera? ¿Te quedarías totalmente incomunicado sin hacer nada? Y si no tienes gas para cocinar, peor aún: ¿dejarías de comer? La verdad es que, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy en día, quedarse de manos cruzadas no es una opción.

Actualmente, existen muchas soluciones para mantener con energía a tus dispositivos cuando no tienes una fuente de electricidad. Están las típicas powerbanks, que solo sirven para cargar unas pocas veces baterías pequeñas como las de los móviles, y están las estaciones de carga portátiles como la Bluetti EB70 con la que puedes encender hasta una cocina eléctrica o un minicalentador.

Y lo decimos con conocimiento de causa, pues hemos tenido la suerte de probar la estación de carga Bluetti EB70 que se puede usar como una «súper powerbank» y como un generador solar. Es de los aparatos más útiles que ha pasado por nuestras manos en mucho tiempo, ideal tanto para acampar como para tener en casa de emergencia.

Estación de carga Bluetti EB70: la review completa en español

La Bluetti EB70 es una estación de carga con una batería de 716 Wh que te permite llenar la batería de móviles, portátiles y demás gadgets, así como encender cocinas eléctricas y otros electrodomésticos que tengan un consumo similar. Tiene un total de 10 puertos o entradas para ello, incluyendo dos de carga rápida USB-C.

Lo más interesante de este aparato es que puedes recargar su batería de cuatro formas distintas: con energía solar, con una toma de corriente normal, con el coche o con un generador eléctrico a gas. Y todo eso en un tamaño bastante compacto que lo convierte en el compañero perfecto para viajes.

Ficha técnica completa de la Bluetti EB70

Características Bluetti EB70 Dimensiones y peso 320 x 217 x 222 mm. 9,7 kg. Batería 716 Wh de tipo LiFePO4. Potencia de salida Nominal: 1000 W / 1400 W de pico.

Carga USB-C (PD 3.0): 100 W.

Carga inalámbrica: 15 W. Potencia de entrada Hasta 200 W. Temperatura de operación -20 ~ 40 °C. Puertos 1x Entrada DC7909 de 200W (PV/AC)

2x USB-A

2x USB-C

2x Tomacorrientes de CA

1x Toma de mechero de 12V/10A

2x Tomas de corriente DC5521 Extras Almohadilla de carga inalámbrica, pantalla LCD y luz LED. Disponibilidad de colores Gris y azul. Contenido de la caja La estación de carga, un adaptador de CA con cable, un cable de carga para coche, un cable de carga solar (DC7909 macho a MC4), la tarjeta de garantía y el manual de usuario. ¿Cómo es la estación de carga Bluetti EB70?

Esta estación de carga está diseñada para no ocupar mucho espacio y ser fácil de transportar. Es rectangular con los bordes redondeados y tiene un asa en la parte superior para poder cogerla fácilmente. Aunque pesa algo menos de 10 kilos, realmente no resulta difícil de mover de un lado a otro gracias a dicho mango que se esconde cuando no se está usando.

La Bluetti EB70 solo mide 32 x 21,7 x 22,2 cm y su cuerpo está fabricado con un plástico aislante de policarbonato. Se siente robusta y bien construida. Es necesario resaltar que, salvo la tapa del puerto de carga del coche, nada sobresale demasiado de todos sus lados. Así que se puede meter en lugares estrechos sin desperdiciar espacio en ángulos y curvas extrañas.

Diseño de la estación de carga Bluetti EB70 y detalles 1 de 8

En la parte frontal de la estación, verás una brillante pantalla LCD que te mantiene informado sobre el estado de la carga y la batería de forma detallada. Muestra una barra de porcentaje para cada una de las 5 celdas que componen la batería, así como la velocidad actual de salida y entrada de energía. Además, si estás utilizando la carga directa, podrás ver si el balance de voltaje es positivo o negativo.

Al lado derecho de esta pantalla encontramos una gran luz LED que es sorprendentemente potente y brillante. Allí mismo tiene un botón que te permite encender esta linterna con tres modos diferentes: normal, fuerte y SOS. Este último hace que la luz parpadee intensamente para llamar la atención del que vaya pasando por tus cercanías.

En el lado opuesto de la luz LED está la entrada de la alimentación, donde conectas su adaptador de carga de 200 W que incluye en la caja. En la parte inferior izquierda, están los puertos DC: un par de USB, otro par de USB-C y dos tomas de corriente DC5521. También hay una fuente de alimentación de 12 V para coches. A la derecha, hay dos puertos de alimentación de CA de 220-240 V.

Si aún no te diste cuenta, los lados izquierdo y derecho están reservados para la alimentación de DC y CA, respectivamente. Cada lado tiene su propio interruptor individual, para minimizar la pérdida de energía. ¡Ah! Y casi se nos olvidaba mencionar que en la parte superior de la Bluetti EB70 hay una almohadilla que te permite cargar de forma inalámbrica tu móvil o auriculares.

También debemos mencionar que toda la unidad está cubierta por una garantía de 24 meses, que le protege contra cualquier defecto de fabricación.

Puede alimentar hasta 10 dispositivos a la vez, desde móviles y portátiles hasta cocinas

Su batería interna está hecha con litio-ferroso (LiFePO4), lo cual hace que sea mucho más duradera que una batería de ion de litio normal. Tras 2500 ciclos de carga solo se degrada un 20 % (podrás seguir usando el 80 % de su capacidad restante).

La capacidad total de esta batería es de 716 Wh que equivalen a 142300 mAh a 5 V. Es decir, si tu móvil Android tiene una batería de 4000 mAh, la Bluetti EB70 podrá cargarlo hasta 35 veces con una sola carga. Y los iPhone puede cargarlos hasta 60 veces sin problemas (porque usan baterías más pequeñas).

Incluso, esta estación es capaz de mantener encendido un televisor promedio durante 6 horas y hacer funcionar electrodomésticos, como cocinas eléctricas y licuadoras (aunque estos consumen la batería muy rápido). También te permite usar tu microondas unas varias veces, pero con limitaciones.

Todo lo que sea de 800 W o más obligará al sistema de protección integrado a apagar la estación de carga por razones de seguridad. Así que, si tu microondas u otro aparato requiere una potencia así de grande, seguramente no funcionará con la Bluetti EB70. En todo caso, lo bueno es que sus protecciones integradas funcionan bien y evitan que ocasiones un accidente por desconocimiento.

Y ten en cuenta que, aunque puedes alimentar a 10 dispositivos a la vez con esta estación de carga, si entre todos consumen más de 700 W, también se apagará por seguridad.

Cargador de la Bluetti EB70 1 de 2

Por otra parte, debes saber que los dos puertos USB-C de la Bluetti EB70 soportan la tecnología de carga rápida PD 3.0. Pueden cargar los dispositivos compatibles con esta tecnología (como los últimos MacBook Pro) con una potencia máxima de 100 W, la cual no se reparte entre ambos puertos (son 100 W para cada puerto).

Y su almohadilla de carga inalámbrica tiene una potencia de 15 W: suficiente para cargar a la máxima velocidad posible cualquier dispositivo con soporte para este tipo de carga.

Otro detalle que tenemos que contarte es que la Bluetti EB70 tiene sus propios ventiladores incorporados para evitar sobrecalentamientos, y la mayoría del tiempo no se escuchan. Sin embargo, sí que pueden volverse un poco ruidosos cuando se están cargando varios dispositivos que exigen potencia.

¿Cuánto tarda en cargarse la Bluetti EB70?

Como mencionamos al principio, la Bluetti EB70 se puede cargar de 4 formas. Con cada una de ellas el tiempo de carga es el siguiente:

Paneles solares Bluetti SP200 : entre 5 y 5,5 horas.

: entre 5 y 5,5 horas. Toma de corriente estándar : entre 4 y 4,5 horas.

: entre 4 y 4,5 horas. Alimentación del coche : entre 7 y 7,5 horas.

: entre 7 y 7,5 horas. Generador eléctrico a gas: unas 8 horas.

Con todas estas fuentes de alimentación, la potencia máxima que puede recibir es de 200 W. Por cierto, el panel solar no está incluido en la caja de la Bluetti EB70. Debes comprarlo por separado, aunque puedes pedirlo con la estación de carga en un paquete que te saldrá más barato.

Entonces… ¿Vale la pena comprar la estación de carga Bluetti EB70?

Normalmente, la estación de carga Bluetti EB70 cuesta 759,99 €. Si la compras con el panel solar incluido, te sale todo por 1099,98 € (ahorras 210 € porque el panel por separado cuesta 549,99 €).

Ahora bien, ¿realmente merece la pena por ese precio? Si quieres tener una estación de carga como esta para viajes o para tener en casa de emergencia, por supuesto que sí. La verdad es que funciona realmente bien, es duradera, tiene una carga rapidísima por USB-C y puede poner en marcha algunos electrodomésticos para sacarte de un apuro.

No es la estación de carga con más capacidad y potencia del mercado, pero sin dudas es de las más compactas y económicas que puedes conseguir. Para un uso puntual, de emergencia o con aparatos que no consumen mucho, la recomendamos al 100 %.