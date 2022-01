Después de buscar durante mucho tiempo unos auriculares que se ajusten a los oídos como los guantes a las manos, por fin los hemos encontrado. Son los SoundPeats Air3: unos auriculares semi-in-ear que nos han sorprendido por ser sumamente cómodos. Aparte, vienen en un estuche de carga pequeñito que hace que sean muy fáciles de llevar en el bolsillo a cualquier lugar.

No son aislantes y quizás no son los más convenientes para hacer deporte (porque no tienen gomas), pero por su diseño ergonómico y sonido potente nos parecen perfectos para usarlos todos los días. De hecho, ya se convirtieron en mis auriculares principales. Acompáñanos a analizarlos porque hay muchas cosas más que debes saber sobre ellos.

SoundPeats Air3: auriculares extremadamente cómodos, ligeros y compactos

Como ves en las fotos, estos SoundPeats Air3 tienen el mismo diseño y funcionalidades que los airpods. Son auriculares totalmente inalámbricos que se conectan por Bluetooth a tu móvil, PC o Smart TV con solo sacarlos de su estuche de carga.

Detectan cuando te los quitas de los oídos para pausar la reproducción, su conectividad es bastante fiable (sin lag ni microcortes) gracias al uso de un chip Qualcomm; y tienen un sonido de calidad por incorporar grandes drivers de 14,2 mm. Échale un ojo a su ficha técnica antes de pasar a analizarlos a fondo.

Especificaciones de los SoundPeats Air3

Características SoundPeats Air3 Dimensiones del estuche Cada auricular: 17,3 x 17,3 x 33,9 mm y pesan 4 gramos. El estuche pesa 33 gramos. Driver Dinámico de 14,2 mm. Chip Qualcomm QCC3040. Tecnologías de audio Cancelación de ruido cVc 8.0 para llamadas y decodificación de audio con los códecs SBC, aptX y aptX Adaptive. Latencia 60 ms con el modo de juego. Impedancia 16 Ω. Batería Cada auricular: 30 mAh. Estuche de carga: 220 mAh. Autonomía Hasta 5 horas con el volumen al 50 % y unas 17,5 horas con el estuche de carga. Carga Se carga por USB-C y tanto los auriculares como el estuche tardan en cargarse 1,5 horas. Conectividad Bluetooth 5.2. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Resistencia al agua IPX5: resiste chorros de agua (impermeable a la lluvia y el sudor). Extras 4 micrófonos (dos en cada auricular), control táctil, modo de juego y detección de la oreja para pausar la reproducción. Contenido de la caja El par de auriculares, un estuche de carga, un cable USB-C de carga y el manual de usuario.

¿Cómo son los SoundPeats Air3?

Los SoundPeats Air3 son auriculares semi-in-ear, es decir, no tienen gomas en la parte que entra en tus oídos. Eso hace que no tengan aislamiento pasivo, pero permite que el diseño sea más sencillo, compacto y ergonómico. Se adaptan muy bien a cualquier oreja y no se caen fácilmente, ni siquiera cuando te mueves mucho, pues sus largos bastoncitos lo evitan.

Cada auricular pesa 4 gramos y la verdad es que ni te enteras de que los llevas puestos. Su caja también es ligera (33 g) e increíblemente compacta: la más pequeña que vi hasta ahora que no sea de Apple. Por cierto, este estuche está imantado, por lo que no se abre accidentalmente ni deja caer los auriculares.

Tantos los auriculares como el estuche de carga están fabricados con un plástico ABS robusto que no deja huellas dactilares y que se limpia fácilmente. Es un producto bien hecho, eso te lo aseguramos. Aparte, los auriculares tienen protección IPX5 contra agua y salpicaduras (no son sumergibles ni soportan chorros constantes como el de la ducha).

Detalles de los SoundPeats Air3 y su estuche 1 de 10

Son facilísimos de usar: la primera vez, solo tienes que mantener pulsado por 3 segundos el botón de emparejamiento de la caja hasta que los LEDs de los auriculares empiecen a parpadear. Luego, debes activar el Bluetooth de tu móvil y seleccionar los SoundPeats Air3. ¡Listo! La próxima vez se conectarán automáticamente al teléfono tras sacarlos de la caja.

Una vez conectados, puedes controlarlos de forma intuitiva con el panel táctil que tienen en la «S» de su cuerpo. Aquí tienes todas las acciones que puedes realizar con dicho panel:

Encender : mantén pulsado un auricular por 1,5 segundos.

: mantén pulsado un auricular por 1,5 segundos. Apagar : mantén pulsado un auricular por 10 segundos.

: mantén pulsado un auricular por 10 segundos. Reanudar / Pausar : presiona dos veces un auricular.

: presiona dos veces un auricular. Subir volumen : pulsa una vez el auricular derecho.

: pulsa una vez el auricular derecho. Bajar volumen : pulsa una vez el auricular izquierdo.

: pulsa una vez el auricular izquierdo. Siguiente canción : mantén pulsado el auricular derecho por 1,5 segundos.

: mantén pulsado el auricular derecho por 1,5 segundos. Volver a la canción anterior : mantén pulsado el auricular izquierdo por 1,5 segundos.

: mantén pulsado el auricular izquierdo por 1,5 segundos. Activar / desactivar modo gaming : presiona tres veces el auricular izquierdo.

: presiona tres veces el auricular izquierdo. Contestar llamada : presiona dos veces un auricular.

: presiona dos veces un auricular. Rechazar llamada : mantén pulsado un auricular por 1,5 segundos.

: mantén pulsado un auricular por 1,5 segundos. Cambiar entre dos llamadas : mantén pulsado un auricular por 2 segundos.

: mantén pulsado un auricular por 2 segundos. Llamar al asistente de voz: presiona tres veces el auricular derecho. Compatible con Google Assistant y Siri.

Por si fuera poco, los auriculares tienen sensores que detectan cuando te los quitas para pausar automáticamente la reproducción. Solo por este detalle ya son más inteligentes que casi todos los auriculares en este rango de precios. Dicho sea de paso, la respuesta táctil es muy buena: sensible y rápida.

Lo único que echamos en falta es una aplicación que permita reconfigurar su control táctil o ecualizar el sonido a nuestro antojo. Lo raro es que SoundPeats sí tiene una app para esto, solo que no es compatible con los Air3. Así que no descartamos que en el futuro se puedan usar con la app de SoundPeats. Realmente la mayoría de usuarios no necesitan esto, pero lo mencionamos por si tú eres de los que les gusta personalizar sus auriculares.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de estos SoundPeats Air3?

Estos auriculares usan un chip Qualcomm QCC3040 que les otorga grandes ventajas tanto en conectividad como en calidad de sonido. En conectividad, tienen Bluetooth 5.2 con un alcance de 10 metros y una latencia muy baja. En nuestra experiencia, no se han desconectado nunca ni han tenido lag o microcortes. ¡Funcionan de maravilla!

Con el Bluetooth 5.2 ambos auriculares se conectan directamente a tu móvil (y no uno solo como sucede con el 5.0), lo cual reduce al mínimo el retardo. De hecho, estos SoundPeats Air3 cuentan con un modo de juego que reduce la latencia a solo 60 ms: no notarás ningún retraso entre lo que ves en la pantalla y el sonido que produce en los auriculares. El problema de este modo es que consume más batería, pero es perfecto para juegos de acción.

Otra tecnología que aporta el chip de Qualcomm es la cancelación de ruido cVc 8.0 que utiliza los 4 micrófonos de estos auriculares (tienen dos cada uno) para reducir el ruido del entorno durante llamadas o videollamadas. Eso sí, no tienen cancelación de ruido, ni activa ni pasiva, por lo que no evitarán que oigas los sonidos del tráfico mientras escuchas música o podcasts con ellos.

En todo caso, para llamadas son fantásticos: permiten escuchar fuerte y claro las voces del otro lado y sus micrófonos captan perfectamente tu voz sin tener que forzarla.

¿Y qué tal suenan? Pues bastante bien, la verdad. Se nota que traen incorporados drivers de 14,2 mm, ya que su sonido es muy potente y definido. No es nada del otro mundo, pero es lo suficientemente bueno para ver vídeos, escuchar música, disfrutar de podcasts y jugar con una calidad más que decente.

Sinceramente, esperaba menos de los SoundPeats Air3 y me han sorprendido. Sus graves son contundentes, aunque sin exagerar para no sobrecargar los medios y los agudos. Las voces son nítidas, lo cual favorece bastante la música pop y los podcasts. Sin embargo, también suenan bastante bien con rock y bandas sonoras.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares SoundPeats Air3?

Puedes usar los auriculares SoundPeats Air3 durante 5 horas con una sola carga. Su estuche les proporciona 2 recargas y media, lo que significa que en total tienen una autonomía de 17,5 horas (sin acudir al cargador). Esto es en el mejor de los casos, ojo.

Recuerda que si los usas con el volumen a tope todo el tiempo y con el modo de juego activado, seguramente se descargarán más rápido. Tardan en cargarse 1,5 horas, al igual que su estuche que se recarga por USB-C. No soporta carga inalámbrica.

Puedes saber cuánta batería le queda a su estuche de carga por el color del indicador LED:

Verde : entre 50 % y 100 %.

: entre 50 % y 100 %. Amarillo : entre 10 % y 49 %.

: entre 10 % y 49 %. Rojo: 10 % o menos.

Y si el estuche se está cargando, el nivel de carga lo sabrás por los siguientes colores del indicador LED:

Rojo : entre 0 % y 19 %.

: entre 0 % y 19 %. Amarillo : entre 20 % y 69 %.

: entre 20 % y 69 %. Verde : entre 70 % y 99 %.

: entre 70 % y 99 %. Verde sin parpadear: 100 %.

¿Valen la pena los auriculares SoundPeats Air3?

Si lo que más valoras de unos auriculares es la comodidad de usarlos, estos SoundPeats Air3 se convertirán en tus auriculares favoritos para el uso diario. Ahora bien, si estás interesado en unos que ofrezcan un gran aislamiento del ruido exterior, estos no son para ti porque no tienen ANC ni gomas aislantes.

Los SoundPeats Air3 son auriculares semi-in-ear compactos, prácticos y con una buena calidad de sonido. Si eso es justo lo que pides de unos auriculares, ve de cabeza a por ellos. Cuestan un poco menos de 50 €, lo cual no está nada mal. ¡Son una excelente compra!