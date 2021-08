Trabajar desde casa ha hecho que los auriculares con cancelación de ruido activa sean casi imprescindibles, pero hay un problema. La mayoría de estos auriculares son caros y no todo el mundo puede o necesita pagar tanto. Ante esto, la mejor solución es optar por unos más económicos, pero hasta la fecha no habíamos encontrado nada que pudiésemos llegar a recomendar como los AUKEY EP-N12.

Los AUKEY EP-N12 son unos cascos inalámbricos que no solo te permiten escuchar música, películas o cualquier cosa que se te ocurra, sino que además pueden asilarte del mundo exterior gracias a la cancelación de ruido activa (ANC). Estos AUKEY cuestan menos de 30 € y no tenemos dudas de que será de lo mejor que puedas comprar por este precio. Tienen un sonido bueno, aíslan bastante bien y son cómodos para tener puestos durante horas. A continuación te comentamos qué nos han parecido para que sepas si son una buena opción para ti.

Los AUKEY EP-N12 son auriculares muy económicos para todo lo que ofrecen

Antes de hablar de lo que nos han parecido, nos gustaría darte las especificaciones técnicas de los AUKEY EP-N12:

Conexión Bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros.

con un alcance de 10 metros. Drivers de 40 mm ±0,3mm.

±0,3mm. Presión sonora de 100 dB ±3dB.

Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz.

Impedancia: 32 ohmios ±15%.

Micrófono de tipo ECM con sensibilidad de -42dB ±3dB y un rango de frecuencias de 100 Hz a 10 KHz.

Batería de 500 mAh con una duración de 40 horas o 33 horas (con ANC activado). Tardan 2 horas en cargarse.

o 33 horas (con ANC activado). Tardan 2 horas en cargarse. Pesan 253 gramos.

Diseño de los AUKEY EP-N12

Estos auriculares tienen un diseño muy discreto y sencillo. Si te gustan los cascos que no llamen mucho la atención, son perfectos. Además de eso, son bastante cómodos y pesan unos 253 gramos. También nos ha gustado que se puedan plegar para guardar, haciendo que ocupen muy poco espacio. Para transportarlos, la firma añade una funda en la que entran perfectamente.

Los AUKEY EP-N12 son unos auriculares donde las almohadillas cubren la oreja al completo. Esta almohadilla es muy suave y agradable al tacto, aunque no sabemos cómo aguantará en el largo plazo. También tiene acolchada la zona de la diadema para que no notes presión en la cabeza. En cuanto a color, son totalmente negro mate y no se quedan las huellas, por lo que siempre lucirán perfectos. Parecen sólidos, no hemos tenido ningún problema al usarlos.

También permiten girar cada casco por separado (hasta 90 grados) asegurándose de que encajan en cualquier tipo de cabeza o persona. En su parte superior cuentan con un desplegable en cada lado para que puedas ajustarlos también en altura, por lo que no tendrás problemas en este sentido. Lo único que no nos ha gustado es que si usas gafas estas no encajan bien, pero es algo bastante habitual en los auriculares que cubren toda la oreja, no es algo que solo te vaya a suceder en estos.

El control es preciso, y puedes hacer de todo con ellos

Otra cosa que tienen de bueno estos AUKEY EP-N12 es que permiten controlarlo todo desde sus botones. Estos están integrados en ambos cascos y rápido entenderás la forma en que se usan. Eso sí, no tienen ningún tipo de panel táctil.

Botón de encendido o multifunción : Pulsando 2 segundos se encienden y pulsando 4 segundos se apagan. Si mantienes pulsado el botón 5 segundos se ponen en modo emparejamiento. Si te pide un PIN al emparejar, usa el 0000. Si lo pulsas de forma rápida, puedes reanudar o parar la reproducción. Si lo pulsas 3 veces seguidas invocas al asistente (Google o Siri). Si lo pulsas una vez puedes coger una llamada o colgar una llamada. Si lo mantienes pulsado 1 segundo puedes rechazar una llamada entrante.

: Botón del ANC : sirve para activar o desactivar el ANC con una pulsación. Se encenderá una luz verde si este está activado.

: sirve para activar o desactivar el ANC con una pulsación. Se encenderá una luz verde si este está activado. Botones de volumen : Puedes subir o bajar el volumen pulsando en “+” o “-“. Si mantienes pulsado el botón “+” pasas a la siguiente canción, si mantienes pulsado el botón “-” vas a la anterior. Si los has puesto en modo emparejamiento, puedes resetear los cascos manteniendo pulsados ambos botones a la vez durante 5 segundos.

:

Los gestos no son intuitivos pero una vez los aprendes, los podrás controlar sin ningún tipo de problema. Que se pueda invocar al asistente desde ellos y controlar el volumen es genial.

La conexión es estable, y el sonido aceptable

Estos auriculares AUKEY EP-N12 usan la conectividad Bluetooth 5.0 e incluso los códecs SBC y AAC para conectarse a los diferentes dispositivos como tu PC, móvil o Smart TV. Pero si no quieres usar el Bluetooth también te ofrecen la opción de conectarlos con el jack de audio y ese es un añadido muy interesante (traen un cable en la caja para que uses esta conexión). En el modo cableado no podrás usar el ANC.

La conexión al Bluetooth es muy estable y tienen un alcance de 10 metros si no hay paredes de por medio. Lo cierto es que no hemos sufrido lag al usarlos ni microcortes. En este sentido no podemos quejarnos. Donde sí creemos que podrían mejorar es en el sonido.

Los AUKEY EP-N12 se escuchan bastante bien, con un sonido bueno y unos bajos bastante potentes. Para su precio no están nada mal, pero cuando activas el ANC pierdes algo de la potencia de los graves. Lo bueno de esto es que aíslan muy bien y el ANC trabaja de forma eficiente, eliminando la mayoría de ruido que pueda haber a tu alrededor.

Autonomía para 44 horas, y carga en solo 2

En cuanto a autonomía, gracias a su batería de 500 mAh, tendrás una duración que rondará las 40 horas en modo normal y de 33 horas con el ANC activado. Nos parece una autonomía muy buena y además se cargan en unas 2 horas. Tendrás suficiente para una semana entera de trabajo en la mayoría de los cascos.

¿Valen la pena los auriculares AUKEY EP-N12 con ANC?

Si tenemos en cuenta que son unos auriculares que se venden por menos de 30 € no le podemos reprochar nada. Son cómodos, ligeros y su batería dura un montón. Además de eso, permiten controlar todo lo que puedas necesitar e incluso cuentan con cancelación de ruido activa.

Si necesitas unos auriculares para trabajar, para escuchar música, jugar a videojuegos, ver películas o cualquier cosa que se te ocurra, son una buena elección. Además, podrás activar el ANC si hay demasiado ruido externo y te aislarás en tu mundo.