Las ofertas de verano de Teclast ya están en su tienda oficial en Aliexpress, y llegan cargadas de descuentos en todos sus productos. Del 15 al 21 de junio podrás ahorrar hasta un 46% al comprar un dispositivo Teclast. ¿Cómo es posible? Porque los productos no solo están rebajados de precio, sino que también puedes canjear algunos cupones para que el ahorro sea mayor.

Aprovecha las rebajas de Teclast en Aliexpress, y renueva tu vieja tablet sin gastar demasiado, o adquiere un nuevo portátil si es lo que buscas. ¿Quieres saber todo lo que traen? Entonces quédate con nosotros y descubre todos los descuentos que Teclast tiene para ti.

Teclast M16, la tablet que necesitas para sustituir a tu viejo portátil, porque tiene hasta teclado

Si andabas buscando opciones para renovar tu viejo portátil, ¿por qué no darle una oportunidad a una tablet? Con la Teclast M16 y su teclado inalámbrico no solo podrás hacer lo mismo que con un portátil estándar, sino que aparte obtendrás muchas ventajas: es mucho más ligera, podrás ver tus películas cómodamente luego de desconectar el teclado, y además te ahorrarás un pastón. Conoce sus especificaciones:

Pantalla IPS de 11,6″ con resolución Full HD (1920 x 1080).

(1920 x 1080). Procesador MediaTek Helio X27 de 10 núcleos con gráfica Mali-T880 MP4.

de 10 núcleos con gráfica Mali-T880 MP4. 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (ampliable con microSD).

interno (ampliable con microSD). Cámara trasera de 8 MP con autofocus y frontal de 2 MP.

Batería de 7500 mAh .

. Sistema operativo Android 8 Oreo.

Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C, conector micro-HDMI, dos altavoces, conector de audio de 3,5 mm, teclado inalámbrico con ratón y más…

Como puedes ver, la Teclast M16 tiene unas características excelentes, y al contar con Android también tendrás acceso a miles de aplicaciones y juegos de todo tipo. Tiene un 24% de descuento, podrá ser tuya por solo 180,12€, y además se envía desde europa.

Teclast X6 Pro + teclado, un convertible con Windows y pantalla 3K por menos de 400 euros

A nosotros nos encanta dar opciones a nuestros lectores, así como a Teclast le gusta dar opciones a sus usuarios. El Teclast X6 Pro juega en una liga superior a la M16, y es la opción perfecta si no quieres dejar Windows 10 de lado, pero mantener la movilidad de una tablet. Aparte, tiene una pantalla con resolución 3K, ideal para disfrutar Netflix en una calidad sin igual o trabajar. Pero mejor vamos a dejarte su ficha técnica y que ella hable por nosotros:

Pantalla IPS de 12,6″ con resolución 3K (2880 x 1920) y espacio de color sRGB 126%.

(2880 x 1920) y espacio de color sRGB 126%. Procesador Intel Core M3-6Y30 de 4 núcleos lógicos con gráfica Intel HD Graphics 515.

de 4 núcleos lógicos con gráfica Intel HD Graphics 515. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno (ampliable con microSD).

interno (ampliable con microSD). Cámara trasera de 5 MP y frontal de 2 MP.

Batería de 38000 mAh .

. Sistema operativo Windows 10 Home Edition.

Y extras como WiFi AC de doble banda, Bluetooth 4.2, GPS, 2 x USB 3.0, USB-C, conector micro-HDMI, conector de audio de 3,5 mm, teclado inalámbrico con ratón y más…

El PC convertible Teclast X6 Pro puede ser tuyo por unos 399€, ya que tiene un descuento de un 19%.

Teclast F7 Plus, un portátil ligero que no descuida la potencia

Uno de los mejores portátiles de la compañía sin lugar a dudas. El Teclast F7 Plus es un portátil diseñado pensando en la movilidad, y la facilidad de transporte, pero que sus 1,5 kg no te engañen. El F7 Plus no solo es ligero, sino que cuenta con unas especificaciones estupendas para su precio que te permitirán jugar, editar, trabajar o estudiar sin problema. Este es un resumen de sus características:

Pantalla IPS de 14,1″ con resolución Full HD (1920 x 1080).

(1920 x 1080). Procesador Intel Celeron N4100 de 4 núcleos con velocidad de hasta 2.4 GHz, y gráfica Intel UHD 600.

de 4 núcleos con velocidad de hasta 2.4 GHz, y gráfica Intel UHD 600. 8 GB de RAM LPDDR4 y SSD de 256 GB para almacenamiento interno.

para almacenamiento interno. Batería de 38Wh con autonomía de hasta 6 horas en reproducción de vídeo.

en reproducción de vídeo. Sistema operativo Windows 10 Home Edition.

Y extras como WiFi AC de doble banda, cámara frontal de 2 MP, Mini HDMI, 2 puertos USB, puerto para microSD, conector de audio de 3,5 mm, Bluetooth 4.2 y más…

Como podrás ver, el Teclast F7 Plus es un portátil muy interesante, y puedes tenerlo por unos 263 euros (un 10% de descuento). Eso si lo compras sin los cupones, que ya te vamos a enseñar cómo canjearlos, porque puedes comprarlo aún más barato.

¿Qué otras ofertas tiene Teclast en su campaña de verano?

Además de los dispositivos que ya mencionamos arriba, Teclast también tiene ofertas en más cosas. Aquí te dejamos otras muy interesantes:

Teclast T30 , una tablet perfecta para jugar por poco dinero. Disponible por 177,97€ .

, una tablet perfecta para jugar por poco dinero. Disponible por . Teclast P10HD , la tablet con mejor relación calidad/precio. Está disponible por 103,14€ .

, la tablet con mejor relación calidad/precio. Está disponible . Teclast X4 + teclado, un convertible con Windows a un súper precio, solo 292,24€.

Sin embargo, estos no son los únicos productos que Teclast tiene rebajados, así que chequea bien la lista en la página de la promo. Igualmente, recuerda que puedes canjear algunos cupones según el valor total de tu compra, y así ahorrarás más dinero.

¿Estás listo para comprar tu nuevo dispositivo Teclast al mejor precio este verano? Te dejamos el enlace de la promoción en Aliexpress: