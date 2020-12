Sabemos que 2020 ha sido un año duro, un año donde el COVID ha sido noticia y sigue siendo, mientras que la solución ya asoma en el horizonte. Aún así, eso no debe arrebatarnos la ilusión y desde el equipo de Androidphoria os deseamos que tengáis una ¡Feliz Navidad! con los vuestros.

Eso sí, este año no serán tan multitudinarias como en otros años (al menos en algunos países) y lo que más os deseamos es que os cuidéis y tengáis mucha salud. Estamos seguros de que los últimos meses no han sido fáciles para vosotros, pero gracias a la tecnología (ahora más que nunca) hemos podido seguir viendo y sintiendo el calor de nuestros seres queridos.

2020 ha sido un año en el que nos hemos dado cuenta de que la tecnología tiene muchas más cosas buenas que malas. Ha permitido que los negocios puedan seguir funcionando, que podamos ver a nuestros abuelos, a nuestros padres, etc. 2020 nos ha recordado que nuestros móviles no son un aparato más, sino la forma de mantenernos conectados aún con una pandemia de por medio. Y eso, en otra época, no hubiera sido posible.

Sin más preámbulos, nuestro equipo os desea que os cuidéis mucho