Las facturas de telefonía pueden suponer un fuerte quebradero de cabeza. Ese recibo que llega todos los meses y que no baja llega a convertirse en una obsesión para muchos que no encuentran la forma de encontrar una tarifa mejor. Sin embargo, esto es porque no siguen una serie de consejos para encontrar las mejores ofertas del mercado. Independientemente de que el operador sea Vodafone o cualquier otro, siempre es posible hallar gangas en el mercado.

De ahí la importancia de conocer la existencia de diversas estrategias con las que optimizar el dinero y reducir los gastos sin renunciar a la calidad del servicio telefónico. Seguirlos puede llegar a suponer ahorros económicos en la tarifa mensual de más del 30%. ¿Cómo? En líneas generales, hay que analizar en profundidad las necesidades personales, explorar mejoras en la tarifa actual, aprovechar ofertas y controlar de cerca cada uno de los cargos. Pero vamos a profundizar más en ellos.

Analiza tus necesidades de minutos, datos y funciones

Antes de iniciar la comparación de tarifas es fundamental tener muy claro cuántos minutos de llamadas y megabytes de Internet se consumen al mes, así como cualquier otra función que consideres imprescindible. Puedes incluir llamadas internacionales o acceso a servicios de streaming.

Lo importante es saber cómo utilizamos el móvil y para qué, ya que es la mejor forma de conocer los minutos y datos que necesitamos para poder utilizarlo con eficiencia. Con esto en mente, ya podrás elegir un plan que se ajuste perfectamente a tu perfil de uso y que no termine resultando insuficiente, o por el contrario contrates uno por el que estés pagando de más.

Una vez que lo tienes claro llega el momento de explorar nuevas tarifas e intentar encontrar la oferta que mejor se adapte. Para ello habrá que dedicar un tiempo a realizar esta comparación, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples tarifas disponibles en el mercado de operadores telefónicos.

Cada compañía ofrece una gran variedad de planes con diferentes precios y condiciones, por lo que es necesario investigar a fondo para dar con aquel que se adapte perfectamente a tus necesidades y, sobre todo, a tu bolsillo. Sin embargo, con el primer paso realizado es mucho más sencillo y rápido, ya que tan solo tendrás que fijarte en las que se adapten a lo que utilizas.

Utiliza comparadores online

Además, hoy en día es más sencilla gracias a los comparadores online. Ya no es necesario llamar por teléfono a cada una de las compañías y hablar con los operadores para que nos “lancen” todas sus ofertas y promociones. En la actualidad, existe una amplia variedad de comparadores de tarifas en internet donde cotejar las ofertas de los distintos operadores.

Después de hacer una primera selección de los precios más interesantes, si sería interesante contactar directamente con las compañías para obtener información más detallada. De esa forma, es posible encontrar mejores precios.

Juega con la opción de cambiar de compañía

La fidelidad no es algo habitual en las compañías telefónicas. Y ellas lo saben. Por eso, no debes tener reticencia a cambiarte de compañía de teléfono por otra que te ofrezca mejores condiciones. Si al comparar descubres una oferta claramente más ventajosa en otra compañía, no dudes en hacer las maletas y cambiarte. El proceso es relativamente sencillo y el ahorro a largo plazo puede ser considerable.

¿Datos flexibles? Puede ser la opción adecuada

Para quienes no consumen grandes cantidades de megas, una opción interesante para mejorar el control sobre sus gastos son los planes de datos flexibles o tarifas por uso. En estas situaciones, los usuarios solo pagan por los gigabytes que realmente utilizan, por lo que si se hace un uso moderado de Internet será un flechazo para tu bolsillo. Eso sí, ten cuidado de no pasarte para evitar sustos en la factura.

Revisa tus recibos al detalle

Por último, no te olvides de revisar tus facturas telefónicas con lupa cada mes. Comprueba que todos los cargos correspondan a servicios prestados y no haya costes inesperados. Hoy en día es muy sencillo acceder a todas tus facturas online a través de la web de tu operador o de su aplicación. No hay excusas. Como hemos dicho son muchas las ofertas que existen en el mercado.

Por poner un ejemplo, Vodafone ofrece una tarifa de fibra óptica con 600 MB y con fijo de llamadas ilimitadas por un precio de 30,40 euros al mes, IVA incluido, frente a otras compañías que están ofreciendo ahora precios que alcanzan los 39,90 euros como Movistar u Orange. Comparar tiene su premio en forma de ahorro.

En el caso de querer un Pack Fibra + Móvil con 600 megas, un móvil con minutos y datos ilimitados y otro con 15 gigas y 200 minutos, Vodafone también se erige como una compañía competitiva al ofrecer ahora este servicio por 54,40 euros al mes, ya en otros operadores el precio roza los 70 euros mensuales.

Como puedes ver, ser constante en la búsqueda de la tarifa ideal, analizar bien tus necesidades y aprovechar ofertas son técnicas con las que reducir la factura telefónica. Tu bolsillo te lo agradecerá. Eso sí, sin descuidar la calidad de la cobertura en tu zona ni del servicio recibido.